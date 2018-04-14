男女都一樣！今夏防曬新趨勢：清爽抗UV

2018-04-14 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



雖然防曬是一年四季都要做的保養基本步驟，但是逼近紫外線高峰期的夏季，防曬功夫更要徹底，尤其擺脫黏膩厚重感的清爽抗UV更是不分男女都渴望的事。

近年素顏霜熱賣，可看大眾期望打造自然透亮的純淨膚色，如果因使用素顏霜而省略防曬步驟或UV防護不足，小心讓紫外線有機可乘。除了依照所處環境選擇防曬係數足夠的防曬品之外，皮膚科醫師建議單次全臉用量要達到2.0mg／cm2，大約1cc或兩個指節長的量才足夠，並且每2個小時補擦一次，戶外運動或游泳更應縮短補擦防曬的時間。

理膚寶水新推出全護清爽防曬亮白乳SPF50＋／PPD18.1，兼具均勻提亮膚色與抗UV防護，也可用於妝前打亮隔離，質地清爽不油膩，4月於蝦皮商城獨家上市，5月起於理膚寶水藥局通路販售。

Za秒亮美顏防曬霜兼具防曬、潤色、提亮，一個步驟完成防曬與底妝修飾，白色清爽凝霜配方滑順好推不黏膩，避免選錯色號而讓膚色看起來假假的，男生也能輕鬆上手，5月上市。