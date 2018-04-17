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偏鄉學童，西門町「快閃街頭攝影展」！

2018-04-17 16:02聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

來自高雄後山的杉林區的偏鄉小學，正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」，展示半年多來學習攝影的成果。小攝影家們手持自己拍攝的數十張90x60cm 的大型相片，在街頭展示。期待經由作品的「快閃」，讓都會的民眾也能看見來自偏遠山區孩子們的自信與學習成果。這群小小攝影家，也是新書「媽媽就是女主角:我用相片說故事」的小作者，用自己的著作，賺取就學基金，用雙手、汗水來扭轉長期世人眼中被施捨的角色。

來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義...
來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義書/攝影
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來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義...
來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義書/攝影
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來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義...
來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義書/攝影
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來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義...
來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義書/攝影
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來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義書/攝影
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來自高雄後山正新庄國小的十多位學童，下午在西門町進行「快閃街頭攝影展」。記者黃義書/攝影
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偏鄉

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