寶格麗Serpenti再進化 「背」出街頭奢華
正如Serpenti系列的靈感來源─「蛇」，寶格麗（BVLGARI）的Serpenti系列包款也不斷蛻變更新，從名媛、網紅人手一個的肩背包每季推陳出新，如今更進化為街頭時尚風中，人肩一只的BVLGARI Serpenti Forever後背包。
延續品牌Serpenti系列的奢華元素，採用如彩寶般充滿活力的色調、大膽且棱角分明的外型、珠寶般精緻的細節，展露如靈蛇般神秘優雅的魅力。善於立體設計的寶格麗採用手縫馬特拉斯(Matelassé)緹花技術，為小羊皮革增添柔軟有彈性的立體觸感，讓Serpenti Forever後背包呈現較挺的質感以及幾何線條的視覺效果，與該系列初期設計如出一轍的翻蓋，採用六角形蛇鱗絎縫與包身的山形絎縫，更創造出令人對比效果。
Serpenti Forever後背包共有珊瑚紅、石英粉和黑色小羊皮款，各搭配有高辨識度且與包身呼應的蛇形琺瑯扣頭。除了外型時尚百搭，「內在美」也同樣受重視，宛如珠寶講究的寶石配色，各色包款也有對應內裡色調，如石英粉色小羊皮配了紫水晶色襯裡、黑色配了祖母綠色襯裡、珊瑚紅則配了石英粉色襯裡，另有考量使用需求的收納夾層，以及淺金色飾鍊結合皮革的肩背帶，可說是「內外皆美」。
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