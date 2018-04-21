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茶的頂級跨界 喜餅、巧克力這樣「喝」茶

2018-04-21 09:35聯合報 記者羅建怡╱即時報導

安妮（右）與寶媽出席郭元益與唐寧茶聯手的新品記者會。圖／唐寧茶提供
安妮（右）與寶媽出席郭元益與唐寧茶聯手的新品記者會。圖／唐寧茶提供
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百搭的「茶」，與什麼跨界都不奇怪！最近就有郭元益攜手英國皇室御用唐寧茶推出頂級禮盒「中西混搭」搶市；台北晶華酒店則攜手曾經榮獲世界巧克力大賽冠軍的福灣莊園，推出台灣紅玉茶、台灣鐵觀音茶，與台灣炭焙烏龍茶等三款「Regent Taipei X福灣莊園」聯名茶香巧克力。

英國皇室哈利王子與美國女星梅根婚期進入倒數，台灣也來到傳統「6月新娘」的結婚旺季。郭元益看準這波話題與商機，與有310多年歷史的英國皇室御用唐寧茶推出台灣限定的聯名喜餅禮盒。發表會當天，請來資深藝人寶媽及俄羅斯美女安妮嘗鮮，自稱是唐寧茶「鐵粉」的安妮更是大嘆西洋茶與台式喜餅的結合超巧妙。

郭元益共推出兩款唐寧茶聯名禮盒新品，分別為要價1,680元的「喜悅時光─鉑金唐寧」及千元有找的「喜悅時光─唐寧」。此外。同一禮盒內可以分層作中西搭配之外，還有招牌漢餅「京饌玉露」首度改版推出唐寧烏沙口味。

台灣茶葉的品質精良、聞名於世，台北晶華酒店繼特色獨具的「香檳茶」、與台虎精釀合作的「茶啤酒」以及沐蘭SPA的「東方美人Tea Spa」之後，4月持續以茶為主題，邀請曾經榮獲世界巧克力大賽冠軍的福灣莊園推出「Regent Taipei X福灣莊園」聯名茶香巧克力，即日起於地下2樓秘密花園及二樓上庭酒廊同步販售。

郭元益與唐寧茶聯名推出禮盒新品。圖／唐寧茶提供
郭元益與唐寧茶聯名推出禮盒新品。圖／唐寧茶提供
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「Regent Taipei X福灣莊園」聯名茶香巧克力是以獲得亞太區5面金牌的...
「Regent Taipei X福灣莊園」聯名茶香巧克力是以獲得亞太區5面金牌的「台灣一號62%原味黑巧克力」為主角，再融入各式茶香。圖／台北晶華酒店提供
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巧克力皇室英國

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