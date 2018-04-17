親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

酸「正晶」赴美產子詐健保 法院今判蔡正元無罪

空污問題帶動網購空氣商機　南部最愛買口罩、清淨機

2018-04-17 18:51聯合報 記者陳立儀╱即時報導

消費者網購最愛買什麼？根據Yahoo奇摩超級商城統計，去年日用品、家電、保健類商品是銷售成長三冠王，尤其因

空污問題帶動網購空氣商機，口罩、空氣清淨機大賣，其中又以南部成長最多。

Yahoo奇摩超級商城去年日用品銷售成長20%居冠，業績前3名為口罩(106%)、家庭常備藥品、成人紙尿褲，口罩成長更高達106％，以醫療型口罩最受歡迎，特別是屏東縣、高雄市、嘉義市成長最多，各年齡層銷售額都有2倍以上的成長，男性又比女性多4成；家電類成長前3名為冰箱、空氣清淨機、洗衣機，其中空氣清淨機也是南部銷售成長最多，女性消費者占52%，19～24歲女性成長1倍最為明顯，北部地區以洗衣機成長最快速，中部則愛買冰箱。

雖然洗衣機、冰箱、空氣清淨機仍以女性購買居多，但男性消費者也正在快速成長中，特別是25～29歲男性族群購買洗衣機的年度消費成長達到1.5倍，居所有男性年齡族群之冠。

獲得Yahoo奇摩金店獎超級成長獎的杏一健康生活館，除了擁有200多家門市之外，4年前進駐Yahoo奇摩超級商城展店，去年在超級商城的業績成長50%，口罩、益生菌、葡萄糖胺等都是人氣熱銷品。另一位超級新店獎得主CH翠亨生活館為經營30餘年的實體電器商，去年光是空氣清淨機就創下800萬元業績，尤其是適用10坪以上的空氣清淨機銷售最好，變頻除濕機、除塵蟎吸塵器的業績也有明顯成長。

今年Yahoo奇摩整合旗下超級商城及購物中心兩大電商平台，希望達到1加1大於2的成效，4月初上線的「1件免運」頻道業績表現增加200%，Yahoo奇摩也利用創意造節培養消費者購物習慣，去年6月首創「月光節」帶動生活消費品平均月成長達5～6成。

即日起至4月22日Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心聯合推出「金店獎．好康擋不住」優惠活動，金店下殺5折起，每天還會抽出一名消費者，不限消費金額、Yahoo奇摩全額買單，提供100%的超贈點，1點等同1元、折抵無上限。

空污問題帶動網購空氣商機，尤其南部消費者最愛買空氣清淨機、口罩。圖／Yahoo奇...
空污問題帶動網購空氣商機，尤其南部消費者最愛買空氣清淨機、口罩。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
分享
Yahoo奇摩超級商城觀察國人網購消費趨勢，日用品成長居冠，其中又以口罩最熱銷。...
Yahoo奇摩超級商城觀察國人網購消費趨勢，日用品成長居冠，其中又以口罩最熱銷。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
分享

空氣清淨機愛買

相關新聞

星巴克夏日新品！烏龍冷麵、抹茶起司星冰樂登場

2018-04-17 19:31

好爸爸也能帥勁上身 KIA Carens GO帥特仕款有型登場

2018-04-17 18:29

日系簡約家具 ALOT Living首間海外旗艦店在台北

2018-04-17 18:28

嚴立婷演繹星辰女表 當媽也能有優雅氣質

2018-04-17 18:21

鋼鐵人裝甲上身 Acer復仇者聯盟特別版筆電搶眼登場

2018-04-17 18:09

藥妝也能自助結帳！屈臣氏全球首間玩美概念店亮相

2018-04-17 18:08

炎亞綸愛戴大表 不只好搭配還很療癒

2018-04-17 17:53

視覺系漢堡來襲 麥當勞推期間現定黑堡、紅堡

2018-04-17 17:36

搶機票飛歐美度假！美加、巴黎直飛來回未稅2萬有找

2018-04-17 17:24

不獨厚男生！專屬鞋款讓女生也耍帥

2018-04-17 17:09

偏鄉學童，西門町「快閃街頭攝影展」！

2018-04-17 16:02

家電表孝心 媽媽身子不乏了

2018-04-17 15:10

母親節叩謝母后 奉上御用按摩師

2018-04-17 15:07

台人旅歐最愛巴黎 華航法航聯手開航

2018-04-17 12:06

法航重返台灣市場 華航推臺北飛巴黎一萬八千元起

2018-04-17 11:49

法航復飛今首航！ 台北「米其林」吸法國客

2018-04-17 11:31

好市多大戶掃貨塞爆7大車 買滿9萬6網友驚

2018-04-17 09:52

法國航空復航台灣 啟動台法觀光交流新契機

2018-04-17 09:47

600匹馬力挑戰經典野馬 性能車鬥魂燃燒

2018-04-16 23:48

百達翡麗全新珍稀工藝系列 日內瓦展出

2018-04-16 23:32

限定3日！文華東方祕境星光饗宴 2位星廚同台獻藝

2018-04-16 22:15

美福食集祭日本和牛85折 鋒味拌麵3口味同步開賣

2018-04-16 20:27

連續四年代言按摩椅 任達華「臀感」摸過的都說讚

2018-04-16 20:23

7大餐廳春季限定料理開賣 最夯的日本和牛980元起

2018-04-16 19:21

想搶便宜趁現在！8大飯店北中南旅展祭優惠

2018-04-16 18:35

udn買東西x LINE購物 4月17日破盤打趴全網購

2018-04-16 18:20

主打套餐組合 「了凡」首間美食街店台北101正式開幕

2018-04-16 17:45

100億長什麼樣子？卡地亞頂級珠寶展開放免費參觀

2018-04-16 17:33

朱茵戴3億卡地亞珠寶 用正能量抗氧化

2018-04-16 17:24

女神朱茵出席卡地亞活動 笑談「用正能量抗氧化」

2018-04-16 16:16

LV打造旖麗夢想 Dior編織浪漫

2018-04-16 15:24

微風南山第4季開幕 日本頂級餐酒Ukai確定進駐

2018-04-16 14:58

5萬多名捐款者助聯勸1億元 幫助111萬弱勢朋友

2018-04-16 14:41

人氣排隊美食「琥珀天丼」開幕推台灣版醬汁、炸衣

2018-04-16 14:30

年齡肌最需要補充的營養素？醫師：玻尿酸、油酸

2018-04-16 14:28

美食街追「星」 米其林油雞飯進駐台北101

2018-04-16 14:13

母親節禮盒開戰 創意大比拚

2018-04-16 14:07

感謝媽咪！ 蛋糕來點不一樣的

2018-04-16 14:05

麗嬰房春夏童裝耍個性 和名人一起將舊衣變實用束口袋

2018-04-16 13:32
看更多

熱門文章

好市多大戶掃貨塞爆7大車 買滿9萬6網友驚

2018-04-17 09:52

「我會搬去台灣」 港學童一篇文章讓台人港人都傷心

2018-04-17 08:51

房子過戶後父母貸款550萬養老 他怨父母白目

2018-04-17 14:30

好市多蛤蠣濃湯45元漲到79元 網友：還是舊愛最美

2018-04-17 08:17

精品級廉航真的來了！星悅航空10月開航飛日本3城市

2018-04-17 14:01

昔風光進軍今退出台灣 V BIKES撐半年不玩了

2018-04-16 21:25

台灣物價便宜、很幸福？ 林夕點破超辛酸真相

2018-04-17 17:35

吳德榮：下午天氣好轉 明天鋒面遠離

2018-04-17 06:14

系統透逗？雙北吃到飽月票刷YouBike被扣款 北市交通局：誤解！

2018-04-17 00:04

想丟陳年黑罐遭阻 阿公怒斥「這罐比你有價值！」

2018-04-17 12:35

1歲半男童遭比特犬攻擊頭部嚴重撕裂 開顱急救回一命

2018-04-17 13:43

明天起好天氣 彭啟明：下周二恐再變天

2018-04-17 08:22

共享單車退燒？ oBike在台逆勢成長

2018-04-17 00:55

不到1年 共享單車V BIKES撤出台灣

2018-04-17 00:51

婆媳之間／女兒與媳婦的不同

2018-04-17 06:00

全台瘋養鹿 沒做功課的…還是放過無辜梅花鹿吧

2018-04-17 10:00

女大生減肥體重驟減 膽囊內竟充滿「石頭」

2018-04-16 20:35

產後「石頭奶」求代吸？ 婦科醫上線急攔阻

2018-04-16 21:11

肥料摻塑膠粒？ 台肥：因應農村缺工的緩效型尿素

2018-04-17 12:38

今日星座運勢／獅子 工作認真負責 容易獲得重視

2018-04-17 00:00

別不信邪！她在月老前大嗑巧克力 慘又失戀一次

2018-04-17 13:46

頭頸部癌進展快 摸到硬塊3個月已是第3期

2018-04-17 14:21

一切從簡不行嗎！ 逼新人崩潰的十大婚禮煩惱

2018-04-17 10:52

台人旅歐最愛巴黎 華航法航聯手開航

2018-04-17 12:06

法航重返台灣市場 華航推臺北飛巴黎一萬八千元起

2018-04-17 11:49

台灣每25人就有1人有奇怪牙齒 自己卻不知道

2018-04-17 15:04

我見我思／關於蘋果

2018-04-17 06:00

上學學什麼／當孩子一上學就哭

2018-04-17 06:00

沖繩爆發少見麻疹疫情 專家籲嬰幼兒前往先打疫苗

2018-04-17 15:21

你知道怎麼摘海芋嗎？ 醫師提醒有毒

2018-04-17 13:07

男人承諾不算話？老公出爾反爾背後的原因是…

2018-04-17 08:00

幼教公共化年花300億 撒錢有用？

2018-04-16 23:53

法航復飛今首航！ 台北「米其林」吸法國客

2018-04-17 11:31

愛吃海鮮？漁會缺人起薪3萬 高中畢業可報考

2018-04-17 14:53

春末天氣多變 養生吃紅豆綠豆菠菜最好

2018-04-17 11:05

減重暴瘦 女大生膽囊整袋石頭

2018-04-17 02:00

鐵路便當納食安管制 價格恐調漲

2018-04-17 11:09

童遭比特犬攻擊 狩獵達人：他是狗中的「戰鬥機器」

2018-04-17 16:28

資深見習生 63歲會計老手成同事好幫手

2018-04-17 09:42

汽車安全座椅價差一萬 怎麼挑？

2018-04-17 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top