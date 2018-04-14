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「裸亮霜」比素顏霜更威 提亮膚色兼具高抗UV防曬力

2018-04-14 11:57經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

天氣愈來愈熱，「防曬」再度成為季節熱門保養話題，但根據最新調查顯示，國人防曬觀念不足，僅18%民眾正確進行防曬。長庚皮膚科主治醫師張學倫今夏特別提醒，「許多女性朋友往往誤以為使用了防曬係數的彩妝品，就已經做好防曬了」，這是防曬的大迷思。

張學倫指出，許多化妝品雖有標示防曬係數，但因使用用量較少，且台灣女性偏愛輕透妝感，單使用化妝品抗UV防護力普遍不足，因此若在上妝前省略防曬步驟，容易讓皮膚曝露在不完整UV防護傷害，黑斑和皺紋就會隨之而來。

張學倫強調，無論是日韓近年來蔚為風潮的素顏霜，或者是粉底、粉餅、粉底液、氣墊粉餅…等化妝品，受歡迎的原因主要是改變膚色，雖然多有防曬係數，但是否同時具備有效抗長波UVA/UVB紫外線防護功能，且若使用量不足，或者只有到規定量的50%，抗UV效果會僅剩七分之一（非50%），反而可能為造成肌膚「擦上白一階，卸妝黑二階」的狀況，反而得不償失。

除了以有防曬係數彩妝品取代防曬的迷思外，理膚寶水行銷經理劉孟青進一步指出，「以為高係數=高防曬力？」和「沒有適時補防曬」也都是國人普遍都有的防曬迷思。

張學倫建議，應選擇具備防護長波UVA並適合膚質的防曬品，而美國皮膚醫學會也建議，2小時就該補一次防曬，而補防曬以便利噴霧型尤佳。至於防曬產品的全臉使用量則以1cc、二指節長量或十元硬幣大小，才能發揮該有防護力。

2018年夏，理膚寶水觀察到亞洲女性對於肌膚自然透亮的需求，推出醫美級防曬隔離新品「裸亮霜」-理膚寶水全護清爽防曬亮白乳，訴求兼具均勻提亮膚色與高抗UV防曬防護力。

「裸亮霜」-理膚寶水全護清爽防曬亮白乳，定價980元。 理膚寶水/提供
「裸亮霜」-理膚寶水全護清爽防曬亮白乳，定價980元。 理膚寶水/提供
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