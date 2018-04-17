買美鍋 獻愛心 享優惠 母親節正是添購鍋具好時機

2018-04-17 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



母親節檔期，不管是否具有媽媽身份，都是趁著優惠添購鍋具的好時機！總是以夢幻色彩讓許多女性著迷的Le Creuset鍋具，推出春季新色晨曦粉（Ombre Pink）系列鍋具與花語瓷器系列，以淡雅透亮的琺瑯漸層色澤，柔軟又甜美，呈現花般美麗姿態，滿足使用需求也喚醒味蕾。母親節檔期同時推出多款優惠組合，除了晨曦粉新色各款單一特價、花語新品瓷器一件八折、四件六折；更推出經典的米奇造型瓷器、24公分典藏鑄鐵圓鍋單一特價。此外，凡購買兩件三麗鷗瓷器商品，可享2,999元加價購薔薇粉小熊鋼頭14公分鑄鐵圓鍋，超值精選不容錯過。優惠期間，台北忠孝與中山門市更加碼提供滿5,000元現折500元購物金，以及多種加價購與滿額贈選擇。

康寧餐具今年則再度推出「舊換新把愛傳出去」舊鍋重生召募活動，消費者只要自即日起至5月14日止，持家中任一舊鍋，清洗乾淨後送至康寧專櫃，即可以超低價換購指定明星商品，不限品牌、材質、新舊程度、大小尺寸皆可換購，回收之舊鍋於活動結束經整理後，將與花仙子企業提供價值20萬的全新康寧餐盤，全數捐贈社團法人世界和平會。康寧餐具今年推出可換購的品項較之前多出二倍以上，包括品牌經典CORELLE材質健康餐盤、康寧鍋、晶亮透明鍋、瑞仕鑽石鍋都可換購，折扣也比之前更超值，讓消費者傳愛的同時，還能兼顧環保與享受優惠。