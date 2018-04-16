親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

百達翡麗全新珍稀工藝系列 日內瓦展出

2018-04-16 23:32聯合報 記者孫曼╱即時報導

有「表王」之稱的瑞士頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）將於 4 月 19 日起至 21 日止，於日內瓦的沙龍展出品牌 2018 年珍稀工藝系列表款共50件，包括極具啟發性的藝術圓頂座鐘、懷表以及腕表，每件均為獨一無二的作品及限量款。為期 3 日的展覽歡迎一般大眾免費入場參觀。

此次展出的珍稀工藝系列，包括腕表裝飾藝術中最古老的精工雕刻；大明火琺瑯（Grand Feu）作品則運用多種不同的琺瑯技術，像是成品透出細膩金絲勾邊的掐絲琺瑯（Cloisonné）、金箔雕花琺瑯（paillonné）、以黑白和深淺灰階顏色呈現豐富圖案的灰調琺瑯（grisaille）、浮雕琺瑯（Fauré）、隆格维珐琅（Longwy）、以及微繪琺瑯等，都是古老的日內瓦傳統工藝。此次也展出相當多件的細木鑲嵌工藝鐘表，這也是百達翡麗近年來一直在推廣的工藝。許多珍稀作品更薈萃多種複雜工藝，是難得一見的藝術珍品。

百達翡麗日內瓦沙龍 - 珍稀工藝系列展

時間：4 月 19 日起至 21 日，每日上午 10 點至下午 6 點止

時間：Salons Patek Philippe 41, rue du Rhône 1204 Geneva, Switzerland

編號5177g的Calatrava腕表，琺瑯表盤描繪義大利托斯卡尼地區的風景，表...
編號5177g的Calatrava腕表，琺瑯表盤描繪義大利托斯卡尼地區的風景，表圈以手工飾以巴黎釘紋。圖／百達翡麗提供
分享
編號5177g的Calatrava腕表，琺瑯表盤描繪義大利托斯卡尼地區的風景。圖...
編號5177g的Calatrava腕表，琺瑯表盤描繪義大利托斯卡尼地區的風景。圖／百達翡麗提供
分享
編號20058M的圓頂座鐘「Cubist Fantasy」（立體派幻想），大明火...
編號20058M的圓頂座鐘「Cubist Fantasy」（立體派幻想），大明火掐絲琺瑯與手工機刻面盤，原作使用0.15寬 x0.6毫米厚的金絲共13.5公尺，以及51色的透明琺瑯色彩，每種顏色都需要在攝氏840度的高溫反覆燒烤9次才成。獨一無二作品。圖／百達翡麗提供
分享
編號20058M的圓頂座鐘「Cubist Fantasy」（立體派幻想），大明火...
編號20058M的圓頂座鐘「Cubist Fantasy」（立體派幻想），大明火掐絲琺瑯與手工機刻面盤，原作使用0.15寬 x0.6毫米厚的金絲共13.5公尺，以及51色的透明琺瑯色彩，每種顏色都需要在攝氏840度的高溫反覆燒烤9次才成。獨一無二作品。圖／百達翡麗提供
分享

日內瓦

相關新聞

限定3日！文華東方祕境星光饗宴 2位星廚同台獻藝

2018-04-16 22:15

美福食集祭日本和牛85折 鋒味拌麵3口味同步開賣

2018-04-16 20:27

連續四年代言按摩椅 任達華「臀感」摸過的都說讚

2018-04-16 20:23

7大餐廳春季限定料理開賣 最夯的日本和牛980元起

2018-04-16 19:21

想搶便宜趁現在！8大飯店北中南旅展祭優惠

2018-04-16 18:35

udn買東西x LINE購物 4月17日破盤打趴全網購

2018-04-16 18:20

主打套餐組合 「了凡」首間美食街店台北101正式開幕

2018-04-16 17:45

100億長什麼樣子？卡地亞頂級珠寶展開放免費參觀

2018-04-16 17:33

朱茵戴3億卡地亞珠寶 用正能量抗氧化

2018-04-16 17:24

女神朱茵出席卡地亞活動 笑談「用正能量抗氧化」

2018-04-16 16:16

LV打造旖麗夢想 Dior編織浪漫

2018-04-16 15:24

微風南山第4季開幕 日本頂級餐酒Ukai確定進駐

2018-04-16 14:58

5萬多名捐款者助聯勸1億元 幫助111萬弱勢朋友

2018-04-16 14:41

人氣排隊美食「琥珀天丼」開幕推台灣版醬汁、炸衣

2018-04-16 14:30

年齡肌最需要補充的營養素？醫師：玻尿酸、油酸

2018-04-16 14:28

美食街追「星」 米其林油雞飯進駐台北101

2018-04-16 14:13

母親節禮盒開戰 創意大比拚

2018-04-16 14:07

感謝媽咪！ 蛋糕來點不一樣的

2018-04-16 14:05

麗嬰房春夏童裝耍個性 和名人一起將舊衣變實用束口袋

2018-04-16 13:32

這才叫巨星！大師一手包辦李宇春、碧昂絲演唱造型

2018-04-16 12:43

加點塗鴉、立體花朵 PRADA小白鞋穿出百變風

2018-04-16 11:28

米其林效應熱燒 台北101美食街重新開幕

2018-04-16 11:14

反應兩極化！H&M年度聯名邀Moschino合作

2018-04-16 10:51

GARMIN健身手環 記錄生活每一步

2018-04-15 23:41

雙廚對談／莊祖宜讓美食停格 Vanessa流著淚剁蟹(下)

2018-04-15 22:46

雙廚對談／莊祖宜讓美食停格 Vanessa流著淚剁蟹(上)

2018-04-15 22:35

高顏值x夢幻香氣 滿足媽媽少女心

2018-04-15 21:51

飯店謝師宴搶客 送早鳥優惠

2018-04-15 21:50

母親節送上家電好禮 讓媽媽輕鬆優雅搞定家務事

2018-04-15 17:41

寵媽媽Check！7家母親節蛋糕 先預購不手忙腳亂

2018-04-15 16:45

一天不到2元！ 訂Office 365就有機會揪團看漫威電影

2018-04-15 15:19

日本和牛正好吃！樂軒Urban推限時加碼買1送1

2018-04-15 13:30

最後饗宴要吃趁早！六福皇宮3A白蘆筍料理780元起

2018-04-15 13:29

smart x RIMOWA 都會繽紛輕旅行

2018-04-15 13:29

大玩性感衝浪風 TOD’S微風快閃店登場

2018-04-15 13:25

5萬轉手賣20萬 Rimowa潮牌聯名行李箱好搶手

2018-04-15 12:28

聯名下午茶 春季應景主菜 飯店攬客新招

2018-04-14 23:45

益生菌不用吃的用抹的？ 保養品也訴求健康養成

2018-04-14 21:51

燦坤會員特典再進擊 買電視送XBOX

2018-04-14 21:01
看更多

熱門文章

PIZZA店聲明「不服務你們家員工」 人壽公司急滅火

2018-04-16 10:59

唐綺陽星座運勢週報：水逆結束！出現讓人震撼的決策和改變

2018-04-16 07:37

員工聚餐月月豪擲18萬 館長狂宣言「吃不夠再叫」

2018-04-16 12:21

黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

2018-04-16 09:00

夢想搬到台灣住 香港小學生：可用低價買寬敞房

2018-04-16 12:48

近半數國人血壓控制不及格 逾100萬人快要高血壓

2018-04-16 13:07

雙北吃到飽月票上路第一天 雙北上午9萬2千人使用

2018-04-16 12:30

冷涼天氣持續到18日 中部以北高溫約22度19日回升

2018-04-16 04:58

水！鐵路地下化後 新穎高雄車站搶先曝光

2018-04-16 12:34

昔風光進軍今退出台灣 V BIKES撐半年不玩了

2018-04-16 21:25

彭啟明：下波天氣改變 可能在下周二、三

2018-04-16 07:27

吳德榮：今晚雨增明午轉乾 周四起暖如夏

2018-04-16 07:27

想搶便宜趁現在！8大飯店北中南旅展祭優惠

2018-04-16 18:35

女嬰抱懷中成人肉氣囊 遭安全帶勒腹脾臟出血

2018-04-16 13:06

他的毛小孩頭手伸出窗外 被後車檢舉開罰3千

2018-04-16 11:56

我見我思／施與受之間

2018-04-16 06:00

醫師提醒：破除糖尿病注射胰島素的4大迷思

2018-04-16 14:44

「統統運到台北去」！企業愛心有洋蔥

2018-04-16 14:42

比地中海飲食還威 抗發炎、三高這樣吃

2018-04-16 13:45

親子互動／老媽故事集

2018-04-16 06:00

生活見聞／于朗的天空

2018-04-16 06:00

遠航衝擊大…高齡機落日延後？交通部三緘其口

2018-04-16 09:51

遠航明年第四季引進2架波音新機 否認拖延說

2018-04-16 11:38

產後「石頭奶」求代吸？ 婦科醫上線急攔阻

2018-04-16 21:11

人氣排隊美食「琥珀天丼」開幕推台灣版醬汁、炸衣

2018-04-16 14:30

反應兩極化！H&M年度聯名邀Moschino合作

2018-04-16 10:51

小一入學通知單收到了嗎？全台國小新生入學時程懶人包

2018-04-16 09:16

這才叫巨星！大師一手包辦李宇春、碧昂絲演唱造型

2018-04-16 12:43

女大生減肥體重驟減 膽囊內竟充滿「石頭」

2018-04-16 20:35

主打套餐組合 「了凡」首間美食街店台北101正式開幕

2018-04-16 17:45

遠航宣布 將率先引進波音737MAX

2018-04-16 12:15

女神朱茵出席卡地亞活動 笑談「用正能量抗氧化」

2018-04-16 16:16

曾文水庫蓄水量僅10.4% 南台水情艱困籲節水

2018-04-16 14:39

米其林效應熱燒 台北101美食街重新開幕

2018-04-16 11:14

微風南山第4季開幕 日本頂級餐酒Ukai確定進駐

2018-04-16 14:58

中南部空氣品質橘色等級 北部小心PM10

2018-04-16 09:08

威力彩開獎 獎號：20、38、24…

2018-04-16 21:14

不是開玩笑的！ 大豆也能做為汽車材料

2018-04-16 17:41

山林在招手 邀你遁入太平山製作關鍵報告

2018-04-16 09:05

腳踩高跟鞋賞櫻拍美照女性易得這個病！預防3大秘訣

2018-04-16 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top