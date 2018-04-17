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udn買東西攜手Line 今限定最高回饋22％

2018-04-17 11:37經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

udn買東西購物平台與Line購物再次強強攜手合作，今（17）日限定於23:59前透過Line購物介面進入udn買東西平台消費，全站消費滿額最高可享有22%超高回饋。

此外，udn買東西也細選、備齊12支人氣熱賣主打商品，包含：亞培原味安素液、Apple iPhone 8 Plus、Apple MacBook Air、滿意寶寶紙尿褲、王品餐券等。

除了超強回饋外，udn 買東西也特別推出安心查單服務，讓消費者購物完成後，可以提出查詢確認是否符合回饋資格。

原價570元的王品西堤精選套餐餐券單張，4月17日透過Line購物只要530元，...
原價570元的王品西堤精選套餐餐券單張，4月17日透過Line購物只要530元，再回饋15LinePoints。 圖／udn買東西提供
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