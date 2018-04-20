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國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

晨翔打頭陣 專櫃保養品牌周末好康快筆記

2018-04-20 19:20聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

伊麗莎白雅頓Elizabeth Arden 今天（4/20）邀請晨翔擔任「POWER UP！青春能量充電站」台北SOGO忠孝店1日店長，只要購滿3,000元就可以和晨翔拍照，沒想到粉絲提前好幾天來排隊，限量名額很快爆滿；這次活動是以品牌旗下的「SUPERSTART奇肌超導活妍精華系列」為主打，加上伊麗莎白雅頓在全球售出7.3億顆的超進化黃金導航膠囊，作為啟動青春能量充電雙天后，獨家特惠組在母親節開打2周內已完售85%。此外，在母親節檔期，只要在專櫃或青春充電站活動現場打卡並與「雅頓青春販賣機」合照上傳至品牌臉書粉絲團，即可享有一次青春好禮抽獎活動，得獎率100%，有機會抽到價值千元以上的SUPERSTART奇肌超導活妍系列正貨，全台巡迴時間為4/21～4/22遠東SOGO百貨Big City店、4/27～4/29台中中友百貨、5/4～5/6漢神巨蛋購物廣場、5/11～5/13遠東SOGO百貨中壢店。

Sulwhasoo雪花秀在指定櫃點舉辦「青春人蔘體驗館」活動，現場有人蔘探索區、專屬保養諮詢區、蔘茶品飲吧，透過觀賞、聆聽、觸摸、嗅聞、品嘗，以五感體驗探索人蔘的美肌秘密，只要全程參與，就可以獲得青春元氣飲。「青春人蔘體驗館」於4/20～4/22台北SOGO忠孝館、4/28～4/29台北新光三越南西店本館、4/27～4/29台中新光三越中港店、5/5～5/6高雄漢神巨蛋。

有機保養品牌Melvita則是在信義新光三越A8館前的香堤大道舉辦「有機粉紅小屋」和PAUL聯名的快閃店，活動日期為4/20～4/22止，只要在玫瑰花打造的小屋拍照打卡，上傳IG或臉書，就可以獲得PAUL限定款粉紅玫果氣泡水1杯和玫瑰口味的瑪德蓮；此外，每日在有機粉紅小屋開放領取號碼牌，前100名可以享有在信義A8館購買「玫瑰花粹買1送1」的優惠，在櫃上消費滿2,500元的每日前100名可以DIY一束粉漾玫瑰小花束，而結帳金額滿1,000元，則可獲得限量環保包一個。

以上所有活動辦法，皆以品牌現場發布之規則為準。

伊麗莎白雅頓台灣區總經理馬敏桂（左）和一日店長晨翔於青春能量販賣機合照。圖／El...
伊麗莎白雅頓台灣區總經理馬敏桂（左）和一日店長晨翔於青春能量販賣機合照。圖／Elizabeth Arden提供
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雪花秀青春人參體驗館將於各百貨巡迴。圖／Sulwhasoo提供
雪花秀青春人參體驗館將於各百貨巡迴。圖／Sulwhasoo提供
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蜜葳特法式粉紅玫瑰花屋限時快閃店在信義新光三越A8登場。圖／Melvita提供
蜜葳特法式粉紅玫瑰花屋限時快閃店在信義新光三越A8登場。圖／Melvita提供
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伊麗莎白雅頓青春能量充電站將在全台百貨巡迴。圖／Elizabeth Arden提...
伊麗莎白雅頓青春能量充電站將在全台百貨巡迴。圖／Elizabeth Arden提供
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Melvita和PAUL聯合舉辦法式粉紅玫瑰花屋活動。圖／Melvita提供
Melvita和PAUL聯合舉辦法式粉紅玫瑰花屋活動。圖／Melvita提供
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晨翔出席伊麗莎白雅頓「青春能量雙天后」活動擔任一日店長。圖／Elizabeth ...
晨翔出席伊麗莎白雅頓「青春能量雙天后」活動擔任一日店長。圖／Elizabeth Arden提供
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雪花秀青春人蔘體驗館完成探索程序即贈人蔘飲品。記者楊詩涵／攝影
雪花秀青春人蔘體驗館完成探索程序即贈人蔘飲品。記者楊詩涵／攝影
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雪花秀青春人參體驗館首站在台北忠孝SOGO前圓形廣場。圖／Sulwhasoo提供
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部落客小白Janet蜜葳特法式粉紅玫瑰花屋體驗活動。圖／Melvita提供
部落客小白Janet蜜葳特法式粉紅玫瑰花屋體驗活動。圖／Melvita提供
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晨翔出席伊麗莎白雅頓「青春能量雙天后」活動擔任一日店長。圖／Elizabeth ...
晨翔出席伊麗莎白雅頓「青春能量雙天后」活動擔任一日店長。圖／Elizabeth Arden提供
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蜜葳特法式粉紅玫瑰花屋是拍照打卡的好地方。記者楊詩涵／攝影
蜜葳特法式粉紅玫瑰花屋是拍照打卡的好地方。記者楊詩涵／攝影
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SOGO母親節越南

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