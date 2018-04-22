Big City街頭音樂節 獎10萬發掘明日之星

2018-04-22 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



Big City遠東巨城購物中心主辦「第一屆街頭音樂節」，祭出冠軍10萬元優渥獎金，共吸引超過百組表演者報名參加海選，第二階段逾4萬人網路投票，脫穎而出的16組表演者，演出方式五花八門，囊括樂團演唱、民謠彈唱、木吉他、烏克麗麗、爵士鼓、非洲手鼓、到小提琴與吉他的跨界演出，，吸引逾百位民眾及粉絲隨著音符一起熱血搖擺。

「第一屆街頭音樂節」Big City遠東巨城購物中心邀請知名評審給予表演者鼓勵指導，在激烈的競爭下，「巴奇先生」脫穎而出拿下冠軍殊榮，水桶鼓演出獨樹一幟讓人嘆為觀止深獲評審青睞；亞軍由「光合平原」獲得，完美默契共演吉他演唱，將力量與生命融入歌聲動人心弦。

結合烏克麗麗、吉他、Bass改編拉丁及流行歌曲的「Wooden Man木頭超人」榮獲季軍，以原木樂器特有音質魅力成功征服評審。還有參賽者透過充滿創意的水桶鼓演出獨特的打擊樂，搭配幽默的肢體動作，結合聽覺與視覺的強烈表演，讓人印象深刻。