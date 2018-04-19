桂綸鎂代言資生堂百優 影后對17歲的自己這麼說

2018-04-19 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在台熱銷30年、素有「國民乳霜」稱號的資生堂「百優精純乳霜」，自1988年上市至今，即將邁入30周年，並找來影后桂綸鎂（小鎂）成為百優精純乳霜台灣代言人，並由她當綱微電影「趁早」的女主角，桂綸鎂在這部微電影演得不是別人，而就是她自己，闡述她17歲那年，試鏡第一部電影「藍色大門」，開啟演員之路的親身故事。

就如同小鎂在微電影說的「17歲的勇敢嘗試，我第一次發現未來是可以自己決定的。」桂綸鎂拍攝此部影片時談到，她是多麼感謝當年那個17歲的小女孩，「還記得17歲時候的自己，單純地想讓那個暑假過得不一樣，也因為在那個時候，趁早的知道自己要了什麼，所以，在成為演員的道路上，有了一個開始的契機。所以非常謝謝自己17歲時趁早的勇敢，有了趁早的今天。」

這部微電影「趁早」由台灣廣告圈名導彭文淳操刀，彭文淳在台灣的上一部作品則是金城武演出的電信廣告，睽違三年多再度執掌台灣廣告。

在連續三天拍攝的尾聲，桂綸鎂說道「謝謝百優精純乳霜給我這個機會，拍攝了這次作品，就像是給我一個理由回望了自己過往的歲月。也因為這些回望讓我知道，我很慶幸自己趁早明白每一個當下的決定，都影響著未來的自己。也因為趁早的明白了這些事情，所以每個人生選擇我都讓自己不留遺憾。」