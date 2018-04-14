聯名下午茶 春季應景主菜 飯店攬客新招

「狂艷部落」雙人下午茶羊肚菌湯包。 圖／台北W飯店提供 分享 facebook

春夏時節，讓味蕾也奔放起來。台北W飯店聯手華裔設計師Daniel Wong合作「狂艷部落」下午茶，將品牌的守護熊、繽紛印花及大自然等元素融入甜點，於雙人午茶中並同步呈現Daniel Wong喜愛的港點。另外，寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳也推出12道春季主菜。

台北W飯店「狂艷部落」雙人下午茶，甜點包含「狂艷之鑰巧克力」、「草莓卡士達閃電泡芙」、「狂艷熊鳳梨蛋糕」、「紅心芭樂香草果凍起司塔」及「閃耀之星可可餅」共5款。

中點方面，結合台灣在地食材，帶出港台連結的精神。4道中點包含「大湖草莓杏仁豆腐」、「三星蔥燒酥」、「羊肚菌湯包」、「蝶豆花蟹肉餃」。其中，「蝶豆花蟹肉餃」取材自Daniel Wong土耳其藍系列作品，選用蝶豆花渲染晶透餃子皮，包入蟹肉、蝦仁、豬肉及鴻喜菇等餡料，營造出藍寶石感。「狂艷部落」雙人下午茶即日起至6月30日每日下午2點半至5點半供應，每套1, 800元+10%。

寒舍艾麗La Farfalla義式餐廳推出12道春季新主菜。 圖／寒舍艾麗提供 分享 facebook

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳推出12道春季主菜，採用各種高檔食材，像是炭烤美國紅櫻豚梅花、黑松露帕瑪火腿雞肉捲、清蒸石斑魚佐西班牙香腸甜蝦醬、香煎澳洲銀鱸國寶魚、美國特選安格斯牛小排等，每道最低1,280元起。除了主菜外，餐檯上的義式冷熱開胃菜、當季新鮮蔬果沙拉、時令生鮮魚貝類，以及精緻手工甜點等，饕客可無限享用。