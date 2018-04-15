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寵媽媽Check！7家母親節蛋糕 先預購不手忙腳亂

2018-04-15 16:45聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

平常說不出口的愛，不妨趁母親節回家拜訪時，用卡片、擁抱與蛋糕傳遞對媽媽的心意。每到節日前一個月，各家連鎖烘焙及咖啡業者蛋糕櫃宛如走秀台，選擇琳琅滿目，清新優雅、可愛萌樣、冰心沁涼都有，提早計畫媽媽甜上一整年，預訂還享早鳥優惠。

●Lady M

Lady M首度以花香味道主題製作蛋糕，並在台灣推出「玫瑰千層蛋糕」，將超過20層輕薄蛋皮結合塗上玫瑰卡士達，上層鋪上淡粉紅玫瑰果泥及可食用玫瑰花瓣，採預購限定制，6吋1,800元，4月16日至4月27日17:00開放網路限量預購，5月4日至13日限旗艦店憑簡訊取貨，預購網址：https://goo.gl/HpRH3X

Lady M母親節「玫瑰千層蛋糕」（中），6吋1,800元，4月16日起開放網路...
Lady M母親節「玫瑰千層蛋糕」（中），6吋1,800元，4月16日起開放網路限量預購。記者沈佩臻／攝影
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同時將於5月1日推出檸檬塔，單片260元，9吋則是2,600元，也可列入母親節蛋糕清單。

●PAUL

PAUL今年推出兩款母親節限定蛋糕「玫荔馨情」、「慕愛茶語」。「玫荔馨情」以香草戚風蛋糕、荔枝凍、覆盆子為基底，外層裹上玫瑰荔枝覆盆子慕斯，上層擺上「可食用玫瑰花瓣」，堆疊成一朵玫瑰，售價899元。

「慕愛茶語」則以抹茶海綿蛋糕結合伯爵茶慕斯、烏龍茶香餅乾及法芙娜巧克力珍珠米，營造多層次口感，售價899元。4月30日前預購並付清款項，即享95折優惠。

PAUL母親節蛋糕，玫荔馨情（右）899元、慕愛茶語（左）899元。圖／PAUL...
PAUL母親節蛋糕，玫荔馨情（右）899元、慕愛茶語（左）899元。圖／PAUL Taiwan提供
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●星巴克

星巴克針對母親節推出17款糕點、禮盒，即日起至5月6日預購享9折、A店訂B店取服務，所有6吋以上冷藏蛋糕、雙色輕乳蛋糕、星巴克優格禮盒於5月6日前取貨，可獲得好友分享券一張。

今年主打「抹茶戚風蛋糕」，選用京都抹茶粉融入戚風蛋糕基底，再抹上濃郁抹茶及原味香緹，最後以在地九號紅豆點綴，走優雅風格，8吋售價900元。另一款「黑糖金薯薄餅」為蛋奶素可食，千層薄餅皮中鋪上層層黑糖鮮奶油為內餡，搭配台灣黃金地瓜及紫薯泥，表層綴以金黃地瓜奶油餡條，6吋售價850元。

星巴克黑糖金薯薄餅（左）、抹茶戚風蛋糕（中）、藍莓起司蛋糕（右）。圖／星巴克提供
星巴克黑糖金薯薄餅（左）、抹茶戚風蛋糕（中）、藍莓起司蛋糕（右）。圖／星巴克提供
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●哈根達斯Häagen-Dazs

Häagen-Dazs今年推出「薰紫花影」和「粉櫻綻放」冰淇淋蛋糕，使用春日小花園限定薰衣草藍莓和櫻花口味冰淇淋，即日起至5月4日購買冰淇淋蛋糕可享一顆85折優惠，買兩顆再送3張單球冰淇淋公關券(價值405元)；第二波早鳥優惠則於5月5日至5月10日，購買冰淇淋蛋糕一顆享9折優惠，買兩顆送3張單球冰淇淋公關券。

以薰衣草為靈感，「薰紫花影」在蛋糕上打造優雅薰衣草花園，以原味優格冰淇淋為基底，結合擁有藍莓果粒的薰衣草冰淇淋，外層鋪上浪漫紫色，點綴紫色可可調製而成的薰衣草造型巧克力、清脆法式蛋白餅製成之花瓣，7吋售價2,180元。「粉櫻綻放」則選用香甜草莓冰淇淋，搭配高雅櫻花、櫻桃醬，蛋糕外側底部環繞粉色馬卡龍碎粒，7吋售價2,180元。

Häagen-Dazs母親節蛋糕「粉櫻綻放」、「紫帽子」、「莓果花園」、「薰紫花...
Häagen-Dazs母親節蛋糕「粉櫻綻放」、「紫帽子」、「莓果花園」、「薰紫花影」、「紫帽子」（左上起順時針）。圖／Häagen-Dazs提供
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●金鑛咖啡

金鑛咖啡今年以小吋蛋糕為主軸，推出5款蛋糕，包含爽口的檸檬、草莓、白乳酪，以及濃郁的巧克力、芋頭口味，4月30日前預購即享88折，會員凡預購母親節蛋糕即享買大送小，贈送65元蛋糕兌換券；5月1日至5月10日預購享92折優惠，一般會員及VIP會員再送65元飲品買1送1券。

6吋「月來樂愛檸」，師傅以傳統檸檬蛋糕製作手法，呈現紮實海綿蛋糕體，選用屏東檸檬、比利時無鹽發酵奶油及高比例蛋黃製作出鮮明香氣的檸檬餡，綴以榛果風味巴瑞脆片添口感；外層鋪上法國鐵塔鮮奶油，最後擺上糖漬檸檬片，搶攻女性味蕾，售價690元。另一款6吋「美好相芋」底層為杏仁塔皮，大甲芋泥餡、布丁、法國鐵塔鮮奶油及鬆軟香草戚風蛋糕層疊而上，表層抹上滿滿芋泥，融合派塔、蛋糕雙重口感，售價690元。

金鑛咖啡母親節蛋糕「月來樂愛檸」，6吋售價690元。圖／金鑛咖啡提供
金鑛咖啡母親節蛋糕「月來樂愛檸」，6吋售價690元。圖／金鑛咖啡提供
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●85度C

85度C推出6款6吋至10吋不等的母親節蛋糕，即日起至5月10日預購母親節蛋糕享85折優惠，5月13日單筆消費滿500元，上網登錄發票抽Gogoro 2 Deluxe電動機車。

此次主打的「旋轉木馬」，基底為乳酪蛋糕、蛋酒奶醬及義式乳酪慕斯，上面擺上以巧克力雕刻出獨角獸，一旁綴以巧克力製成彩色珍珠般之氣球，放上紙製柱子、傘面，粉嫩色系營造出唯美旋轉木馬，早鳥特價580元。

85度C母親節蛋糕「旋轉木馬」，7吋早鳥特價580元。記者沈佩臻／攝影
85度C母親節蛋糕「旋轉木馬」，7吋早鳥特價580元。記者沈佩臻／攝影
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●COLD STONE

COLD STONE今年推出「Hello Kitty甜蜜知心」冰淇淋蛋糕，除了以超人氣香奶冰淇淋為基底，結合OREO、手指餅乾、巧克力海綿蛋糕，蛋糕上Hello Kitty萌樣令人融化，專屬提盒同樣設計Hello Kitty樣貌，並以紫色為主調，6吋售價1,580元。

即日起至5月6日6吋以上冰淇淋蛋糕預購享88折優惠，會員享85折。5月7日至13日開放零售，全品項冰淇淋蛋糕會員享9折優惠。

COLD STONE母親節蛋糕「Hello Kitty甜蜜知心」，6吋售價1,5...
COLD STONE母親節蛋糕「Hello Kitty甜蜜知心」，6吋售價1,580元。圖／COLD STONE提供
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