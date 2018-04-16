百達翡麗全新珍稀工藝系列 日內瓦展出

2018-04-16 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



有「表王」之稱的瑞士頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）將於 4 月 19 日起至 21 日止，於日內瓦的沙龍展出品牌 2018 年珍稀工藝系列表款共50件，包括極具啟發性的藝術圓頂座鐘、懷表以及腕表，每件均為獨一無二的作品及限量款。為期 3 日的展覽歡迎一般大眾免費入場參觀。

此次展出的珍稀工藝系列，包括腕表裝飾藝術中最古老的精工雕刻；大明火琺瑯（Grand Feu）作品則運用多種不同的琺瑯技術，像是成品透出細膩金絲勾邊的掐絲琺瑯（Cloisonné）、金箔雕花琺瑯（paillonné）、以黑白和深淺灰階顏色呈現豐富圖案的灰調琺瑯（grisaille）、浮雕琺瑯（Fauré）、隆格维珐琅（Longwy）、以及微繪琺瑯等，都是古老的日內瓦傳統工藝。此次也展出相當多件的細木鑲嵌工藝鐘表，這也是百達翡麗近年來一直在推廣的工藝。許多珍稀作品更薈萃多種複雜工藝，是難得一見的藝術珍品。

百達翡麗日內瓦沙龍 - 珍稀工藝系列展

時間：4 月 19 日起至 21 日，每日上午 10 點至下午 6 點止