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LV早秋首度曝光 回到未來卻又洋溢巴黎浪漫情懷

2018-04-12 22:50聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在首爾首度發表2018早秋女裝及男裝系列，結合冷冽前衛的未來感、浪漫唯美的八○年代，女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere延續春夏季穿越時空的對話，將「回到未來」演繹出既新潮又懷舊的風貌，即使女裝只有15個look，卻在細節處與概念中綻放出多變的風采。

首度曝光的早秋男女裝，選在首爾龍山區的全新Sounds Hannam商業空間舉辦，這座5層樓高度的場地未來將有餐廳、風格花店、眼鏡精品店、頂級精品旅館進駐，近期即將開幕，路易威登在此發表，也反映了現代社會多元的變動特質以及複合空間的生活型態，正像早秋女裝日與夜無時差邂逅的瑰麗。

早秋女裝的關鍵字，是回到未來與八○思潮，以人造環保皮草、科技面料、PVC材質作為當代設計的表徵，穿插其中的威爾斯親王格紋、佩斯利渦紋則在冷調中帶來飄逸柔美的浪漫。適合夜晚穿著的土耳其藍洋裝、外罩金屬銀羽絨大衣，點題本季日、晚裝混搭特色；此外，呼應八○年代的女裝，上身oversize、下身緊窄的搭配，也出現在許多造型之中，既時髦且復古。

此外，本季不可錯過的亮眼新品為大衣，酒紅色鏤空皮革大衣延伸自製箱工藝，將monogram圖紋以雷射打孔，優雅剪裁中展現奢華品味；全透明的PVC大衣，則是將monogram以高科技3D技術印製在風衣上成為立體圖紋，前衛灑脫，這兩件大衣正好陳述了Nicolas Ghesquiere專攻細節，且在復古樣貌中融入最新科技的手法。

綜觀新路易威登2018早秋女裝系列，令人想到時尚女神珍柏金（Jane Birkin）和法語歌壇教父賽日甘絲柏（Serge Gainsbourg）、米克傑格（Mick Jagger）以及大衛鮑伊（David Bowie）等音樂創作者，他們瀟灑不羈、浪漫奔放的形象，正是Nicolas Ghesquiere靈感來源，例如珍柏金所鍾愛的短裙和長靴造型，在本季被賦予全新的摩登風味，搭配復古皮質手套帶出秋意；大衛鮑伊雌雄莫辨的中性造型，激發出男性西裝外套輔以荷葉邊剪裁的嶄新輪廓，搭配皮裙，以剛柔並濟的無性別形象展現女性力量。女裝整體色彩以棗紅、淺棕展現秋意濃郁的印象，巧妙穿插了亮銀、天藍、淺粉與淡黃，在溫暖和諧的主調中展現神來一筆的魅力。

█New Wave新包款 呼應八○年代

2018早秋全新的New Wave，為風格濃烈的服裝帶來一絲自在風情，以W的流線設計，作為包款下緣的曲線，靈感來自行李箱上的波紋印花，推出可肩背、手拿的New Wave，共有3種尺寸，紅黑粉白四個顏色。此外，極受歡迎的箱型小包Petite Malle變身為Trunck Clutch，彙集路易威登特色包括Monogram帆布，或是以粉白紅黑色的Epi打造，更在每只包款的右下角圖繪二十世紀初銀行家Albert Kahn訂製箱款時使用的交叉圖案，相當別致。豹紋印花則是本季搶眼的視覺，混搭麂皮的City Steamer、或Petite Boite Chapeau迷你帽盒都有豹紋設計。

在鞋履部分，春夏季大賣的Archlight延伸出襪套款式，或是轉變為鏤空高跟鞋，帶來極富變化的嶄新面貌，過膝長靴和彩繪浪漫花朵的牛皮及踝靴，是本季亮點。

█地球探險家 都會男裝的粗獷性感

路易威登2018早秋男装系列展現了全球旅行者的特質，由前任路易威登男裝藝術總監Kim Jones設計，從香港、紐約的五光十色到喜馬拉雅或西部曠野的浩翰晴空，都轉化為當代男士的穿著風格，而贈禮系列的撲克牌、骰子，則成為襯衫的圖紋設計。

配件仍從都市生活和戶外探險家的角度出發，從西服正裝到牛仔褲與針織衫，都更為運動、戶外，丹寧拔染印花外套表現了繁複工藝。全新的配件系列包括monogram上下顛倒的Upside-Down，霓虹反光的Merci. Have A Vuitton Day字樣，很有夜店酷炫風味；此外，LV shadow系列則以皮革壓印的凹凸，來製造浮光掠影的陰影效果，雅致而浪漫。

豹紋和麂皮混搭是本季包款的嶄新拼接。圖／LV提供
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Trunk Clutch包款是2018早秋主打新款。圖／LV提供
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路易威登在首爾發表2018早秋男裝。圖／LV提供
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「回到未來」系列在包款上打造立體壓印的手表等圖案，做工細緻。圖／LV提供
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高科技金屬光感面料大衣，內著浪漫的夜藍色晚裝。圖／LV提供
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色澤飽和的過膝長靴是2018早秋的亮點之一。圖／LV提供
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早秋男裝後背包全新款式，以大量釦環展現戶外休閒風。圖／LV提供
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酒紅色鏤空monogram皮革大衣精緻且奢華，相當搶眼。圖／LV提供
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寶藍色人造皮草外套年輕時髦又不失華麗大氣，為初秋帶來年輕活力。圖／LV提供
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展示台上的Upside-Down系列配件加入霓虹燈管的元素。圖／LV提供
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2018早秋女裝首度曝光，以八○年代和回到未來作為兩大主軸。圖／LV提供
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New Wave是路易威登全新推出的包款樣式。圖／LV提供
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春夏大賣的Archlight延伸出襪套鞋履的新款。圖／LV提供
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Trunk Clutch包款是2018早秋主打新款。圖／LV提供
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豹紋是2018早秋女裝的標誌性印花之一。圖／LV提供
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及踝靴上有金屬光澤的浪漫印花，展現復古與未來的衝突表現。圖／LV提供
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本季有多款連衣裙或上衣，都以佩斯利渦旋紋印花讓俐落剪裁更顯豐饒。圖／LV提供
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2018早秋在箱款部分也推出全新的鈦金屬材質設計。圖／LV提供
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