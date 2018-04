雙廚對談/莊祖宜讓美食停格 Vanessa流著淚剁蟹(上)

2018-04-15 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



對談:莊祖宜、Vanessa Huang

文字整理:新經典文化

照片提供:莊祖宜、Vanessa Huang、新經典文化

2006年,莊祖宜放下人類學位,投身廚藝學校,這個「魯莽」的決定為她打開了一個世界。曾經讀著《廚房裡的人類學家》,心懷嚮往卻遭家裡反對的Vanessa Huang,2013年終於踏進法國斐杭狄廚藝學校(Ferrandi),後來跟隨米其林三星餐廳LAstrance主廚Pascal Barbot學習,目前在台北經營Ephernité(fine dining)和187BDSG(bistro)兩家餐廳。日前莊祖宜趁著短短的返台機會,和欣賞已久的Vanessa Huang首次見面,暢談一路走來的歷程與心情。

成就感從蒸蛋開始

莊:妳從小就喜歡做菜嗎?

V:從小就喜歡,但我的故事一點也不傳奇。我小時候很害羞,是家中老二,唯一會被稱讚的時候就是做菜。我第一次做的菜是蒸蛋,大概在小學一年級。我是鑰匙兒童,當媽媽說這個錢給妳買東西吃,我通常會拿去買別的,再在家裡自己弄東西吃。一開始做出來的東西沒有多好吃、吃剩飯也受夠了,於是就學媽媽做。我第一次做的蒸蛋,大我四歲的姊姊吃了驚為天人,她很愛。

莊:一個六、七歲的小孩要去開火、去蒸,弄不好、水加不夠,很容易出問題。

V:那時候是用大同電鍋,放下去、按下去就好。但我姊姊很喜歡那個醬油調味,那次被稱讚後,發現好像我在這方面可以做點什麼。後來就喜歡邀朋友來家裡,很享受大家「哇!」的感覺。去法國時為了省錢,也天天在家裡煮飯,我家變成很多留學生喜歡來的地方,因為大家知道去Vanessa家就有好吃的炒麵、炒飯。

莊:所以進廚藝學校前妳其實沒有特別接觸法式飲食,只是日常生活的程度?

V:從來都沒有真正學習。第一次去法國念電影時,會跟寄宿家庭學做麵包、甜點、南法傳統菜,後來搬到巴黎,房東是紅酒、起士的專家,我就拿我做的蘿蔔糕、包子、煎餃去跟他換起士。

廚藝學校的震撼教育

莊:妳怎麼會想去念廚藝學校的呢?

V:一般廚師是喜歡做菜,去學廚藝,看到很多很美好的面向後,決定開一家店。我雖然2001年第一次去法國時,有想去學做菜,但是父母反對,於是念了一年電影碩士後回台灣,跟姊姊、姊夫一起創業。我常覺得自己一直在幫忙,為別人的事努力,所以想開一家自己的店。做了這個決定後,才去學廚。

莊:妳當時想開什麼樣的店?

V:原本想的是bistro,大概三張桌子,可能也是open kitchen,做一些家常菜,像是焗烤馬鈴薯、烤雞。可是我連廚房要什麼設備都不曉得,有一台家用烤箱就覺得自己滿厲害了。越想越覺得不足,感覺很慌張,所以決定去Ferrandi念專業課程。

莊:有了業界實戰經驗之後,妳感覺學校教了妳什麼是特別有價值的?

V:我覺得學校塑造了品格與廚德,技術還是其次。不同學校出來的學生都有不同的模子。美國廚藝學院(The Culinary Institute of America, CIA)出來的人非常有條理、有想法;Ferrandi訓練出來的則像軍隊一樣堅毅,就是要走廚藝這條路。

莊:怎麼訓練出來的呢,怎麼做到這種廚德養成?

V:學校的風氣會影響想法,從第一天開始就把這一切當成理所當然的話,就不會有很多抱怨或疑惑。有時候不一定是好事。比較像軍隊的風氣有時候會缺乏想像力,但好處是大家都很尊重這個場域與一起工作的同事。祖宜念的學校是哪一種風氣呢?

莊:劍橋廚藝學校(The Cambridge School ofCulinary Arts)很適合我的一個原因是,時間短、有彈性。如果在有計畫、有準備的狀況下去申請學校,我就希望去Ferrandi或CIA,而不會考慮這間社區型的職業學校。但因為它的課程剛好是八月底到隔年六月,我跟我先生只有這段時間在波士頓,又在我家旁邊,等於是完美契合。這是我人生中最魯莽的一個決定,但是開了一扇窗。我覺得專業性不能跟你們比,真的就是師父引進門。有同學做得很好,也有很多人一開始的目標就不是專業廚師,可能是寫食評或在美食雜誌做test kitchen測試員,或是外燴。Ferrandi出來的會有比較扎實的餐廳實務經驗,對嗎?

V:我大部分同學都還在業界工作,而且目標都滿明確,認定廚師是一生的志業。

莊:申請有什麼門檻嗎?

V:動機信、履歷。Ferrandi在法國是公立學校,大部分是給法國年輕人的專業學徒課程,三年課程的是高中文憑,也有兩年學徒交換課程(三個月在學校、三個月在星級餐廳,如此持續兩年),兩年後拿到二專文憑,之後可以獨當一面。因為針對法國學生已經有很多不同班次,再收外國學生時,考量的是你有沒有成為主廚的可塑性,像我們這種在企業工作過,甚至有成立過公司的人,他們比較偏好。剛畢業、剛當完兵,完全沒有社會經驗的人,他們會擔心:這條路真的是你要的嗎?

莊:妳上了多久的課?

V:我上的是密集課程,把三年的課濃縮在一年上(實際上是四、五個月,每天早上七點到晚上七、八點),很多課程都很壓縮,像殺魚,一天一個人要殺十條;高湯一天也要做好幾種。

莊:我還沒有自己殺過活魚,到現在都是請人幫我殺好。一天要殺十條魚,真是震撼教育。

V:我也有障礙。第一堂課,一個人分到五、六十隻小龍蝦、小螃蟹,全部要剁成兩半,每隻都張牙舞爪。

莊:沒有搓腦門就直接切一半?

V:對,直接剁成一半。我們也問為什麼不先燙或冷凍一下,讓牠們睡過去再處理,老師說妳對準中間剁下去,一刀斃命牠就感覺不到痛;剁得不準,對牠就是殘害。有同學邊剁邊尖叫,滿地殘骸飛濺。我很怕剁到自己的指頭,所以用夾子夾著,試著想剁,可是看到其他螃蟹紛紛揚起牠們的螯,一副「妳來啊!」很恨我的樣子,眼淚就掉個不停,一直掙扎怎麼會這樣。

莊:妳現在可以殺蟹不眨眼了嗎?

V:可以,但我很相信動物死時很痛苦的話,味道一定是苦的;也覺得生物流的血會影響味道,所以覺得活殺的東西不見得好吃。我們的工作常常要處理龍蝦、帝王蟹,我試過先冷凍,在牠昏迷狀態下煮熟,或直接丟進沸水,兩分鐘之內半熟,都比活生生把腳拆下來好。

莊:我最近看了一篇文章,很多科學家認為蝦蟹在演化上沒有痛苦的神經,因為牠們在大海裡經常被大魚一口吃掉,所以不知道痛,對逃生有幫助才需要演化出感受痛苦的能力。

V:可是牠會害怕,那會有神經毒吧?我一直這麼覺得。

莊:這就是成為廚師的過程啊。

V:當時真的意識到自己是門外漢。在課堂上認清自己有多不足,我覺得滿好的。

到LAstrance實習

莊:實際上了四個月課後,老師就推薦妳去LAstrance嗎?

V:我在班上算是最差的。應該說,我感覺老師覺得我很差,進Ferrandi後好像做什麼都不對。常常刀子還沒下,就被老師制止說不是這樣。做清潔工作時,老師會叫我「停止撫摸妳的工具」,嫌我動作慢。有一天上課遲到,那天全班十個人有七人遲到,因為前一天工作到凌晨兩三點,但只有我被趕回家,我告訴Chef 我可以認罰打掃一整天,不想錯過這堂課,但最後還是被轟出去。那時覺得好不公平,感覺他很恨我。所以學期末,當他說要推薦我去LAstrance時,我非常驚訝。

一直到實習完畢,我們變成朋友後,他才告訴我,他擔心看起來嬌弱的我會受不了實習現場,要用更嚴厲的方式訓練我,之後我到真實世界才能適應。

莊:之前有去過LAstrance嗎?

V:說來汗顏,那時候不知道LAstrance是什麼餐廳。當時大家有列wish list,每個同學的第一順位都是LAstrance,可是我的名單上沒有它。LAstrance名列世界五十大最佳餐廳,又持續拿到米其林三星,在法國沒有這樣的地方。法國米其林三星的餐廳是不受世界五十大青睞的,因為通常很古板;而很創新的餐廳又做不到米其林的規格。但LAstrance能兩者兼具。我記得老師問我說要不要去的時候,我還說要回去想一下,我所有朋友都說妳怎麼這麼笨,要立刻答應啊,萬一隔天就沒有缺了怎麼辦!

莊:所以是老師知道那邊有一個名額?

V:幫我上課的Chef Sébastien de Massard,和LAstrance的主廚Pascal Barbot 曾經是同事,一位是領班、一位是副主廚,後來一個開餐廳、一個去教書,感情像兄弟一樣,所以知道他們正在找一個有亞洲背景、做事細膩的人。

莊:太好的機會了,LAstrance的實習生很多亞洲人嗎?

V:Chef Barbot的廚房最多七個人,一次一或兩位外國人,我是當時唯一的外國人,也是唯一的女生。

在LAstrance修業過、後來很成功的大廚包括瑞典Magnus Nilsson是米其林二星,日本東京岸田周三主廚是米其林三星,以及法國米其林二星的日籍主廚佐藤伸一。所以我拿到那個實習機會時,所有人都說 you got the ticket ,拿到摘星入場券的感覺。但我只在那邊做了七個月。Chef有問我要不要留下來,可惜我沒有身分,他沒辦法幫我辦工作證,加上我身體有些狀況要回來治療。

回台灣後,我跟Chef Barbot依然保持聯絡,每次回法國都會帶些台灣的香料跟他討論,像是馬告、豆瓣醬、自己做的醃漬品、腐乳等等。

莊:他在哪裡工作過,會用到這麼多亞洲食材?

V:他年輕的時候曾經在日本、澳洲工作過,但不完全是這個原因。基本上,他是個很有好奇心的頑童。

莊:妳在他那裡實習時大概都做些什麼?七個人的廚房大概什麼都要做吧?

V:七個人的廚房什麼都要做。所有餐廳的實習生一定是從冷台(Garde Manger)開始,我也不例外。

莊:只有七個人,等於在冷台獨當一面?不像我那時只能幫他們切丁。

V:每個人都有自己的工作,沒什麼階級制度,我做的不外乎是些雜事,但小廚房能讓人在最短時間內學到最多東西,所有技藝都要會。

實習第一天,Chef就叫我擺盤,他說:「這是最簡單的,洗碗工也會做。」我很震驚,總覺得法式料理講究擺盤,沒想到我第一天的工作就是和洗碗工一起擺盤。

後來Chef看我對植物有興趣,就把餐廳裡所有食用花草交給我處理。食用花草看起來簡單,但處理得不好三小時內就會爛掉。當時餐廳一天大概有三十種不同的花草跟芽菜,必須分門別類整理得乾乾淨淨,以供不同料理使用。這影響了我,我現在做菜也很喜歡加入食用花草。還做過點心。Chef很喜歡亞洲的東西,他買了一些日本食材,看不懂時會叫我幫他翻譯,所以後來也和他一起研發甜點和小點。

莊:哇,真好。

V:小點、甜點和食用花草,這些都影響了Ephernité的風格。

苦瓜入西餐

莊:Ephernité用的食用花草,是妳提供種子,合作的農場幫妳種嗎?

V:是,不過農夫阿任大哥也會自己找種子,他對栽植食用花草很有想法。

莊:像芥末葉,是芥末籽的葉還是芥菜?我沒看過那麼細的。

V:其實就是芥菜,只是台灣的芥菜通常種到很大株,但阿任大哥有不一樣的想法。他不要種到那麼大,而是在出現清爽的辣味和脆度時就採收。

莊:多虧了台灣有這樣願意用心的人,要不然空有想法,沒有食材也做不出這麼細緻的料理。

V:是,我們運氣很好。現在有些農夫也開始像阿任大哥一樣栽植食用花草,因為陸續有西餐廳需要。不過,不管有多少人在做同樣的事,對我來說,始終堅持理念的阿任大哥都是這領域的先驅。有時我不覺得自己做的菜有什麼了不起,反而是他的功勞。我們真的沒做太多事。

莊:妳是他的舞台。如果沒有妳的呈現,這種以自然農法種出來、如此少量多樣的東西,一般廚師不知道怎麼用。

V:也是。就是很好的配合,很好的關係。

莊:這是很大的挑戰耶,每天都會遇到不同的食材嗎?

V:第一年比較痛苦,連睡覺都在想怎麼用這些材料。有時送來一籃苦瓜,苦瓜要怎麼做成法式料理?真的嚇壞了。

莊:所以妳怎麼做呢?

V:我拿來跟鴨肝一起,因為鴨肝跟苦味很搭。

莊:可以解膩。

V:對,做成煮鴨肝(foie gras poché)。把鴨肝在味噌高湯裡慢慢燙熟,有點豆腐的口感,因為味噌有鹹味,所以有點像鹹蛋。

莊:把鴨肝在味噌湯裡慢慢浸熟?哇!那苦瓜怎麼做呢?

V:我把籽挖空,比較嫩的肉打成泥,加上香辛料調味後再灌回去。

莊:做脆的還是軟的?

V:軟的。上頭加一些油蔥酥搭配,有點脆脆的,有點軟軟綿綿的。

莊:聽起來好好吃,好厲害。

V:那道菜我自己也滿喜歡的。第一年,真的不知道農夫大哥會出什麼題目給你;第二年他開始理解我們,知道我們喜歡什麼,季節到了,他會說:「我現在要種妳去年說過很喜歡的。」或者像現在,我們會去找種子讓他種,挑戰就稍微小一點。

莊:有默契了。