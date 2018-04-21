漂亮姐姐請吃飯 孫藝珍最佳戀愛運包款

2018-04-21 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



韓國JTBC電視台連著兩檔韓劇「Misty迷霧」、「經常請吃飯的漂亮姐姐」都引起熱烈討論，前者是金南珠、池珍熙兩位戲精的愛情懸疑劇，宛如宮鬥劇的職場廝殺也相當精采；後者由孫藝珍、丁海寅帶來甜到喉嚨痛的撒糖愛情戲，才播到第7集，節節攀升的收視率讓孫藝珍的好感度穿搭相對受矚目，都想拎上她的包款，也成為戀愛運奇佳的漂亮姐姐。

█CELINE Compact Trotteur

獨立自信的CELINE Compact Trotteur包款，有著相當洗鍊的外型，小牛皮包身、內裡是柔軟的小羊皮，磁鐵鎖釦輕易開合，王菲也有拎過這個包。襯托劇情發展，孫藝珍背著CELINE展現不服輸的氣質，搭上LUCKY CHOUETTE Tweed Pleated Double Coat不規則大衣，以及Zadig & Voltaire上衣和Denim of Virtue牛仔褲，腳上踩著Nike球鞋，率真且有個性。

█LOEWE Hammock

韓劇的失戀場景少不了燒酒、閨蜜和搞笑的行徑，孫藝珍喝醉的戲碼，背著LOEWE Hammock包款，這只品牌經典包款可單肩背、手提、斜背，小牛皮包身，有著相當中性的帥氣特質，孫藝珍配襯Jimmy Choo Romy的閃亮高跟鞋；話說這麼美的女孩也會失戀，是韓劇必備的舖哏，接下來討喜的丁海寅才有戲唱。

█VALENTINO Garavani Joylock

被分手之後，也要打起精神邁向新的一天，孫藝珍背著VALENTINO Garavani Joylock，這是安潔莉娜裘莉也有的包款；2017年推出的VALENTINO Garavani Joylock採用旋鈕鎖釦，方正的外型適合都會女性的穿搭，相當雋永耐看，容量大到孫藝珍把整雙Nike Air Max 97塞進去都不成問題。

█Valextra Iside

Valextra為義大利頂級皮件，有義大利愛馬仕的稱號，創立於1937年算是相當年輕的品牌，以採用法國頂級French Alps牛皮、義大利製造著稱。Iside（舊名Isis）是品牌的經典包款，梯形包身以金字塔為靈感，長方形的鎖釦相當點睛且典雅；孫藝珍背著這個包款去跟前男友嗆聲，氣勢超強。

█VINCIS Mare hobo

VINCIS是孔曉振代言的韓國包款品牌，成立於2015年，以俐落摩登的都會包型為主，在劇中孫藝珍第一次和丁海寅牽手就是背著這個包，她身穿Studio Tomboy駝色大衣，也是韓國設計師品牌；而這個「牽手包」在官網上的售價從459,000韓元降價到376,380韓元，折台台幣約1萬出頭。

█VINCIS Dio Tote

另一款孫藝珍拎著的黑色VINCIS Mare hobo，也在官網上標示TV降價款，從399,000韓元降到327,180韓元，折合台幣約9千元；這款牛皮包可以斜背，包袋較Mare hobo更為精巧，搭配孫藝珍在戲中常穿的Voice of Voices格紋大衣。

█Vanessa Bruno

接下來這個不是包包而是長裙，因為它讓JTBC的前後兩檔戲有了接點，金南珠與孫藝珍都在戲中穿上這同一件浪漫到了極點的Vanessa Bruno印花長裙，金南珠穿著它見公婆、以暗示劇中女強人回歸家庭的柔和心境，而孫藝珍則是在戲裡要買這件裙裝去見前男友，明知到快要被分手還是要華麗告別。

█BURBERRY The Belt

金南珠在Misty中飾演一位新聞主播，因此所持包款相較孫藝珍更為成熟，她在第15集終於知道池珍熙的祕密後，心中對池珍熙保持了距離，酒醉夜歸的戲碼，池珍熙幫她拎著的是BURBERRY新款The Belt包，以BURBERRY的經典風衣線條延伸設計，翻領、輪廓都成為包袋的靈感，尤其風衣綁帶也成為包款皮帶的標誌，周冬雨、娜歐蜜華茲、小S都曾拎過這個包款。

█J.ESTINA

韓國品牌J.ESTINA應該是金南珠在Misty中背過最多次的包款品牌，不只包款，旗下還有手表、美妝以及飾品，令人印象最深刻的單品，應該是2013年「主君的太陽」中蘇志燮給孔曉振的項鍊；J.ESTINA曾找過GD和宋慧喬作為代言人，其皇冠logo充分顯現包款既高冷又優雅的質感，作為金南珠在片中的主播行頭，再適合不過。

█LOEWE Barcelona