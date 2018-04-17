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羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

買美鍋 獻愛心 享優惠 母親節正是添購鍋具好時機

2018-04-17 20:45聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

母親節檔期，不管是否具有媽媽身份，都是趁著優惠添購鍋具的好時機！總是以夢幻色彩讓許多女性著迷的Le Creuset鍋具，推出春季新色晨曦粉（Ombre Pink）系列鍋具與花語瓷器系列，以淡雅透亮的琺瑯漸層色澤，柔軟又甜美，呈現花般美麗姿態，滿足使用需求也喚醒味蕾。母親節檔期同時推出多款優惠組合，除了晨曦粉新色各款單一特價、花語新品瓷器一件八折、四件六折；更推出經典的米奇造型瓷器、24公分典藏鑄鐵圓鍋單一特價。此外，凡購買兩件三麗鷗瓷器商品，可享2,999元加價購薔薇粉小熊鋼頭14公分鑄鐵圓鍋，超值精選不容錯過。優惠期間，台北忠孝與中山門市更加碼提供滿5,000元現折500元購物金，以及多種加價購與滿額贈選擇。

康寧餐具今年則再度推出「舊換新把愛傳出去」舊鍋重生召募活動，消費者只要自即日起至5月14日止，持家中任一舊鍋，清洗乾淨後送至康寧專櫃，即可以超低價換購指定明星商品，不限品牌、材質、新舊程度、大小尺寸皆可換購，回收之舊鍋於活動結束經整理後，將與花仙子企業提供價值20萬的全新康寧餐盤，全數捐贈社團法人世界和平會。康寧餐具今年推出可換購的品項較之前多出二倍以上，包括品牌經典CORELLE材質健康餐盤、康寧鍋、晶亮透明鍋、瑞仕鑽石鍋都可換購，折扣也比之前更超值，讓消費者傳愛的同時，還能兼顧環保與享受優惠。

因應百貨母親節檔期，旺代集團旗下比利時鍋具BergHOFF與LOTUS樂德鍋也同步推出新品，並推出全面八折，滿5,000元再享65折的優惠。BergHOFF推出一系列多功能鍋，自然環保塗層外型富含時尚感，採用鋁合金鑄造，導熱均勻快速、功能性極佳，讓媽媽們下廚也可以很輕鬆時尚。LOTUS樂德鍋新品亦同步亮相，採頂級不鏽鋼打造，三層合金鍋底，導熱快且重量輕巧，搭配親民價格，更值得入手。

Le Creuset推出春季新色晨曦粉Ombre Pink系列鍋具，琺瑯色彩漸層...
Le Creuset推出春季新色晨曦粉Ombre Pink系列鍋具，琺瑯色彩漸層超柔美。圖／Le Creuset提供
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BergHOFF亮彩多功能鍋白色湯鍋24cm，建議售價4,960元。圖／旺代提供
BergHOFF亮彩多功能鍋白色湯鍋24cm，建議售價4,960元。圖／旺代提供
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萬用的琺瑯鑄鐵鍋材質，直接進烤箱烘焙也可以。圖／Le Creuset提供
萬用的琺瑯鑄鐵鍋材質，直接進烤箱烘焙也可以。圖／Le Creuset提供
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LOTUS樂德鍋倍麗鮮味鍋24cm，附玻璃蓋，建議售價2,860元。圖／旺代提供
LOTUS樂德鍋倍麗鮮味鍋24cm，附玻璃蓋，建議售價2,860元。圖／旺代提供
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耐極冷極熱的萬用晶華鍋，搭配「舊換新把愛傳出去」活動，任選2鍋55折、或買一送一...
耐極冷極熱的萬用晶華鍋，搭配「舊換新把愛傳出去」活動，任選2鍋55折、或買一送一愛心換購。圖／康寧餐具提供
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母親節餐具比利時

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