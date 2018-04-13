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海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

天熱吃漢堡 漢堡王買一送一摩斯蔬食漢堡66折

2018-04-13 18:42聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

天氣炎熱，許多民眾看到便當就沒食慾，現在多家速食業者推出漢堡優惠，不但揪朋友一起買可以省荷包，品嘗美食也能一同響應愛地球。

進軍台灣30年，台灣漢堡王經典冠軍「Whopper 華堡」的美味深受饕客喜愛，採用100%火烤純牛肉搭配口感紮實的5吋漢堡，肉片在370度高溫下快速火烤，鎖住肉汁原味，佐以新鮮番茄、洋蔥、酸黃瓜及爽口蔬菜，每一口咬下都吃的到牛肉的燒烤香氣。為歡慶展店，漢堡王蘆洲店開幕5天期間，4月16日至4月20日每日下午六點後，華堡買一送一。此外，4月25日下午六點後，全台門市也可享華堡買一送一的優惠。

另外，摩斯漢堡為響應4月22日世界地球日，推出健康可素食的「蔬食」新商品「藜麥蓮藕牛蒡珍珠堡」，使用台灣米混合藜麥，以新鮮牛蒡、紅蘿蔔、鴻喜菇、水煮蓮藕片等蔬菜焙炒，再加入蒟蒻條讓口感層次豐富，並使用香椿及七味粉呈現鹹香帶甜的微辣口味。即日起至4月25日每天十點半後，出示Facebook粉絲團「MOS Burger摩斯漢堡癮迷俱樂部」活動優惠圖，或LINE好友分享券，可以每份79元的優惠價，購買藜麥蓮藕牛蒡珍珠堡，搭配紅茶。讓注重健康的外食族們多了一種選擇，品嘗美食還能為地球盡一份心力。

響應世界地球日推出營養美味可素食的新商品「藜麥蓮藕牛蒡珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供
響應世界地球日推出營養美味可素食的新商品「藜麥蓮藕牛蒡珍珠堡」。圖／摩斯漢堡提供
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漢堡王蘆洲店開幕期間，享華堡買一送一。圖／擷取自漢堡王官網
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摩斯漢堡洋蔥

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