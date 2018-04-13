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De Beers台北101高級珠寶展 珍稀彩鑽放閃

2018-04-13 23:05聯合報 記者陳若齡╱即時報導

出身擁有全球50%以上高級鑽石礦源與銷售鑽石之家，De Beers要放閃還有誰能比她耀眼？在4、5月頂級珠寶接力賽中，De Beers以珍貴稀有的彩鑽鑽石格外吸引目光，即日起至5月13日於台北101旗艦店內展出，同時也能欣賞到「范爺」也愛不釋手的全新Lotus by De Beers全新高級珠寶系列。

擁有130年歷史的De Beers因出自鑽石商血統，讓品牌致力對鑽石品質的要求，除了4C之外，更要求每一顆De Beers鑽石皆能綻放出最美麗動人的火光（Fire）、生命力（Life）及亮光（Brilliance）；除了出色的白鑽，各種珍貴罕見的彩色鑽石也成為品牌傲視珠寶界的強項，成為每年頂級珠寶展中令人期待的繽紛嬌客。

據說每1萬顆天然鑽石之中，只有一顆可以被歸類為彩色鑽石，鑽石的獨特色彩，來自鑽石微形結構的碳原子晶格，如當鑽石中含有大量的氮，顏色就會變黃，色調從偏白的淡檸檬黃到充滿活力的金絲雀黃、最受矚目的豔彩黃色鑽石甚至比最白的D級成色鑽石更為稀有；而相較一般鑽石長時間暴露於高溫及高壓環境的鑽石，則會變成咖啡色、粉紅色或紅色，討喜的粉紅鑽，便是咖啡色鑽石存於高壓和高溫的環境所變成的，如果它持續處於這種環境下更很長時間，最終會變成紅色。因此，如果說鑽石是大自然億萬年凝聚的寶物，那彩鑽絕對是那萬中選一的超級珍寶。也難怪如范冰冰、徐若瑄、莉莉詹姆斯等中外女星，都愛以彩鑽彰顯自己的獨特。

本次 De Beers 於台北101旗艦店高級珠寶展可看到許多難得一見的彩鑽，不容錯過的，包括一顆重量逾25克拉的雷地恩形車工黃鑽，以及一顆約0.80克拉的枕形車工紅鑽，另外也展出包含梨形與橢圓形等多款不同車工的灰鑽、最受人喜愛的粉紅鑽等

除了彩鑽陣容，De Beers也特地展出多款花式車工鑽石，超過百年的切割工藝，賦予鑽石或彩鑽更精采的生命力，如主鑽超過10克拉的De Beers Old Bond Street 枕形車工黃鑽戒指，以及一款10.29克拉、全美無瑕（D-IF）的DB Classic祖母綠形車工單鑽戒指、梨形或心形車工的黃鑽鍊墜、經典的Aura系列欖尖形車工粉鑽戒指與Aura梨形車工粉紅鑽鍊墜，宛如一場鑽石瑰寶饗宴。

De Beers 高級珠寶展中特別展出一顆極珍稀的枕形車工紅鑽。圖／De Bee...
De Beers 高級珠寶展中特別展出一顆極珍稀的枕形車工紅鑽。圖／De Beers提供
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De Beers DB Classic Simple Shank祖母綠形車工單鑽戒指，6,455萬元。圖／De Beers提供
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徐若瑄配戴De Beers Aura高級珠寶黃鑽系列與70克拉橢圓形黃鑽戒指。圖／De Beers提供
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De Beers 堅持以超越4C的嚴格標準挑選出世界上最優質的美麗鑽石，精心呈現每一顆璀璨鑽石的獨特靈魂。圖／De Beers提供
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范冰冰配戴一款極為珍稀、主鑽逾50克拉的De Beers雷地恩形車工豔彩黃鑽戒指。圖／De Beers提供
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De Beers Aura 高級珠寶系列 梨形車工粉紅鑽鍊墜，總重0.63克拉，...
De Beers Aura 高級珠寶系列 梨形車工粉紅鑽鍊墜，總重0.63克拉， 400萬元。圖／De Beers提供
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De Beers 於台北101旗艦店高級珠寶展中，呈獻許多精湛動人的高級珠寶作品...
De Beers 於台北101旗艦店高級珠寶展中，呈獻許多精湛動人的高級珠寶作品，De Beers Old Bond Street 枕形車工黃鑽戒指（上排左起）、Aura欖尖形車工粉鑽戒指、Aura 梨形車工粉紅鑽鍊墜。圖／De Beers提供
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英國知名女星莉莉詹姆斯配戴8.01克拉的De Beers Aella高級珠寶黃鑽戒指。圖／De Beers提供
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De Beers高級珠寶展中特別為台灣鑽石愛好者帶來多款極為稀有罕見的彩鑽瑰寶。...
De Beers高級珠寶展中特別為台灣鑽石愛好者帶來多款極為稀有罕見的彩鑽瑰寶。圖／De Beers提供
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珠寶高溫台北101

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