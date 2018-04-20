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祝羅馬生日快樂！4/21寶格麗日入店享巧克力

2018-04-20 22:41聯合報 記者陳若齡╱即時報導

根據歷史學家說法，有「永恆之城」美譽的羅馬始建於公元前753年4月21日，而深受羅馬藝術和文化內涵影響的義大利珠寶精品寶格麗（BVLGARI）選在2771年後同天，將歡慶羅馬生日並訂之為「寶格麗日」，這天全球120家寶格麗精品店也將共襄盛舉，只要入店將能享受到精心準備的精緻可口的寶格麗LOGO巧克力，一同祝羅馬生日快樂！

承繼近三千年來羅馬令全球著迷的美學、歡樂、甜蜜生活態度，寶格麗用130年的創意和設計，以珠寶創作喚起大膽、永恆的美感，鼓勵人們不受拘束的配戴、體驗與享受生活。向羅馬致敬，也像是傾吐無盡愛意，而其中品牌最為經典的B.zero1系列珠寶，設計靈感源自羅馬最偉大的象徵：「圓形競技場」，將羅馬城的不朽精神融入珠寶，是這段珠寶商與羅馬永恆愛情故事的最佳詮釋者。

今年不僅藉由參與米蘭設計周(Milan Deisng Week) 的會外展 (Fuorisalone) 展覽，在米蘭的布雷拉設計區(Brera Design District)、寶格麗米蘭飯店和位於蒙特拿坡里(Via Montenapoleone)寶格麗精品店的藝廊內，展出多項特殊藝術裝置作品，並以最新推出的B.zero1Labyrinth迷宮系列為設計靈感，連結羅馬生日與寶格麗，甚至宣布4月21日為寶格麗日。

這一日，全球120家寶格麗精品店將共襄盛舉，一同加入以Via Condotti大道為中心的羅馬生日慶祝活動，邀賓客同歡，進店享受精緻可口的LOGO巧克力，分享羅馬生日的愉悅。

B.zero1 Labyrinth 迷宮系列三環戒指，218,100元。圖／BV...
B.zero1 Labyrinth 迷宮系列三環戒指，218,100元。圖／BVLGARI提供
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B.zero1將羅馬城的不朽精神融入珠寶，向羅馬致敬，也同時也清楚地宣示著：寶格...
B.zero1將羅馬城的不朽精神融入珠寶，向羅馬致敬，也同時也清楚地宣示著：寶格麗即羅馬。。圖／BVLGARI提供
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B.zero1的工業風特質、建築線條與創新材質，在在訴說由寶格麗詮釋的全新羅馬故...
B.zero1的工業風特質、建築線條與創新材質，在在訴說由寶格麗詮釋的全新羅馬故事。圖／BVLGARI提供
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時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid 配戴B.zero1 Labyr...
時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid 配戴B.zero1 Labyrinth迷宮系列形象照。圖／BVLGARI提供
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B.zero1將羅馬城的不朽精神融入珠寶，設計靈感源自羅馬最偉大的象徵：「圓形競...
B.zero1將羅馬城的不朽精神融入珠寶，設計靈感源自羅馬最偉大的象徵：「圓形競技場」，以前衛的設計向羅馬致敬。圖／BVLGARI提供
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