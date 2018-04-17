法航復飛今首航！ 台北「米其林」吸法國客

2018-04-17 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



法國航空(Air France）睽違20年重啟巴黎—台北直航航班，今迎接首班抵台班機旅客。觀光局表示，法國在歐洲來台市場中僅次於德英，看好台法旅遊前景，且法國米其林美食指南今年發行台北版，有助爭取更多法國旅客來台。 法國航空巴黎—台北首班直航航班今抵達台北，交通部安排台灣民俗藝陣團體電音三太子迎賓。圖／交通部觀光局提供 分享 facebook

法航本次重啟台法直航航班，預計由波音777-200機型執飛，機上配備法航長途航線全新客艙，共配置280個座位，其中包括40個商務艙、24個尊尚經濟艙及216個經濟艙座位，去程於每周二、五及日，回程則為每周一、四及六。

法國是歐洲來台市場中，僅次於德英市場之第三大客源國，且近幾年法國來台旅客穩定成長，2015年至2017年平均成長率達10.5%，台法旅遊市場前景看好。目前法國巴黎戴高樂機場直飛台灣班機每周7個航班，加上未來法航投入每周3個班次，將使台法直飛航線每周增至10班次。

交通部為迎接首班抵台旅客，安排台灣觀光代言人「喔熊（Oh Bear）組長」及台灣民俗藝陣團體電音三太子現場迎賓，並致贈「奉茶杯」作為伴手禮，期待與法國航空長期合作，締造台法觀光交流新頁。

觀光局表示，今年最特別的是迎來兩件法國市場好消息，第一是法國航空睽違20年後，再度重啟巴黎—台北直航航班；第二是發源自法國米其林美食指南發行了台北版，相信透過更便捷的航空以及法國人熟悉的美食指南，將有助於擴大台灣在法國的知名度，爭取更多法國旅客來台。