ROG Store電競體驗店全新開幕 集結玩家培訓未來之星

2018-04-18 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



電競風潮持續升溫，不僅聚集人氣的能量高，豐富含金量也是眾多品牌兵家必爭之地，ROG玩家共和國重新改裝原本位在台北三創數位生活園區一樓的「ROG Store體驗店」，全新打造為玩家專屬訓練基地及電競聖殿，今宣布正式重新開幕。

全新落成的ROG Store體驗店雖然空間不是非常大，但功能豐富完整，「研發實驗室」展售ROG玩家共和國旗下一系列精銳重裝，「ROG戰備庫」則販售各種周邊精品。另精心設置豪華沈浸式三連屏螢幕「人機養成區」，以及設備完整的5對5「對戰區」和「玩家交流區」；此外，更首度與台北城市科技大學校園戰隊「城市蒼鷹」進行產學合作，提供學子們絕佳學習空間，幫助邁向電競之路。未來，ROG Store體驗店亦開放各大專院校資訊系、電競社等相關科系及社團免費場地租借，無論是舉辦賽事，或有課程教學需求均可預約接洽。

歡慶開幕，ROG玩家共和國也特別推出超優惠限時好禮回饋與VIP活動，自4月22日起至26日一連五天，消費者凡於現場購買ROG Zephyrus西風之神系列、ROG G703 / G701電競筆電，即可獲得24吋顯示器乙台（市價8,990元，數量有限，贈完為止）；4月21日當天，另將邀請電競盟友「SK telecom T1，SKT」戰隊成員「Faker」擔任體驗店一日店長並舉辦Opening Party，系列開幕活動可洽ROG Facebook官方粉絲團。