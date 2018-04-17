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再熱也穿得住！牛仔褲品牌齊推涼感新品

2018-04-17 16:17聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不少人都擁有數件以上的牛仔褲，然而厚重的質感，遇到台灣炎熱的夏季時，難免會讓人穿不住。因此，Levis和Lee都感受到了消費者需求，在天氣變熱之前，率先推出快乾、透氣或是涼感材質製成的褲款，讓穿著時不再悶熱。

在這季，Levis讓全新Cool Jeans涼感系列再升級，在環保涼感機能纖維中揉合彈性，打造最輕只有8.4磅褲款。男裝部分延續過往添加環保面料EcoMade COOLMAX®，透過排汗快乾機能，以比棉質2倍速度將汗水排到布料表面，保持舒適乾爽。並因為增加了1%彈性纖維使舒適度提升，連代言人陳偉霆都能穿著在形象廣告中大秀舞技。女款系列以環保面料添加Lycell與彈性纖維，主打七分褲長，利用最受歡迎的711與Boyfriend兩大褲型呈現，露出細腳踝同時創造腿部修長的視覺效果。

另外，Lee也為炎熱的夏季研發出Jade Fusion系列，因為玉石受熱速度慢，因此品牌利用將天然玉石微粒編織到布料中，還把Active Cooling塗層加於膝蓋和臀部位置，有效調適皮膚溫度。高溫情況下，布料更能加強釋放涼意功效，達到即時清涼的感覺，還能保有輕巧和彈性特質料。這項布料技術，更是目前牛仔品牌當中，唯一獲得材料科學獎的肯定。

Jade Fusion系列低腰合身小直筒牛仔褲，約4,980元。圖／Lee提供
Jade Fusion系列低腰合身小直筒牛仔褲，約4,980元。圖／Lee提供
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Cool Jeans系列Boyfriend女款窄管七分褲，約3,990元。圖／L...
Cool Jeans系列Boyfriend女款窄管七分褲，約3,990元。圖／Levis提供
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Cool Jeans系列711女款中腰緊身窄管七分褲，約3,790元。圖／Lev...
Cool Jeans系列711女款中腰緊身窄管七分褲，約3,790元。圖／Levis提供
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Levis代言人陳偉霆穿著全新Cool Jeans涼感系列牛仔褲，在新的形象廣告...
Levis代言人陳偉霆穿著全新Cool Jeans涼感系列牛仔褲，在新的形象廣告中大秀舞技。圖／Levis提供
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Cool Jeans系列514經典直筒輕磅牛仔褲，約3,990元。圖／Levis...
Cool Jeans系列514經典直筒輕磅牛仔褲，約3,990元。圖／Levis提供
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Cool Jeans系列502窄管刷白輕磅牛仔褲，約4,390元。圖／Levis...
Cool Jeans系列502窄管刷白輕磅牛仔褲，約4,390元。圖／Levis提供
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