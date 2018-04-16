LV打造旖麗夢想 Dior編織浪漫
路易威登（Louis Vuitton，LV）在去年推出更輕薄同時能自行更換表帶的Tambour Moon表款，大受歡迎。今年則延續相同概念，專為女性設計出Tambour Moon Divine腕表，凸顯出Monogram花紋及表殼特色。
Tambour Moon Divine腕表有著Tambour家族的最大特色，表殼呈現上窄下寬的設計，形似「打擊鼓」的外型，也是Tambour的名稱由來。但Tambour Moon Divin的表殼同時帶有向內彎的弧度，巧妙營造出漂亮的光影及反射效果。另外不論是黑、紅漆面還是白色珍珠母貝表盤都刻有細緻的放射紋及Monogram花紋，中央更以金屬鐫刻和鑽石排列出Monogram花卉。LV透過三種不同層次凸顯品牌的製表精神，但最重要的還是以色彩、凹凸線條，創造出華麗感。一共提供了表徑28到39.5毫米的選擇，以不鏽鋼表殼為主，但也另有18K玫瑰金的頂級款，皆同樣採用專利可換表帶系統。
Dior的高級腕表今年首度出走巴塞爾鐘表展，而是回到了品牌發源地的巴黎展示新作。最受矚目的除了獨一無二的珠寶腕表之外，最吸引人的還是一系列搭配米蘭編織表帶的La D de Dior Satine表款。設計靈感來自於緞帶，讓表帶如同金屬光澤面料一般，搭配了半寶石表盤、鑲鑽表圈，既有60年代的復古風貌，同時保有品牌對於高級珠寶充滿詩意的設計語彙。
留言