空污問題帶動網購空氣商機 南部最愛買口罩、清淨機

2018-04-17 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



消費者網購最愛買什麼？根據Yahoo奇摩超級商城統計，去年日用品、家電、保健類商品是銷售成長三冠王，尤其因

空污問題帶動網購空氣商機，口罩、空氣清淨機大賣，其中又以南部成長最多。

Yahoo奇摩超級商城去年日用品銷售成長20%居冠，業績前3名為口罩(106%)、家庭常備藥品、成人紙尿褲，口罩成長更高達106％，以醫療型口罩最受歡迎，特別是屏東縣、高雄市、嘉義市成長最多，各年齡層銷售額都有2倍以上的成長，男性又比女性多4成；家電類成長前3名為冰箱、空氣清淨機、洗衣機，其中空氣清淨機也是南部銷售成長最多，女性消費者占52%，19～24歲女性成長1倍最為明顯，北部地區以洗衣機成長最快速，中部則愛買冰箱。

雖然洗衣機、冰箱、空氣清淨機仍以女性購買居多，但男性消費者也正在快速成長中，特別是25～29歲男性族群購買洗衣機的年度消費成長達到1.5倍，居所有男性年齡族群之冠。

獲得Yahoo奇摩金店獎超級成長獎的杏一健康生活館，除了擁有200多家門市之外，4年前進駐Yahoo奇摩超級商城展店，去年在超級商城的業績成長50%，口罩、益生菌、葡萄糖胺等都是人氣熱銷品。另一位超級新店獎得主CH翠亨生活館為經營30餘年的實體電器商，去年光是空氣清淨機就創下800萬元業績，尤其是適用10坪以上的空氣清淨機銷售最好，變頻除濕機、除塵蟎吸塵器的業績也有明顯成長。

今年Yahoo奇摩整合旗下超級商城及購物中心兩大電商平台，希望達到1加1大於2的成效，4月初上線的「1件免運」頻道業績表現增加200%，Yahoo奇摩也利用創意造節培養消費者購物習慣，去年6月首創「月光節」帶動生活消費品平均月成長達5～6成。