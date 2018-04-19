駐村交流計畫決審出爐 漫畫家將以夢境形塑安古蘭

2018-04-19 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



由文化部與法國安古蘭國際漫畫暨影像城，以及法國布洛瓦BD BOUM「漫畫之家」各別合作的「2018-2019漫畫藝術家駐村計畫」，決選結果今天出爐！分別由新銳漫畫家Pam Pam Liu、日安焦慮、何學儀獲選，將於今年底分別赴法國安古蘭及布洛瓦駐村創作3個月。

文化部表示，漫畫家Pam Pam Liu與日安焦慮所提的創作計畫「眼睛看不到的地方」與「異境與夢境」，獲得安古蘭漫畫城評選委員會青睞；而另一個位於法國中部羅亞爾河地區的小鎮布洛瓦駐村機會，則由擅長黑色幽默的漫畫家何學儀勝出。

Pam Pam Liu畢業於實踐大學媒體傳達設計學系、倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院碩士。他的創作靈感大多來自男女關係、音樂、漫畫、電影和小說，作品包括獨立出版漫畫集及圖文刊物。駐村計畫「眼睛看不到的地方」是源自他在劇本課的練習作業。

Pam Pam Liu說，作品的主題為八大行星，他依照行星的特質與環境，創造出8位來自不同星球的人物，以地球人訪問的方式作為故事陳述方式。他透過外星球移民到地球的題材，呈現新住民適應不同文化的困難與過程，以及探討台灣社會對於他國文化的接受度，仍有可提升的空間。

創作者「日安焦慮」曾獲2016年屏東漫畫新秀獎首獎，入選2014年台北藝博新人區作品，並且在2014年高雄獎素描類獲得優選。他嚮往繪畫強烈的手工感，將這視為一種「生命精神的遺留痕跡」，反映出自己對印刷的嚮往，以及漫畫對他的深刻影響。

他所提的駐村計畫「異境與夢境」，呈現出身處異地對個人的心理影響。靈感是源自夢境，他認為，夢境看似荒誕，但是對應現實生活時，卻又有跡可循，同時也能最誠實呈現出一個人的心理樣貌。有別於日常的生活紀錄，他將藉由紀錄駐村期間的夢境來慢慢形塑安古蘭這個地方。

何學儀則是畢業於法國皮佛藝術學院，曾獨立出版「兔子先生冒險記」等漫畫，擅長傳達黑色幽默故事。2016年他獲選安古蘭漫畫節大會新秀獎，2017年贏得瑞士Polymanga漫畫節現場繪圖競賽首獎。他的畫作曾在安古蘭、香港與巴黎經濟部圖書館等地展出。

文化部布於2017年8月簽署洛瓦BD BOUM「漫畫之家」駐村合作計畫，是雙方首次合作，也是文化部繼與安古蘭漫畫城「作者之家」透過簽約，選送台灣漫畫家赴法駐村後，第二個簽約合作的單位。此次駐村藝術家將獲得文化部補助往返台法機票，以及3個月駐村期間的生活費。