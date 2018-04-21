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吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

餃子の王將來台滿周年 預告北部3號店年底前登場

2018-04-21 21:46聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

在日本每日賣出200萬顆餃子、並有多達750家分店的「京都餃子の王將」來台正式屆滿一週年，統計一周年間全台已銷售超過19萬份餃子，高達110萬顆，堆疊起來大約可蓋202座台北101大樓。社長渡邊直人特別來台歡度周年，更預告今年底前將於台北成立三號店，同時高雄店下月起也將推出「月限定料理」，讓饕客品嘗更多元的日式風味。

選用日本北海道產100%麵粉、台灣新鮮蔬菜直送，薄薄的麵皮包覆上肉餡、悶煎7分鐘使外皮酥脆，「透明廚房」將料理細節一一呈現於顧客眼前。餃子の王將在高雄兩間分店醞釀一年，並調整成台灣人喜愛的口感，社長渡邊直人表示，不急於北上擴店，就是為了將最好的餃子呈現給大家。

餃子の王將周年期間推出台日同步兩款新菜「白醬油拉麵」、「海老煎餃」，同時把日本高人氣吃法「彈跳吃法」推廣給台灣大眾，推出「附有白飯的王將餃子套餐」，將煎餃沾醬後先在熱騰騰的白飯上「跳」一下，使餃子的肉汁與醬汁滲入白飯中，大口吃下餃子後再吃一口白飯的獨家吃法，讓顧客彷彿親臨日本。

此外，歡慶周年生日舉辦日本餃子俱樂部會員及吃餃子抽機票集點活動。即日起至12月31日於店內或外帶餃子，消費每100元可獲得一點，每10點可免費兌換各式獨家特典並榮升為「餃子俱樂部會員」，集滿30點即可參加抽獎，最大獎為台灣-京都雙人輕旅行(3天2夜)，特獎為餃子の王將餐劵500元。

社長渡邊直人來台歡度餃子の王將滿周年。記者張芳瑜／攝影
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唐揚炸雞是店內人氣商品。記者張芳瑜／攝影
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為期一個月的「海老煎餃」台日限定菜單。記者張芳瑜／攝影
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悶煎7分鐘是讓煎餃香酥美味。記者張芳瑜／攝影
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餃子の王將引進日本高人氣「彈跳吃法」。記者張芳瑜／攝影
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