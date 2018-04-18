親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

林夕點破台灣幸福假象 他嘆：更糟的是很多人仍不自覺

大逆轉！施崇棠暫緩交班 華碩董事會拍板將共同領導

ROG Store電競體驗店全新開幕 集結玩家培訓未來之星

2018-04-18 19:41聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

電競風潮持續升溫，不僅聚集人氣的能量高，豐富含金量也是眾多品牌兵家必爭之地，ROG玩家共和國重新改裝原本位在台北三創數位生活園區一樓的「ROG Store體驗店」，全新打造為玩家專屬訓練基地及電競聖殿，今宣布正式重新開幕。

全新落成的ROG Store體驗店雖然空間不是非常大，但功能豐富完整，「研發實驗室」展售ROG玩家共和國旗下一系列精銳重裝，「ROG戰備庫」則販售各種周邊精品。另精心設置豪華沈浸式三連屏螢幕「人機養成區」，以及設備完整的5對5「對戰區」和「玩家交流區」；此外，更首度與台北城市科技大學校園戰隊「城市蒼鷹」進行產學合作，提供學子們絕佳學習空間，幫助邁向電競之路。未來，ROG Store體驗店亦開放各大專院校資訊系、電競社等相關科系及社團免費場地租借，無論是舉辦賽事，或有課程教學需求均可預約接洽。

歡慶開幕，ROG玩家共和國也特別推出超優惠限時好禮回饋與VIP活動，自4月22日起至26日一連五天，消費者凡於現場購買ROG Zephyrus西風之神系列、ROG G703 / G701電競筆電，即可獲得24吋顯示器乙台（市價8,990元，數量有限，贈完為止）；4月21日當天，另將邀請電競盟友「SK telecom T1，SKT」戰隊成員「Faker」擔任體驗店一日店長並舉辦Opening Party，系列開幕活動可洽ROG Facebook官方粉絲團。

ROG玩家共和國今日同步發表多款電競新品，包括ROG Zephyrus西風之神系列全新代表作ROG Zephyrus M、在今年初CES國際消費性電子展中首次亮相的ROG Strix GL12電競桌機，和世界第一款27吋144Hz的4K UHD HDR電競顯示器ROG Swift PG27UQ。筆電、桌機、顯示器一應俱全，滿足各類電競玩家的配備升級需求。

人機養成區佈署剽悍電競主機、三連屏螢幕和全方位週邊。圖／華碩提供
人機養成區佈署剽悍電競主機、三連屏螢幕和全方位週邊。圖／華碩提供
分享
ROG Store體驗店提供玩家們最完整沈浸式的電競場域。記者黃筱晴／攝影
ROG Store體驗店提供玩家們最完整沈浸式的電競場域。記者黃筱晴／攝影
分享
ROG Store體驗店於台北三創數位生活園區一樓重新改裝開幕。圖／華碩提供
ROG Store體驗店於台北三創數位生活園區一樓重新改裝開幕。圖／華碩提供
分享
今日同步亮相ROG Strix GL12電競桌機和世界第一款27吋144Hz的4...
今日同步亮相ROG Strix GL12電競桌機和世界第一款27吋144Hz的4K UHD HDR電競顯示器ROG Swift PG27UQ。圖／華碩提供
分享
完整5對5對戰區開放各大專院校資訊系、電競社等相關科系及社團免費場地租借。記者黃...
完整5對5對戰區開放各大專院校資訊系、電競社等相關科系及社團免費場地租借。記者黃筱晴／攝影
分享
戰備庫陳列ROG各式專業滑鼠、鍵盤、耳麥與相關電競戰備。記者黃筱晴／攝影
戰備庫陳列ROG各式專業滑鼠、鍵盤、耳麥與相關電競戰備。記者黃筱晴／攝影
分享
ROG玩家共和國今日同時發表多款電競新品，除了ROG Zephyrus M，還有...
ROG玩家共和國今日同時發表多款電競新品，除了ROG Zephyrus M，還有多款升級第八代Intel Core處理器電競筆電大軍。記者黃筱晴／攝影
分享

國旗

相關新聞

全球10大泡麵排行新出爐 南洋風夯、台味新崛起

2018-04-18 14:27

吳速玲捧場好友美女珠寶設計師 名媛雲集各展個性

2018-04-18 18:25

香奈兒山茶花保濕系列新品 掐出水來好Juicy

2018-04-18 17:39

天啊！Supreme又出手了 這聯名不買我會恨自己

2018-04-18 15:35

編織包也可以印上你的名字 BV包款拎出獨一無二

2018-04-18 14:59

人孔蓋煎荷包蛋、繫船柱成小青蛙 駁二塗鴉超療癒

2018-04-18 14:49

逛新光三越 看國際攝影聯展

2018-04-18 14:24

春夏交替換個包 「袋」出時尚好心情

2018-04-18 14:23

綠意滿屋開上街 邀你體驗生活新風尚

2018-04-18 14:20

女子美麗／微光閃耀、霧光知性 當個多變的女人更有趣

2018-04-18 14:12

女星都搶拎 春夏全新包款Logo繼續夯

2018-04-18 13:48

紅利點數 幫你盡孝道

2018-04-18 13:21

商場好康 助你表心意

2018-04-18 13:21

母親節 孝親 也要精打細算

2018-04-18 13:21

現在去澳門正是時候 藝術節精采2個月

2018-04-18 13:07

什麼樣旅遊更能玩在地？ 答案是多花5%預算的永續旅遊

2018-04-18 12:39

全球十大泡麵排行出爐 台灣泡麵首度搶下7、8名

2018-04-18 11:19

春日大嗑龍蝦最爽！3大吃到飽餐廳端好料祭優惠

2018-04-18 10:58

影／到青森路過不要錯過 有可愛御守的善知鳥神社

2018-04-18 09:34

嚐一口「黑啤」的滋味 好玻X台灣吧推造型玻璃杯

2018-04-18 09:17

小太陽不銹鋼鍋 讓全家「食」在安心

2018-04-17 23:37

華山手造工藝展 體驗職人匠心

2018-04-17 23:36

夏日長青滋味 「檸檬系」甜食酸甜登場

2018-04-17 21:24

莆田4月新菜登場 消費兩千享優惠

2018-04-17 21:18

JIL SANDER推出7日襯衫 每日換穿極簡品味

2018-04-17 20:51

卡地亞晚宴楊采妮貴氣 侯佩岑戴藍寶石過結婚紀念日

2018-04-17 20:02

Bruno Mars抵台開唱 LEXUS車隊護駕

2018-04-17 19:47

星巴克夏日新品！烏龍冷麵、抹茶起司星冰樂登場

2018-04-17 19:31

空污問題帶動網購空氣商機　南部最愛買口罩、清淨機

2018-04-17 18:51

好爸爸也能帥勁上身 KIA Carens GO帥特仕款有型登場

2018-04-17 18:29

日系簡約家具 ALOT Living首間海外旗艦店在台北

2018-04-17 18:28

嚴立婷演繹星辰女表 當媽也能有優雅氣質

2018-04-17 18:21

鋼鐵人裝甲上身 Acer復仇者聯盟特別版筆電搶眼登場

2018-04-17 18:09

藥妝也能自助結帳！屈臣氏全球首間玩美概念店亮相

2018-04-17 18:08

炎亞綸愛戴大表 不只好搭配還很療癒

2018-04-17 17:53

視覺系漢堡來襲 麥當勞推期間現定黑堡、紅堡

2018-04-17 17:36

搶機票飛歐美度假！美加、巴黎直飛來回未稅2萬有找

2018-04-17 17:24

不獨厚男生！專屬鞋款讓女生也耍帥

2018-04-17 17:09

偏鄉學童，西門町「快閃街頭攝影展」！

2018-04-17 16:02
看更多

熱門文章

孕婦因妊娠紋自卑怕被嫌棄 夫說五個字笑翻網友

2018-04-17 21:43

「妻該負擔房貸嗎」引網民開戰 歪樓變清算夫妻分工

2018-04-18 09:48

今起天氣好轉 吳德榮：下周二又有鋒面

2018-04-18 06:09

開第一槍！成大醫院落實分級醫療 7月起停止周末門診

2018-04-18 15:28

全球十大泡麵排行出爐 台灣泡麵首度搶下7、8名

2018-04-18 11:19

老外送修咖啡機被亂收價 燦坤員工還嗆：我們只說中文

2018-04-18 10:19

別懷疑！上班第一天 你就要設定離職日期

2018-04-18 10:26

家屬堅撤病人自簽的放棄急救同意 實習醫嘆「畸形的愛」

2018-04-18 10:53

春日大嗑龍蝦最爽！3大吃到飽餐廳端好料祭優惠

2018-04-18 10:58

林夕點破台灣幸福假象 他嘆：更糟的是很多人仍不自覺

2018-04-18 18:09

把握周末前好天氣！下周鋒面全台有雨

2018-04-18 12:16

影／毒蛇出沒掃把輕鬆搞定 苗縣府「掃」給你看

2018-04-18 16:38

學徒嫌工資一天900元太少 師傅怒：我當初學都沒錢

2018-04-17 21:16

45歲男吃海鮮泡麵 竟引發過敏休克併心肌梗塞

2018-04-18 15:46

卡地亞晚宴楊采妮貴氣 侯佩岑戴藍寶石過結婚紀念日

2018-04-17 20:02

「光頭哥哥型」將崛起？大肚男讓女生愛到母湯的十個理由

2018-04-18 09:03

祭高規格食安管制…台鐵「便當條款」明年上路

2018-04-17 23:53

錢都花到哪裡去了？ 2018年最易漏財的生肖

2018-04-18 09:03

鎖孔被灌膠…惡房東、惡房客橫行 自保靠4招

2018-04-18 11:00

吃維他命B群可以改善疲勞 有科學理由支持嗎？

2018-04-18 11:36

今日星座運勢／雙子魅力指數升 勿濫用易遭排擠

2018-04-18 00:00

8種台式早餐來票選 哪樣最得大學生寵愛？

2018-04-18 16:04

大叔的中年小事／跟胡椒鹽一樣開心

2018-04-18 06:00

突襲…勞檢飲料店 職安缺失破百項

2018-04-17 23:46

7月起成大周六門診全停 長庚、馬偕、北醫不跟進

2018-04-18 16:13

心情點滴／女兒的加油

2018-04-18 06:00

高溫上看30度 明天起至周末好天氣

2018-04-18 08:19

親子互動／母女間的詩詞遊戲

2018-04-18 06:00

開山了！立山黑部雪牆「高17米」 25日前當心人潮混亂

2018-04-17 23:31

成大醫院7月起周末停診 台大：暫不跟進

2018-04-18 14:20

重大改變！ 文博會將一分為二 最快明年實施

2018-04-18 10:57

哪來這麼多海漂垃圾？中研院東沙調查多來自中國與越南

2018-04-18 11:12

家屬控病患臉部發黑才急救 醫護竟回：追究也沒用

2018-04-18 18:03

全球10大泡麵排行新出爐 南洋風夯、台味新崛起

2018-04-18 14:27

人孔蓋煎荷包蛋、繫船柱成小青蛙 駁二塗鴉超療癒

2018-04-18 14:49

訂機票可知機齡 民航局：最快6月上線

2018-04-18 14:46

她看遍產檯實況不怕生孩子 享受成母親的美妙過程

2018-04-18 09:16

大樂透第107035期 頭獎槓龜

2018-04-17 22:58

故意說反話是為了鼓勵孩子？可能得到反效果

2018-04-18 12:07

影／牠愛面子！大熊貓跌落鞦韆不怕痛只怕丟臉

2018-04-18 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top