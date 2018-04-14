親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

燦坤會員特典再進擊 買電視送XBOX

2018-04-14 21:01聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

已熱烈開跑的燦坤會員特典，想要享受超值下殺優惠，下載會員App綁卡不可少！即日起至4月16日舉辦的會員特典，此次特別以「數位隨行優惠無敵」為概念，除推出會員App專屬優惠價及來店禮，更祭出加碼三檻滿額禮，消費滿6萬、12萬、20萬，即可立刻得到acer小跑車筆電、LG手持無線吸塵器A9DDFLOOR（藍色）、Dyson智慧清淨氣流倍增器TP03，或是還元金，限量推出，贈品最高價值達23,500元。

大螢幕電視當道，此次主推商品包含BenQ 55型4K智慧藍光顯示器55JM700，市價29,900元，會員價22,900元，會員App限定送市價8,950元XBOX ONE S 500GB主機刺客教條起源同捆組，盡情享受大螢幕遊戲樂趣。

搶空調早販商機，會員特典期間主打TECO一對一變頻單冷空調MS28IC-HM MA28IC-HM，市價25,900元，會員App限定價19,900元，全台限量300台；Coway旗艦環禦型空氣清淨機AP-1512HH，市價17,900元，會員價10,900元，會員App限定送市價1,680元上豪14吋DC直流馬達伸縮風扇FN-DC1411V，限量300台。同時祭出冰箱、洗衣機單張發票滿39,900元，加碼再送市價2,999元的雀巢Jovia膠囊咖啡機。

在資訊產品部分，電競商品的銷售穩健，帶動電競筆電、桌上型電腦熱銷，輕量高效能筆電尤其熱銷。配備Core i5 8250U全新第8代處理器的一線大廠輕量化高速筆電，會員App限定22,999元，限量500台；Lenovo IdeaCentre Y520T混碟獨顯電競專用主機，市價31,990元，會員App限定24,999元，再送市價2,990元LED無線充電檯燈，限量300台。

Lenovo混碟獨顯電競專用主機，會員App限定24,999元，再送市價2,99...
Lenovo混碟獨顯電競專用主機，會員App限定24,999元，再送市價2,990元LED無線充電檯燈。圖／燦坤提供
分享
燦坤自即日起至4月16日於線上、門市同步舉辦會員特典。記者徐兆玄╱攝影。
燦坤自即日起至4月16日於線上、門市同步舉辦會員特典。記者徐兆玄╱攝影。
分享

咖啡無線充電

相關新聞

龍蝦熬高湯 澎派鍋物新吃法 CP值超爆表

2018-04-14 12:05

忽熱忽涼好煩！網購夏季家電提早飆買氣 最暢銷就是它

2018-04-14 19:59

劉真拎LOEWE翻毛兔子包 上面寫了她名字啊

2018-04-14 19:21

男女都一樣！今夏防曬新趨勢：清爽抗UV

2018-04-14 19:21

濃還要更濃！重乳系奶茶之戰 抹茶風味、復古包裝搶市

2018-04-14 16:09

志玲姐姐若有所思托腮小憂鬱　粉絲按讚逼近3萬好暖心

2018-04-14 15:49

杏仁豆腐像藝術品 安東市場馬師傅奪甜點人氣王

2018-04-14 15:14

寢具換季囉！蜂鳥、杜鵑、櫻花陪你睡

2018-04-14 13:08

母親節買床寢 今年滿額贈禮超級大手筆

2018-04-14 12:06

丹麥精品登台 「雨靴界的超模」現在台灣也買得到

2018-04-14 11:58

「裸亮霜」比素顏霜更威 提亮膚色兼具高抗UV防曬力

2018-04-14 11:57

愛買自有品牌穿「紅配綠」新裝 狗罐頭最夯 燕麥片秒殺

2018-04-14 10:01

台隆手創館南西店出清優惠 好物下殺6折起

2018-04-14 09:35

MIKIMOTO 成功讓福原愛、江宏傑「合體」

2018-04-14 00:37

FENDI擁抱電商 FF Capsule勇敢「網」前

2018-04-14 00:32

DE BEERS彩鑽放閃 摘下范爺心

2018-04-14 00:28

De Beers台北101高級珠寶展 珍稀彩鑽放閃

2018-04-13 23:05

全台最大自助餐廳「品花苑」 5月16日熄燈！

2018-04-13 21:01

美人魚漸層唇妝看過沒？用Dior完成這款夢幻美唇

2018-04-13 21:01

像劉雯一樣的自然本色 用香奈兒搽出夏日小清新

2018-04-13 19:15

天熱吃漢堡 漢堡王買一送一摩斯蔬食漢堡66折

2018-04-13 18:42

母親節讓媽媽甜在心頭！五種美味蛋糕點心表孝心

2018-04-13 18:06

全國電子破盤超狂！ 55型UHD曲面電視降幅破萬元

2018-04-13 17:52

母親節送禮 鍋具、小家電人氣不敗首選

2018-04-13 16:23

udn買東西回饋消費者 桐花四月春遊豪禮大方送！

2018-04-13 16:21

信誼幼兒文學獎30歲 昔得獎者李瑾倫憶當年

2018-04-13 15:47

周一症候群退散！星巴克16日飲品買一送一

2018-04-13 14:49

來不及賞櫻？ 8家櫻花系調酒隨時喝得到

2018-04-13 13:03

首次官方車主聚會 Audi quattro Land 現正報名中

2018-04-13 13:03

連LV也用它！ 京都最古老酒造限定開放

2018-04-13 13:02

花漾蛋糕傳心意 母親節訂報限定

2018-04-13 09:39

日本三大牛丼飯登台 「松屋」確定進軍台灣市場

2018-04-13 09:22

全聯聯名巧克力甜點又來了！ 5款必吃預購免搶購

2018-04-13 09:17

台宇+IVECO贈車 陪大甲媽遶境

2018-04-12 23:24

LV早秋首度曝光 回到未來卻又洋溢巴黎浪漫情懷

2018-04-12 22:50

冷冽前衛+浪漫唯美 LV早秋「回到未來」

2018-04-12 22:17

更強大 更聰明 Dyson智慧空氣清淨機 潔淨每一口空氣

2018-04-12 20:51

Dior彩妝趴有夠型 歐陽姊妹辣腿鬥露背吳姍儒

2018-04-12 20:34

吳姍儒喜歡用它使壞 嫌老爸吳宗憲不懂

2018-04-12 20:01
看更多

熱門文章

桃機再度大跳電 二航廈北區停擺航班大亂

2018-04-14 08:25

吳德榮：高溫上看34度 鋒面將於半夜抵達

2018-04-14 06:54

下週油價擬漲0.6元 台塑化今天宣布

2018-04-14 05:53

鋒面將至明轉雨陡降溫 壞天氣恐持續三四天

2018-04-14 08:55

天氣將驟變！鄭明典：鋒面要等明天才到

2018-04-14 07:28

在美搭機恐須早四個半小時到機場 過安檢食物禁放包包

2018-04-13 23:46

滴滴順風車遭罰1.8億元 宣布暫停服務

2018-04-14 16:29

愈笨的精蟲愈好抓 恐增試管嬰遺傳缺陷

2018-04-14 12:09

長期尿尿不順 檢查攝護腺...竟發現惡性腫瘤

2018-04-13 23:34

新北第一家！小米中和環球專賣店開幕 米粉大排長龍

2018-04-14 14:33

桃機跳電 徐永明怒批：賀陳旦根本是跳電部長

2018-04-14 12:35

便祕的時候 這7種食物最好別碰

2018-04-14 18:21

今日星座運勢／處女 避免唇槍舌劍傷人 吃虧是自己

2018-04-14 00:00

桃機跳電航班受影響 桃機：全力搶修 原因在查

2018-04-14 08:34

桃機頻跳電 交部檢討兩方向

2018-04-14 09:56

待嫁櫃姊腹痛查出大腫瘤 竟是胰臟癌

2018-04-14 19:48

洋蔥無處冷藏 屏東小農賤賣…1袋270慘跌剩百元

2018-04-14 00:32

「慢蒜」採收期… 蒜頭價回升 農憂再崩盤

2018-04-14 00:37

周末濕搭搭 苗栗以北今明兩天慎防大雨

2018-04-14 12:55

注意！麻疹初期症狀如感冒 致死率流感千倍

2018-04-14 11:39

桃機屢停電 學者警告：可能影響國際排名

2018-04-14 11:06

大雨強風特報！北部注意雷擊 沿海颳大風浪

2018-04-14 17:08

會開船的她 畢業創業變遊艇管家

2018-04-14 15:00

影╱桃機二航廈北區清晨跳電 今年第三度了

2018-04-14 11:39

大樂透第107034期 頭獎槓龜

2018-04-13 22:35

志玲姐姐若有所思托腮小憂鬱　粉絲按讚逼近3萬好暖心

2018-04-14 15:49

台灣人不愛寄信了？國民通信率創新低

2018-04-14 09:29

快加油！台塑化宣布下週油價漲0.6元 創三年多新高

2018-04-14 18:47

桃機二航北側上午又跳電 已於八點25分復電

2018-04-14 09:06

台隆手創館南西店出清優惠 好物下殺6折起

2018-04-14 09:35

濃還要更濃！重乳系奶茶之戰 抹茶風味、復古包裝搶市

2018-04-14 16:09

超長溜滑梯刺激前庭發展 女兒溜下來臉色發白

2018-04-14 17:55

龍發堂肺結核群聚疫情再添2例確診 累計14例

2018-04-14 11:07

龍蝦熬高湯 澎派鍋物新吃法 CP值超爆表

2018-04-14 12:05

蘇花改 5月5日擬開放大客車通行

2018-04-13 23:43

桃機二航廈跳電肇因 去年11月曾檢查保養

2018-04-14 10:56

油價恐因美轟敘飆漲 中油：下週暫不影響

2018-04-14 16:47

丹麥精品登台 「雨靴界的超模」現在台灣也買得到

2018-04-14 11:58

孩子容易不專心？七大線索破解不專心行為

2018-04-14 08:00

MIKIMOTO 成功讓福原愛、江宏傑「合體」

2018-04-14 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top