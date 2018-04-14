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男女都一樣！今夏防曬新趨勢：清爽抗UV

2018-04-14 19:21聯合報 記者陳立儀╱即時報導

雖然防曬是一年四季都要做的保養基本步驟，但是逼近紫外線高峰期的夏季，防曬功夫更要徹底，尤其擺脫黏膩厚重感的清爽抗UV更是不分男女都渴望的事。

近年素顏霜熱賣，可看大眾期望打造自然透亮的純淨膚色，如果因使用素顏霜而省略防曬步驟或UV防護不足，小心讓紫外線有機可乘。除了依照所處環境選擇防曬係數足夠的防曬品之外，皮膚科醫師建議單次全臉用量要達到2.0mg／cm2，大約1cc或兩個指節長的量才足夠，並且每2個小時補擦一次，戶外運動或游泳更應縮短補擦防曬的時間。

理膚寶水新推出全護清爽防曬亮白乳SPF50＋／PPD18.1，兼具均勻提亮膚色與抗UV防護，也可用於妝前打亮隔離，質地清爽不油膩，4月於蝦皮商城獨家上市，5月起於理膚寶水藥局通路販售。

Za秒亮美顏防曬霜兼具防曬、潤色、提亮，一個步驟完成防曬與底妝修飾，白色清爽凝霜配方滑順好推不黏膩，避免選錯色號而讓膚色看起來假假的，男生也能輕鬆上手，5月上市。

uno也將於5月推出全新的完效男人抗UV醒膚凍，將基礎保養與UV防護集中於一瓶，清爽凝膠質地，使用後散發沁涼舒爽感，讓男性擺脫麻煩的瓶瓶罐罐，全年都能派上用場。

理膚寶水全護清爽防曬亮白乳SPF50＋／PPD18.1，30ml售價980元。圖...
理膚寶水全護清爽防曬亮白乳SPF50＋／PPD18.1，30ml售價980元。圖／理膚寶水提供
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Za秒亮美顏防曬霜SPF50＋／PA＋＋＋＋，30g售價320元。圖／Za提供
Za秒亮美顏防曬霜SPF50＋／PA＋＋＋＋，30g售價320元。圖／Za提供
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uno完效男人抗UV醒膚凍SPF30／PA＋＋＋，80g售價320元。圖／uno...
uno完效男人抗UV醒膚凍SPF30／PA＋＋＋，80g售價320元。圖／uno提供
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Za秒亮美顏防曬霜採用清爽凝霜配方，揮別討厭的黏膩感。圖／Za提供
Za秒亮美顏防曬霜採用清爽凝霜配方，揮別討厭的黏膩感。圖／Za提供
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除了防曬係數之外，質地清爽不黏膩也是大眾選擇防曬品的心聲。圖／理膚寶水提供
除了防曬係數之外，質地清爽不黏膩也是大眾選擇防曬品的心聲。圖／理膚寶水提供
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防曬紫外線皮膚科

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