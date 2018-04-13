信誼幼兒文學獎30歲 昔得獎者李瑾倫憶當年

2018-04-13 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



信誼幼兒文學獎走過30個年頭，兒童文學評論家柯倩華回憶，辦這個獎的過程非常辛苦，但認為「有一天突然出現一顆閃耀的星星，那我們的世界就不一樣了」，抱持著這種信念，信誼幼兒文學獎始終堅持舉辦，無論環境如何改變都不放棄初衷。

柯倩華說，「舉辦一個文學獎真的非常辛苦，你搭建一個專業舞台，讓創作者在上面表演，但是它是有風險的。萬一沒有人來表演，或是表現不如預期？」但他堅信「這是創造歷史，而寫歷史是要有代價的，因為我們不是爭一時而是看千秋，不管當下環境是怎樣，都不能左右這件事情。」

台灣師範大學人類發展與家庭學系教授黃迺毓，當年也曾參與籌辦信誼幼兒文學獎，他說，「我記得第一年看稿時，那時來的稿件大多不是圖畫書，而是以為只要是寫和小孩有關的文章就寄過來」，因為當年沒幾個人對「圖畫書、繪本」有清楚概念，不過為了找到那顆「閃耀的星星」，每年仍會邀請各領域評審參與，例如從幼兒教育、語言發展、閱讀推廣、文學、美術設計、童書編輯等各種角度，組成專業評審團。

擔任過評審的圖畫書創作者何耘之說，「評審過程你不知道創作者是80歲還是18歲，只是全心全力的看每件作品，你可以看到不同世代的原始創作面貌，不管作者是誰，純粹只是看作品。」

第5屆圖畫書創作佳作獎得主李瑾倫，透露當初參加比賽的原因，「那時候繪本很少，我想畫、也想出一本圖畫書，所以想參加一個比賽肯定自己的創作，我想這應該是出書最直接的方法」，而信誼幼兒文學獎是當時、也是現在唯一的圖畫書創作獎。

李瑾倫當時以《23》（當時命名為驚喜）獲獎，第二年更以《子兒，吐吐》得到首獎，給他帶來不小鼓勵，也因為獲得獎金，讓他更能專心從事創作。李瑾倫說，「信誼幼兒文學獎是指標性的圖畫書獎，自己從事文創後更覺得這個獎很不容易，不管環境怎樣改變，過了20年、30年它一直都在那裡，給了創作人一個陪伴，創作有一個目標，一個方向。」

出版《劍獅出巡》系列的圖畫書創作者劉如桂，2003年開始每一年都持續投稿，2007年終於以「豬血湯，好吃的豬血湯來了」獲得佳作，第二年又做了一本跟在地文化有關的《劍獅出巡》再度獲得佳作獎，並陸續創作《劍獅擒魚》、《劍獅祈福》，劉如桂說，「信誼幼兒文學獎算是一個激勵自己不斷創作的動力，即使出書了，我還是想繼續再參加。我想這個獎對我們創作者最大的影響，便是讓我們有動力要繼續做兒童書。」