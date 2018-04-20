Cartier珠寶展登台 22件珍品全球首曝光

2018-04-20 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



卡地亞著名的「水果錦囊」風格珠寶，大膽的配色帶來視覺上的歡樂感。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

法國頂級珠寶鐘表品牌卡地亞（Cartier）現正舉辦的「 Résonances de Cartier」頂級珠寶展中，全新創作演繹許多經典的設計符碼、翻新卡地亞的風格語彙，而珠寶展也特闢專區展出精選骨董作品，這些經「原廠鑑定」的作品都是值得收藏的時代精華、亦是經典的起點 。

Exaltèe 紅寶石鑽石耳環，明亮型切割鑽石，一對1,020萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

「Résonances de Cartier」頂級珠寶系列此次來台近450件頂級珍品中，有22件全球首度曝光的新作，其中許多標誌性作品巧妙融匯當代的創新技術和經典的卡地亞設計符碼，例如Exaltée紅寶石鑽石項鍊與耳環，以卡地亞熟稔的「蝴蝶結」為創作主題，運用古典的花環風格中常見的環狀設計作為柔軟服貼的項鍊，同時鑲嵌上少見的盾狀切割主鑽和八角形、六角形切割鑽石。

卡地亞古董珍藏系列祖母綠鑽石項鍊，卡地亞巴黎1963 年作品，3,010萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

事實上，這樣巧妙運用花式切割鑽石的設計，在展場中的古董珍藏系列（Cartier Tradition）專區中有可參相對照的骨董作品：一款1963年巴黎卡地亞的鑽石祖母綠項鍊，便針對當時女性晚宴時所流行的禮服款式，做成短頸鍊，交錯兩條馬眼型切割鑽石和長梯形切割鑽石緞帶，讓頸間的鑽石在不同的燈光下閃爍不同層次的火光。

卡地亞古董珍藏系列聚寶盆胸針，卡地亞倫敦1962年作品，237萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

而這麼「參差對照」出古今趣味，是因卡地亞別具一格的骨董珍藏系列。早在20世紀初，卡地亞便意識到自身的歷史與文化對於美學傳承的重要性，於1973年開始陸續購回具有美學史或時代意義的重要作品，並於1983年正式創立卡地亞典藏部門，除了專門負責整理及維護品牌的歷史資料，也致力於保留卡地亞豐富的風格與技術見證來延續卡地亞的個性。所收藏的歷史作品則分成兩大系列：卡地亞骨董珍藏系列（Cartier Tradition）以及卡地亞典藏系列（Collection Cartier）。

卡地亞古董珍藏系列圓頂造型戒指，卡地亞巴黎1945年作品，470萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

卡地亞典藏、骨董珍藏兩大系列

典藏系列猶如一座珠寶博物館，包括伊麗莎白泰勒、溫莎公爵夫人等名人曾珍藏或訂製的作品，都被永久保存並於世界各地博物館巡展。古董珍藏系列則是由「原廠鑑定」並精心整理過，可再度流通市面的骨董之作。

卡地亞古董珍藏系列「旋轉花瓣」花朵造型夾式胸針，卡地亞巴黎1959年作品，680萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

此次展出的45件骨董珍品，以1939年至 1970年間的「新女性風格」為多。戰後女性走出家庭、進入社會，生活樣貌變得更豐富、型態更多元；女性所配戴的珠寶，往往兼具實用功能，搭配性高，胸針大受歡迎：一款1959年來自巴黎卡地亞的「旋轉花瓣」花朵造型夾式胸針，另一枚是倫敦的「聚寶盆」胸針。

Iguania紫鋰輝石戒指，白K金鑲嵌14.99克拉枕形紫鋰輝石與明亮式切割鑽石，905萬元。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

此次展出的多件珠寶，更見證了卡地亞標誌性「水果錦囊」（Tutti Frutti）風格的蛻變和影響。這種薈萃紅寶石、藍寶石、祖母綠等雕刻花卉草葉漿果圖案的珠寶設計，靈感源自印度，在1920年代中期後融入生命之樹的主題，卡地亞工坊在傳統印度珠寶的紅綠配色中加入藍寶石為裝飾藝術後期的鮮明標誌。

卡地亞Rèsonances de Cartier頂級珠寶展，作品揉合經典設計語彙與當代美學。 圖／卡地亞提供 分享 facebook

卡地亞年度頂級珠寶展

展覽日期：即日起至4月22日止

入場參觀：4月22日下午1時30分至晚上7時30分，首次開放18歲以上民眾免費入場參觀

展覽地點：華南銀行總行大樓(台北市松仁路123號)