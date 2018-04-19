寶格麗Serpenti再進化 「背」出街頭奢華

2018-04-19 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



正如Serpenti系列的靈感來源─「蛇」，寶格麗（BVLGARI）的Serpenti系列包款也不斷蛻變更新，從名媛、網紅人手一個的肩背包每季推陳出新，如今更進化為街頭時尚風中，人肩一只的BVLGARI Serpenti Forever後背包。

延續品牌Serpenti系列的奢華元素，採用如彩寶般充滿活力的色調、大膽且棱角分明的外型、珠寶般精緻的細節，展露如靈蛇般神秘優雅的魅力。善於立體設計的寶格麗採用手縫馬特拉斯(Matelassé)緹花技術，為小羊皮革增添柔軟有彈性的立體觸感，讓Serpenti Forever後背包呈現較挺的質感以及幾何線條的視覺效果，與該系列初期設計如出一轍的翻蓋，採用六角形蛇鱗絎縫與包身的山形絎縫，更創造出令人對比效果。