母親節送上家電好禮 讓媽媽輕鬆優雅搞定家務事

2018-04-15 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



體恤一整年的辛勞，母親節除了準備一頓美食大餐少不了之外，更要趁著優惠活動送上實用好禮加倍寵愛媽咪。

即日起至5月31日止，台灣LG電子推出雙重優惠，第一重買就送，凡購買對開冰箱指定型號，兌換即送LG CordZero A9無線吸塵器一台；購買TWINWash雙能洗洗衣機指定機種，即享兌換送Wi-Fi版清潔機器人一台或蘭城晶英住宿券二選一，或價值最高6,000元7-ELEVEN虛擬商品卡；購買CordZero A9無線吸塵器指定型號，即贈價值7,500元的Total Care Kit全套五件清潔吸頭組。第二重，凡購買LG指定家電，並完成登錄官網會員註冊，則可再抽LG V30+手機，將送出10支LG V30+手機，最多可享有二次抽獎機會，越早購買，中獎機會越高。

Electrolux伊萊克斯亦於全台百貨通路推出超殺母親節檔期優惠活動，即日起至5月25日止，大師系列雙明星：智能調理果汁機特價14,900元（原價21,900元），購買再送伊萊克斯嚴選在地食材，新鮮直送到府的藍帶料理水果禮盒（價值2,188元）及食譜書（價值500元）；專業級手持式攪拌棒特價5,990元，再送食譜書（價值500元）。而居家清潔系列明星商品PURE i9型動機器人特價32,900元，再贈超值配件組（價值3,000元）和美式咖啡機（價值5,290元）；超級完美管家HEPA除蟎版優惠只要20,900元，再送布料纖維專用電動吸頭和HEPA等級內外濾網組（價值5,980元），搭配百貨周年慶，單筆消費滿5,000元再送500元禮券。

OSIM則搶搭紫外光流行色趨勢，在母親節全新推出限量新色「貴族紫」白馬王子按摩椅，從頭到腳細緻按摩力道，搭配內建環繞音響以及專屬設計的心靈紓壓音樂，除了內建「甜美的夢」、「優雅美體」等與日本按摩大師佐藤毅共同開發非常適合女性使用的按摩程式外，今年母親節更推出「貴族按摩」程式免費下載，背部和頸部精心設計的按摩技法，讓媽媽擁有更舒適尊爵的享受。