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friDay購物復仇者聯盟體驗 舒子晨化身為黑寡婦

2018-04-19 19:19聯合報 記者陳立儀╱即時報導

friDay購物繼去年與STAR WARS合作推出白兵物流箱之後，今年再度聯手漫威影業，在電影《復仇者聯盟：無限之戰》上映前推出全台獨一無二的手作紙箱第二彈「復仇者聯盟：無限之戰物流箱」，兩款限量10萬個，並於即日起至4月26日在台北忠孝SOGO 1樓廣場前打造friDay購物漫威《復仇者聯盟：無限之戰》體驗據點，現場除了有手作紙箱教學，更有漫威官方授權2018最新話題新品鋼鐵人擴增實境面具及無限手套等商品體驗。

Nikita舒子晨是復仇者聯盟忠實粉絲，今天（4/19）精心裝扮成性感、智慧兼具的黑寡婦快閃，還有猛男粉絲扮裝為鋼鐵人及美國隊長探班示愛，舒子晨完成3道闖關挑戰後選了鋼鐵人，她說：「我的理想情人要有強健的體魄、堅強的靈魂、睿智的頭腦，復仇者英雄都有這些特質，所以真的很難選，但因為鋼鐵人的實際身份史塔克是個知名的慈善家，提供復仇者營運的資金，也提供其他超級英雄科技上的支援，這種為了拯救世界的大愛實在太浪漫了」。

舒子晨現在的時間幾乎都被工作填滿，購物都是靠網購，「想買就買，比價又方便，還不用自己提回家超棒的啊！」她最常網購的是衛生紙和狗狗飼料、用品，最高紀錄曾在一天內收到近5箱網購商品，她說因為3個女生住一起，衛生紙用量極大，用完了又會忘記補貨，索性網購一整箱，起碼半年不用再補貨，而狗飼料實在太重，網購直接送到家真的很省力。

即日起於friDay購物的買點樂趣活動專頁下單，即會以限量復仇者聯盟物流箱包裝送貨到府，活動期間完成指定任務蒐集寶石，有機會獲得各式優質好禮，最大獎將送出美國迪士尼雙人遊。

舒子晨出席friDay購物漫威《復仇者聯盟：無限之戰》體驗活動，化身性感黑寡婦。...
舒子晨出席friDay購物漫威《復仇者聯盟：無限之戰》體驗活動，化身性感黑寡婦。圖／friDay購物提供
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舒子晨出席friDay購物漫威《復仇者聯盟：無限之戰》體驗活動，化身性感黑寡婦。...
舒子晨出席friDay購物漫威《復仇者聯盟：無限之戰》體驗活動，化身性感黑寡婦。圖／friDay購物提供
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