LV打造旖麗夢想 Dior編織浪漫

2018-04-16 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



路易威登（Louis Vuitton，LV）在去年推出更輕薄同時能自行更換表帶的Tambour Moon表款，大受歡迎。今年則延續相同概念，專為女性設計出Tambour Moon Divine腕表，凸顯出Monogram花紋及表殼特色。

Tambour Moon Divine腕表有著Tambour家族的最大特色，表殼呈現上窄下寬的設計，形似「打擊鼓」的外型，也是Tambour的名稱由來。但Tambour Moon Divin的表殼同時帶有向內彎的弧度，巧妙營造出漂亮的光影及反射效果。另外不論是黑、紅漆面還是白色珍珠母貝表盤都刻有細緻的放射紋及Monogram花紋，中央更以金屬鐫刻和鑽石排列出Monogram花卉。LV透過三種不同層次凸顯品牌的製表精神，但最重要的還是以色彩、凹凸線條，創造出華麗感。一共提供了表徑28到39.5毫米的選擇，以不鏽鋼表殼為主，但也另有18K玫瑰金的頂級款，皆同樣採用專利可換表帶系統。 路易威登Tambour Moon Divine鑲鑽玫瑰金腕表，18K玫瑰金表殼、鑲鑽表耳，不含表帶約96萬元。 分享 facebook 路易威登Tambour Moon Divine腕表，不鏽鋼表殼及表耳，白色珍珠母貝鑲鑽表盤，表徑35毫米，不含表帶約19萬2,000元。 分享 facebook 路易威登Tambour Moon Divine腕表，不鏽鋼表殼及表耳，黑色漆面鑲鑽表盤，表徑39.5毫米，不含表帶約26萬元。 分享 facebook