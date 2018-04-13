De Beers台北101高級珠寶展 珍稀彩鑽放閃

2018-04-13 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



出身擁有全球50%以上高級鑽石礦源與銷售鑽石之家，De Beers要放閃還有誰能比她耀眼？在4、5月頂級珠寶接力賽中，De Beers以珍貴稀有的彩鑽鑽石格外吸引目光，即日起至5月13日於台北101旗艦店內展出，同時也能欣賞到「范爺」也愛不釋手的全新Lotus by De Beers全新高級珠寶系列。

擁有130年歷史的De Beers因出自鑽石商血統，讓品牌致力對鑽石品質的要求，除了4C之外，更要求每一顆De Beers鑽石皆能綻放出最美麗動人的火光（Fire）、生命力（Life）及亮光（Brilliance）；除了出色的白鑽，各種珍貴罕見的彩色鑽石也成為品牌傲視珠寶界的強項，成為每年頂級珠寶展中令人期待的繽紛嬌客。

據說每1萬顆天然鑽石之中，只有一顆可以被歸類為彩色鑽石，鑽石的獨特色彩，來自鑽石微形結構的碳原子晶格，如當鑽石中含有大量的氮，顏色就會變黃，色調從偏白的淡檸檬黃到充滿活力的金絲雀黃、最受矚目的豔彩黃色鑽石甚至比最白的D級成色鑽石更為稀有；而相較一般鑽石長時間暴露於高溫及高壓環境的鑽石，則會變成咖啡色、粉紅色或紅色，討喜的粉紅鑽，便是咖啡色鑽石存於高壓和高溫的環境所變成的，如果它持續處於這種環境下更很長時間，最終會變成紅色。因此，如果說鑽石是大自然億萬年凝聚的寶物，那彩鑽絕對是那萬中選一的超級珍寶。也難怪如范冰冰、徐若瑄、莉莉詹姆斯等中外女星，都愛以彩鑽彰顯自己的獨特。

本次 De Beers 於台北101旗艦店高級珠寶展可看到許多難得一見的彩鑽，不容錯過的，包括一顆重量逾25克拉的雷地恩形車工黃鑽，以及一顆約0.80克拉的枕形車工紅鑽，另外也展出包含梨形與橢圓形等多款不同車工的灰鑽、最受人喜愛的粉紅鑽等