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對極限鄉鎮不以為意！ 我76歲 住在淨土獅潭長壽鄉

超Q插畫躍上提袋 背著就有好心情

2018-04-17 10:05聯合報 記者許玉娟╱即時報導

人氣插畫家「三角貓」文具系列作品。圖/聯宏國際提供
人氣插畫家「三角貓」文具系列作品。圖/聯宏國際提供
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「三角貓」是一隻愛鑽牛角尖的貓，所以他的頭上就真的長出角了，從此他接收到各種神秘的訊息，並用畫畫的方式記錄下來。4月19日到4月20 日，人氣插畫家「三角貓」將會出現在國際禮品暨文具展，還帶來新的系列作品，喜歡三角貓的朋友們，記得到現場找他玩！

擅長運用水彩與鉛筆創造色彩豐富畫面的插畫家柔伊-Pattern，在作品中嘗試不同印刷媒材，創作之餘，喜歡吃、喜歡喝很多的咖啡與酒，喜歡綠色植物，但經常不小心就養死，創作時，想著愉快的事，讓看過作品的人，都能感受到美好心情，趕走生活中的不愉快。

插畫家「嗨嗨X耶耶」是想像力豐富，思想又奇特的少女，喜歡新奇的事物，但也依賴著已經一陳不變的習慣，有時厭世，有時充滿希望，想藉由詼諧的插畫表現，把生活上的喜怒哀樂記錄下來，讓人產生共鳴、會心一笑，轉換乏味的情緒，讓好心情加倍。

「CoLab插畫經紀平台」結合台灣新銳插畫家，利用文化創意提升產品附加價值，成立至今不到2年，已成為台灣最大的插畫經紀品牌之一，不但擴展至海外市場，4月19日到22日還將與聯宏國際旗下品牌「Bulk伯克」聯合參加台北國際禮品暨文具展。

台北國際禮品暨文具展是台灣禮品業唯一且歷史最久的展覽，近年展覽規模不斷擴大，在文創風潮的帶動下，更增設文創新秀區及圖像授權館。CoLab本次將透過圖像授權與國際知名客製化提袋品牌「Bulk伯克」結合共同展出，為品牌帶來加成效應，激發出不同火花！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣新銳插畫家為文具用品注入創意。圖/聯宏國際提供
台灣新銳插畫家為文具用品注入創意。圖/聯宏國際提供
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「三角貓」插畫躍上提袋，背著就有好心情。圖/聯宏國際提供
「三角貓」插畫躍上提袋，背著就有好心情。圖/聯宏國際提供
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插畫家文創

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