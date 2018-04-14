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愛買自有品牌穿「紅配綠」新裝 狗罐頭最夯 燕麥片秒殺

2018-04-14 10:01聯合報 記者王韶憶╱即時報導

愛買自有品牌換上新風貌，2018年以「紅配綠」新裝上市，強調比市面上便宜2至3成的實惠價格，一口氣推出300多種商品，其中月銷破萬罐的狗罐頭改版後加量不加價，還有安心食品祭優惠，活動期間消費單筆滿499元送50元折價券。

愛買自2006年推出自有品牌商品，以優惠價格及提供符合SGS認證嚴格把關商品為特色，10多年來已培養死忠顧客，每年業績成長3至5成。愛買公關經理王佳慧指出，自有品牌與50家知名製造大廠合作，像是月銷6000包的日式水餃、方便美味的紅燒牛腩、咖哩牛肉等，皆通過愛買品保單位把關代工廠，全數取得ISO認證、食品廠也都獲得HACCP標章，且每半年進行抽驗，要讓消費者吃得更安心。

愛買自有品牌今年則換上新裝，採用品牌識別色「紅配綠」全新視覺，推出300多種商品，其中多達5成為新品。首推月銷12,000罐的牛肉狗罐頭、雞肉狗罐頭，改版後價格不變、容量更增加10%，原價29元，特價26元。人氣第2名則是精選澳洲特級燕麥片，500克僅35元的破盤價格，每月7,000包一上架就秒殺。

愛買舉辦歡慶品牌周活動，4月24日前，自有品牌單筆消費滿499元送50元自有品牌折價券，另有聯合利華、妙管家、桂格食品、立頓、愛之味等50大品牌聯合促銷買1送1起。

最划算狗罐頭，原價29元，特價26元。圖／愛買提供
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最划算日式熟水餃系列，原價65元，特價58元。圖／愛買提供
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愛買自有品牌300項商品上市。圖／愛買提供
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最划算廚房紙巾60張Ｘ6捲入，原價75元，特價64元。圖／愛買提供
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