變人氣甜點店 全聯、全家、7-11這幾款全都要吃一回！

2018-04-21 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



不必到甜點店也能吃到熱門點心！從去年底到今年通路掀起一股熱潮，專門推出高CP值的勵害甜點，成為IG打卡夯品，最具代表性的就是全聯先前的Hershey’s巧克力甜點，近來又端出超強殺手鐧TSUJIRI辻利茶舖抹茶甜點，再度造成旋風，另外像是全家泡芙、7-ELEVEN日系小點心，都是近來必吃的人氣甜點。

《全聯》

全聯聯名甜點含金量超高，去年推出2波Hershey’s聯名巧克力甜點締造超過1億元的業績後，近期以11款TSUJIRI辻利茶舖抹茶甜點再創高峰，開賣3天的銷售量已經超過1,300萬。全聯表示，部分門市在開賣當天，詢問電話就接不停，有些品項常常一上架就賣光，目前熱賣前3名依序是冰心捲蛋糕、黑蜜蕨餅大福、麻糬銅鑼燒。

全聯甜點的暢銷，來自於前幾檔商品所奠定的基礎，包括Hershey’s聯名巧克力甜點、草莓季甜點都帶來超高聲量，網路討論度居高不下，先前草莓季21天也有超過5,000萬的好成績，以冰心捲蛋糕草莓雙餡生乳捲、草莓菠蘿泡芙、草莓雪莓娘拿下熱銷前3名。

《全家》

全家由泡芙軍隊奪下人氣NO.1，酥脆口感的脆皮泡芙系列是最大特色，去年11月22日上市後，至今年3月底，累計賣出100萬個，目前甜點銷售排行前5名，全部都是泡芙系列商品，長銷也讓脆皮泡芙成為全家的定番品，除了經典的巧克力與香草口味，也持續推出抹茶、草莓等限定口味。

此外，經典款的小泡芙，以特製銅鍋熬製出牛奶卡士達與巧克力卡士達，加入鮮奶油讓內餡更順口，也是持續熱賣款，現在則有一次就能吃到2種口味的雙色迷你泡芙。

《7-ELEVEN》

7-ELEVEN不斷引進日系甜點，2018年的熱銷前三名皆由日本原裝進口甜點包辦。NO.1是「北海道紅豆白玉」，100%北海道直送食材，紅豆餡使用日本十勝紅豆製作，少甜的紅豆泥跟打發鮮奶油組合成兩層的外觀，香甜不膩。NO.2則是「沖繩黑糖蜜蕨餅」為日本皇家御用的傳統點心，更是日本京都的甜點代表，口感QQ滑順，兩款日系風點心目前僅1,300店販售，首波限量42萬個，不到2周即熱銷一空。