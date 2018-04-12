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華碩新機ASUS ZenFone 5 定價11990

2018-04-12 15:15聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

華碩下午舉辦ASUS ZenFone 5智慧手機上市記者會，董事長施崇棠表示全新ASUS ZenFone 5將為使用者帶來最極致的CP值與最高端的享受。

華碩發表新型智慧型手機ASUS ZenFone 5。記者林伯東／攝影
華碩發表新型智慧型手機ASUS ZenFone 5。記者林伯東／攝影
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華碩董事長施崇棠宣布ASUS ZenFone 5定價11990元。記者林伯東／攝...
華碩董事長施崇棠宣布ASUS ZenFone 5定價11990元。記者林伯東／攝影
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華碩發表新型智慧型手機ASUS ZenFone 5。記者林伯東／攝影
華碩發表新型智慧型手機ASUS ZenFone 5。記者林伯東／攝影
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