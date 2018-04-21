親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台灣虎航麻疹群聚感染後 又爆林口長庚院內感染

變人氣甜點店 全聯、全家、7-11這幾款全都要吃一回！

2018-04-21 16:22聯合報 記者王韶憶╱即時報導

不必到甜點店也能吃到熱門點心！從去年底到今年通路掀起一股熱潮，專門推出高CP值的勵害甜點，成為IG打卡夯品，最具代表性的就是全聯先前的Hershey’s巧克力甜點，近來又端出超強殺手鐧TSUJIRI辻利茶舖抹茶甜點，再度造成旋風，另外像是全家泡芙、7-ELEVEN日系小點心，都是近來必吃的人氣甜點

《全聯》

全聯聯名甜點含金量超高，去年推出2波Hershey’s聯名巧克力甜點締造超過1億元的業績後，近期以11款TSUJIRI辻利茶舖抹茶甜點再創高峰，開賣3天的銷售量已經超過1,300萬。全聯表示，部分門市在開賣當天，詢問電話就接不停，有些品項常常一上架就賣光，目前熱賣前3名依序是冰心捲蛋糕、黑蜜蕨餅大福、麻糬銅鑼燒。

全聯甜點的暢銷，來自於前幾檔商品所奠定的基礎，包括Hershey’s聯名巧克力甜點、草莓季甜點都帶來超高聲量，網路討論度居高不下，先前草莓季21天也有超過5,000萬的好成績，以冰心捲蛋糕草莓雙餡生乳捲、草莓菠蘿泡芙、草莓雪莓娘拿下熱銷前3名。

《全家》

全家由泡芙軍隊奪下人氣NO.1，酥脆口感的脆皮泡芙系列是最大特色，去年11月22日上市後，至今年3月底，累計賣出100萬個，目前甜點銷售排行前5名，全部都是泡芙系列商品，長銷也讓脆皮泡芙成為全家的定番品，除了經典的巧克力與香草口味，也持續推出抹茶、草莓等限定口味。

此外，經典款的小泡芙，以特製銅鍋熬製出牛奶卡士達與巧克力卡士達，加入鮮奶油讓內餡更順口，也是持續熱賣款，現在則有一次就能吃到2種口味的雙色迷你泡芙。

《7-ELEVEN》

7-ELEVEN不斷引進日系甜點，2018年的熱銷前三名皆由日本原裝進口甜點包辦。NO.1是「北海道紅豆白玉」，100%北海道直送食材，紅豆餡使用日本十勝紅豆製作，少甜的紅豆泥跟打發鮮奶油組合成兩層的外觀，香甜不膩。NO.2則是「沖繩黑糖蜜蕨餅」為日本皇家御用的傳統點心，更是日本京都的甜點代表，口感QQ滑順，兩款日系風點心目前僅1,300店販售，首波限量42萬個，不到2周即熱銷一空。

7-ELEVEN全新結構商品波士頓派則拿下季軍，主打鬆軟戚風蛋糕及細緻柔順鮮奶油，吃起來清爽滑順不甜膩，目前僅部分門市販售，上市一周即熱銷超過6萬個，預計5月7日全面上市。

北海道紅豆白玉，售價75元。圖／7-ELEVEN提供
北海道紅豆白玉，售價75元。圖／7-ELEVEN提供
分享
沖繩黑糖蜜蕨餅，售價60元。圖／7-ELEVEN提供
沖繩黑糖蜜蕨餅，售價60元。圖／7-ELEVEN提供
分享
冰心捲蛋糕抹茶紅豆，售價99元。圖／全聯提供
冰心捲蛋糕抹茶紅豆，售價99元。圖／全聯提供
分享
波士頓派，售價40元。
波士頓派，售價40元。
分享
抹茶麻糬銅鑼燒，售價36元。圖／全聯提供
抹茶麻糬銅鑼燒，售價36元。圖／全聯提供
分享
全家推出的脆皮泡芙十分受歡迎。圖／全家提供
全家推出的脆皮泡芙十分受歡迎。圖／全家提供
分享
抹茶黑蜜蕨餅大福，售價42元。圖／全聯提供
抹茶黑蜜蕨餅大福，售價42元。圖／全聯提供
分享

人氣甜點巧克力

相關新聞

撤出微風廣場？LV 傳合約到期後不再續約

2018-04-20 13:40

微風北車美食再升級 多家人氣餐廳首登台

2018-04-21 16:01

漂亮姐姐請吃飯 孫藝珍最佳戀愛運包款

2018-04-21 14:47

減塑生活更有質感 微風超市設計專屬購物袋

2018-04-21 12:24

這家牛肉麵不加湯！加的居然是‧‧‧‧牛油球

2018-04-21 10:10

茶的頂級跨界 喜餅、巧克力這樣「喝」茶

2018-04-21 09:35

讓你活在香水瓶裡！花仙子變時尚 大推香水系居家香氛

2018-04-21 08:47

Cartier珠寶展登台 22件珍品全球首曝光

2018-04-20 23:57

祝羅馬生日快樂！4/21寶格麗日入店享巧克力

2018-04-20 22:41

他不想當炎亞綸 吳庚霖想做自己

2018-04-20 20:17

Dior春夏盡顯針織美學 GIVENCHY高訂影片詩意前衛

2018-04-20 20:03

晨翔打頭陣 專櫃保養品牌周末好康快筆記

2018-04-20 19:20

大啖整頭和牛 老乾杯推和牛一頭燒全新菜單

2018-04-20 17:58

網美來吧！這20間超好拍 你朝聖過幾間

2018-04-20 17:45

夢想之最！頂極環遊世界50天，每對675萬

2018-04-20 16:39

Hello Kitty粉絲秒搶 集點加價購限量商品

2018-04-20 16:16

「小王子」主題特展 6大藝術家展現想像力

2018-04-20 16:04

影／悠閒周末 來趟城市咖啡小旅行

2018-04-20 15:21

空氣清淨機可能造成室內臭氧汙染 慎選有訣竅

2018-04-20 13:36

雙唇自帶聚光燈！ 打造韓流鏡漾光澤唇有它就搞定

2018-04-20 13:08

今年夏天的美人魚 就是蔡依林了

2018-04-20 13:04

線上春季電腦展戰火搶先引爆 最低下殺3折起先買先贏

2018-04-20 13:03

愛馬仕太空梭登陸上海 段奕宏帥登伸展台

2018-04-20 11:47

成本高？網友打臉雞排業者 嘆「消費者太好騙」

2018-04-20 11:12

讓媽媽睡好床 優惠多贈禮更大

2018-04-20 10:34

添購鍋具 母親節檔好時機

2018-04-20 10:34

寵愛媽咪 送上實用家電好禮

2018-04-20 10:33

七龍珠日本經典動漫T恤 今天全台只有高雄有賣

2018-04-20 07:49

Breguet 航海新表 從台灣揚帆

2018-04-20 00:00

鞋子跨過性別 讓女生也很帥

2018-04-19 22:44

桂綸鎂代言資生堂百優 影后對17歲的自己這麼說

2018-04-19 19:19

寶格麗Serpenti再進化 「背」出街頭奢華

2018-04-19 19:19

friDay購物復仇者聯盟體驗 舒子晨化身為黑寡婦

2018-04-19 19:19

超商端午節預購 創意粽玩雙色、雙組合

2018-04-19 18:13

佳士得日內瓦鐘表拍賣台北預展 勞力士 百達翡麗 爭王

2018-04-19 18:13

朴信惠頭皮當臉呵護 人蔘補出女神氣！

2018-04-19 16:37

吃甜點抽機票 SUKHOTHAI推期間限定皇室甜品

2018-04-19 16:26

地表最強! BMW M5勇奪性能車大獎

2018-04-19 16:11

親子旅遊搭郵輪 解決3種煩惱

2018-04-19 14:20
看更多

熱門文章

台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

2018-04-20 19:20

夫開刀房外拒拿老婆的女人包 妻崩潰淚灑手術台

2018-04-20 21:11

【整理包】虎航麻疹風暴愈滾愈大 台日再增確診案例

2018-04-21 07:30

好市多賣Nike跑鞋 至少便宜1千 網友：有人買一整車！

2018-04-21 15:11

這家牛肉麵不加湯！加的居然是‧‧‧‧牛油球

2018-04-21 10:10

是否補打麻疹疫苗？常出國36歲以下者有必要

2018-04-21 11:30

高溫上看32度！吳德榮：下周二鋒面抵達

2018-04-21 06:52

網美來吧！這20間超好拍 你朝聖過幾間

2018-04-20 17:45

不再談情說愛 瓊瑤奶奶新作愛的竟是「牠」

2018-04-20 21:37

台灣虎航麻疹群聚感染後 又爆林口長庚院內感染

2018-04-21 16:39

麻疹群聚疫情延燒 虎航再添1空服員中鏢

2018-04-20 19:42

今高溫上看33度 下周二鋒面報到又轉涼

2018-04-21 05:09

打擊假新聞！ 台灣事實查核中心成立

2018-04-20 17:47

他不想當炎亞綸 吳庚霖想做自己

2018-04-20 20:17

今日星座運勢／牡羊 讓自己身心舒暢 儲蓄正面能量

2018-04-21 00:00

麻疹又增2人 台灣虎航：退票將個案處理

2018-04-21 00:49

中華電499雙飽方案 網傳申辦資格放寬

2018-04-21 16:50

天天開的大樂透 雙贏彩這樣投注CP值最高

2018-04-21 12:36

餅乾皂、糖果筆 婚禮小物「吃」出糾紛

2018-04-20 23:42

營養師超熱門 健身房教練也來考照

2018-04-21 08:47

大啖整頭和牛 老乾杯推和牛一頭燒全新菜單

2018-04-20 17:58

未落實防疫 高市衛生局罰2名空服員及虎航

2018-04-21 13:43

亞洲首部ROSA Spine機械手臂 「自動導航」免開頭骨

2018-04-21 11:28

變人氣甜點店 全聯、全家、7-11這幾款全都要吃一回！

2018-04-21 16:22

PM2.5、臭氧濃度升高 西半部今空品差

2018-04-21 05:10

桃機南跑道破損 不影響航班起降

2018-04-20 17:41

漂亮姐姐請吃飯 孫藝珍最佳戀愛運包款

2018-04-21 14:47

祝羅馬生日快樂！4/21寶格麗日入店享巧克力

2018-04-20 22:41

茶的頂級跨界 喜餅、巧克力這樣「喝」茶

2018-04-21 09:35

微風北車美食再升級 多家人氣餐廳首登台

2018-04-21 16:01

營養師證照不好考？過來人建議留意食安議題

2018-04-21 08:50

麻疹再添2例 1空姐確診另1女就醫被傳染

2018-04-20 20:06

推公車電動化 柴油公車補助擬3年後退場

2018-04-21 10:05

今彩539第107095期開獎

2018-04-20 21:11

「見錢眼開」也有行動版 史博館「鈔跑」今天起跑

2018-04-20 20:56

內科冷門次專科找嘸人 健保署擬加碼一般診療費

2018-04-21 16:48

愛穿高跟鞋恐慢性發炎 睡前3招助放鬆

2018-04-21 10:11

公路客運偏遠路線補貼 今年擬修法調整

2018-04-21 10:35

虎航員工未落實防疫 高市依法開罰

2018-04-21 12:15

看管中閔案　李家同：學術界變成政黨惡鬥戰場

2018-04-21 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top