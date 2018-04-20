祝羅馬生日快樂！4/21寶格麗日入店享巧克力

2018-04-20 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



根據歷史學家說法，有「永恆之城」美譽的羅馬始建於公元前753年4月21日，而深受羅馬藝術和文化內涵影響的義大利珠寶精品寶格麗（BVLGARI）選在2771年後同天，將歡慶羅馬生日並訂之為「寶格麗日」，這天全球120家寶格麗精品店也將共襄盛舉，只要入店將能享受到精心準備的精緻可口的寶格麗LOGO巧克力，一同祝羅馬生日快樂！

承繼近三千年來羅馬令全球著迷的美學、歡樂、甜蜜生活態度，寶格麗用130年的創意和設計，以珠寶創作喚起大膽、永恆的美感，鼓勵人們不受拘束的配戴、體驗與享受生活。向羅馬致敬，也像是傾吐無盡愛意，而其中品牌最為經典的B.zero1系列珠寶，設計靈感源自羅馬最偉大的象徵：「圓形競技場」，將羅馬城的不朽精神融入珠寶，是這段珠寶商與羅馬永恆愛情故事的最佳詮釋者。

今年不僅藉由參與米蘭設計周(Milan Deisng Week) 的會外展 (Fuorisalone) 展覽，在米蘭的布雷拉設計區(Brera Design District)、寶格麗米蘭飯店和位於蒙特拿坡里(Via Montenapoleone)寶格麗精品店的藝廊內，展出多項特殊藝術裝置作品，並以最新推出的B.zero1Labyrinth迷宮系列為設計靈感，連結羅馬生日與寶格麗，甚至宣布4月21日為寶格麗日。