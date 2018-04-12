LV早秋首度曝光 回到未來卻又洋溢巴黎浪漫情懷

2018-04-12 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在首爾首度發表2018早秋女裝及男裝系列，結合冷冽前衛的未來感、浪漫唯美的八○年代，女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere延續春夏季穿越時空的對話，將「回到未來」演繹出既新潮又懷舊的風貌，即使女裝只有15個look，卻在細節處與概念中綻放出多變的風采。

首度曝光的早秋男女裝，選在首爾龍山區的全新Sounds Hannam商業空間舉辦，這座5層樓高度的場地未來將有餐廳、風格花店、眼鏡精品店、頂級精品旅館進駐，近期即將開幕，路易威登在此發表，也反映了現代社會多元的變動特質以及複合空間的生活型態，正像早秋女裝日與夜無時差邂逅的瑰麗。

早秋女裝的關鍵字，是回到未來與八○思潮，以人造環保皮草、科技面料、PVC材質作為當代設計的表徵，穿插其中的威爾斯親王格紋、佩斯利渦紋則在冷調中帶來飄逸柔美的浪漫。適合夜晚穿著的土耳其藍洋裝、外罩金屬銀羽絨大衣，點題本季日、晚裝混搭特色；此外，呼應八○年代的女裝，上身oversize、下身緊窄的搭配，也出現在許多造型之中，既時髦且復古。

此外，本季不可錯過的亮眼新品為大衣，酒紅色鏤空皮革大衣延伸自製箱工藝，將monogram圖紋以雷射打孔，優雅剪裁中展現奢華品味；全透明的PVC大衣，則是將monogram以高科技3D技術印製在風衣上成為立體圖紋，前衛灑脫，這兩件大衣正好陳述了Nicolas Ghesquiere專攻細節，且在復古樣貌中融入最新科技的手法。

綜觀新路易威登2018早秋女裝系列，令人想到時尚女神珍柏金（Jane Birkin）和法語歌壇教父賽日甘絲柏（Serge Gainsbourg）、米克傑格（Mick Jagger）以及大衛鮑伊（David Bowie）等音樂創作者，他們瀟灑不羈、浪漫奔放的形象，正是Nicolas Ghesquiere靈感來源，例如珍柏金所鍾愛的短裙和長靴造型，在本季被賦予全新的摩登風味，搭配復古皮質手套帶出秋意；大衛鮑伊雌雄莫辨的中性造型，激發出男性西裝外套輔以荷葉邊剪裁的嶄新輪廓，搭配皮裙，以剛柔並濟的無性別形象展現女性力量。女裝整體色彩以棗紅、淺棕展現秋意濃郁的印象，巧妙穿插了亮銀、天藍、淺粉與淡黃，在溫暖和諧的主調中展現神來一筆的魅力。

█New Wave新包款 呼應八○年代

2018早秋全新的New Wave，為風格濃烈的服裝帶來一絲自在風情，以W的流線設計，作為包款下緣的曲線，靈感來自行李箱上的波紋印花，推出可肩背、手拿的New Wave，共有3種尺寸，紅黑粉白四個顏色。此外，極受歡迎的箱型小包Petite Malle變身為Trunck Clutch，彙集路易威登特色包括Monogram帆布，或是以粉白紅黑色的Epi打造，更在每只包款的右下角圖繪二十世紀初銀行家Albert Kahn訂製箱款時使用的交叉圖案，相當別致。豹紋印花則是本季搶眼的視覺，混搭麂皮的City Steamer、或Petite Boite Chapeau迷你帽盒都有豹紋設計。

在鞋履部分，春夏季大賣的Archlight延伸出襪套款式，或是轉變為鏤空高跟鞋，帶來極富變化的嶄新面貌，過膝長靴和彩繪浪漫花朵的牛皮及踝靴，是本季亮點。

█地球探險家 都會男裝的粗獷性感

路易威登2018早秋男装系列展現了全球旅行者的特質，由前任路易威登男裝藝術總監Kim Jones設計，從香港、紐約的五光十色到喜馬拉雅或西部曠野的浩翰晴空，都轉化為當代男士的穿著風格，而贈禮系列的撲克牌、骰子，則成為襯衫的圖紋設計。