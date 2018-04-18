影╱聽文學的聲音 王文興、白先勇為家變、孽子獻聲

2018-04-18 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「樹上滲入無數的鵝黃片葉兒，像中年人的頭髮裡，攙幾根白髮根一樣.... 」小說家王文興念起代表作「家變」中的句子，一片片鵝黃色的葉子拂過影片畫面，彷彿帶著讀者走進秋色深濃的小說之中。

繼作家紀錄片「我們在島嶼寫作」之後，目宿媒體今天發表全新概念的影音作品「我們在島嶼朗讀」，邀作家親自朗讀作品、配上畫面，結集為系列短片。發表會上，作家白先勇、王文興現身，介紹他們用聲音演繹的作品。

白先勇帶來短片「給阿青的一封信」。阿青是白先勇小說「孽子」的主角，在壓抑的保守社會中，為了愛奮不顧身。「我想同性戀和異性戀都是一樣，哪個人不希望一生中，有一段天長地久的愛情，覓得一位終生不渝的伴侶。」影片中，白先勇念出信中字句，聲音溫暖而堅定。

白先勇透露，「給阿青的一封信」是1980年代末期，他應作家陳映真之邀為「人間」雜誌寫的作品；藉寫給虛構人物的書信，表達對同志之愛的看法。如今回想，他認為陳映真在那個時代敢碰觸此一題材，充滿勇氣。

「對作家來說，朗讀等於演員的台詞。」王文興分析朗讀文學作品的歷史，認為中國從詩經時代便有朗讀文學作品的傳統，古書中的「書聲琅琅」便是此意。歐美則從19世紀開始小說家朗讀小說的傳統，包括英國的狄更生和美國的馬克吐溫，經常在公共場合朗讀自己的小說。相較之下，華人文學起步較晚、比較少見。

「我們在島嶼朗讀」第一季推出六位作家十二支短片，包括白先勇、余光中、王文興、洛夫、瘂弦、林文月。出品人、和碩董事長童子賢表示，這一系列嘗試透過輕薄短小的影音，加上原創者親自朗讀，在三到五分鐘內傳遞文學精華與感動，用新媒體引領新世代碰觸經典。