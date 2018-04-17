再熱也穿得住！牛仔褲品牌齊推涼感新品

2018-04-17 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不少人都擁有數件以上的牛仔褲，然而厚重的質感，遇到台灣炎熱的夏季時，難免會讓人穿不住。因此，Levis和Lee都感受到了消費者需求，在天氣變熱之前，率先推出快乾、透氣或是涼感材質製成的褲款，讓穿著時不再悶熱。

在這季，Levis讓全新Cool Jeans涼感系列再升級，在環保涼感機能纖維中揉合彈性，打造最輕只有8.4磅褲款。男裝部分延續過往添加環保面料EcoMade COOLMAX®，透過排汗快乾機能，以比棉質2倍速度將汗水排到布料表面，保持舒適乾爽。並因為增加了1%彈性纖維使舒適度提升，連代言人陳偉霆都能穿著在形象廣告中大秀舞技。女款系列以環保面料添加Lycell與彈性纖維，主打七分褲長，利用最受歡迎的711與Boyfriend兩大褲型呈現，露出細腳踝同時創造腿部修長的視覺效果。