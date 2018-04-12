華碩新機ASUS ZenFone 5 定價11990

相關新聞
7-11三明治35元爆漲到49元 官方澄清：是新產品2018-04-12 13:21
員工爆好市多8大秘密 賣場從「中間」逛起2018-04-12 12:39
六福皇宮不敵租金漲年底關門 館內這5家餐廳必嘗2018-04-12 12:28
IKEA聯名Tom Dixon家具 售價1.8萬起2018-04-12 14:09
代替月亮懲罰你的錢包！ 必搶美少女戰士聯名商品2018-04-12 13:17
這是真的！G-Shock找麥當勞玩聯名2018-04-12 12:28
佳麗寶ALLIE防曬升級 新品特惠組母親節才有2018-04-12 12:17
林心如腳踩星空 和陳意涵尬甜美2018-04-12 12:02
家樂福集點換鍋開跑 這次輕鬆換日本柳宗理鍋2018-04-12 11:59
她在好市多買到發霉起司 網猜與顧客購物惡習有關2018-04-12 11:14
和足球男神C羅一樣肌膚緊緻！台隆獨家首賣這一支2018-04-12 09:45
蘭蔻女神出列 秀智、戶田惠梨香比美也比粉絲力2018-04-11 21:38
謝霆鋒插旗台灣麵食市場 低調來台為鋒味拌麵親自下廚2018-04-11 20:26
friDay影音金馬奇幻影展 精選電影30天免費2018-04-11 20:13
王品歡慶25周年 10大品牌同桌點套餐75折2018-04-11 20:04
母親=女王！ 隱藏版抹茶冰「女王駕到」 限量五千杯2018-04-11 19:38
三大百貨佈局電商 遠百Online線上回饋線下使用2018-04-11 19:36
Daniel Wong招牌守護熊 躍上W飯店午茶2018-04-11 18:52
自動化時代來臨 麥當勞將推出「自助點餐機」2018-04-11 18:34
吳姍儒為老爸吳宗憲打理造型 竟變武大郎？2018-04-11 18:12
全家商品預售限時63折起！咖啡、冰沙、霜淇淋享優惠2018-04-11 18:11
代言專科素顏入鏡沒在怕！楊丞琳：我把自己顧得很好2018-04-11 18:10
何潤東與爸爸靠手表聯絡感情 對大S懷老三無話可說2018-04-11 17:40
超商茶飲拚創意！7-11推多多綠、全家有唐寧現調茶2018-04-11 17:20
官網才有賣！Gucci藝術家T恤超限量上市2018-04-11 15:25
全聯好狂！攜手日系辻利茶舖 11款抹茶甜點開賣2018-04-11 15:14
LONGCHAMP小羊皮摺疊訂製包超可愛 竟是期間限定2018-04-11 15:13
美味又療癒！春季嚐甜點 幸福滿分2018-04-11 14:17
高檔食材輕鬆吃！漢堡與火鍋 通通有龍蝦2018-04-11 14:13
夜訪女王 野柳地質公園首度開放夜間入園即將額滿2018-04-11 13:25
桃園百貨母親節開打 大江消費免千元就送200元2018-04-11 13:25
雄獅和乾杯攜手 推出日本深度品酒之旅2018-04-11 12:13
準備排隊了！Off-White打造台北獨家限量系列2018-04-11 11:45
日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓2018-04-11 10:25
陪孤老過母親節 華山席開百桌辦萬歲宴2018-04-11 04:22
春天「飾」角 小蜜蜂飛進女人心2018-04-11 00:18
丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神2018-04-10 22:08
母親節Lady M出招 典雅玫瑰結合香軟千層2018-04-10 21:42
海瑞溫斯頓香港新店開幕，凱特哈德森「好孕」相挺2018-04-10 19:02
熱門文章
他精算娶妻養家得先準備五千萬 網友嘆：生無可戀2018-04-11 17:15
台產枇杷出國一趟？ 變「日本空運」要價1388元2018-04-11 17:17
員工爆好市多8大秘密 賣場從「中間」逛起2018-04-12 12:39
3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜2018-04-12 09:31
赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲2018-04-12 08:24
女學生電扶梯站左被罵 她貼公告反駁引熱議2018-04-11 20:12
微波加熱食物有害嗎？常吃微波食品會影響健康嗎？營養師解答2018-04-12 07:45
台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗2018-04-12 09:39
醫師說偷吃愛愛密度高 恐會增加受孕機率2018-04-11 15:49
周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大2018-04-12 06:52
全台17縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風2018-04-12 10:47
她在好市多買到發霉起司 網猜與顧客購物惡習有關2018-04-12 11:14
專訪鄧惠文：請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想2018-04-11 15:55
冬衣別收！ 今明飆33度 周日降8度2018-04-12 04:58
出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢2018-04-12 08:28
43歲男罹血友病腳變形 全台1萬人就有1人患病2018-04-11 15:49
雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響2018-04-12 09:48
7-11三明治35元爆漲到49元 官方澄清：是新產品2018-04-12 13:21
工期延遲 賀陳旦：桃機第3航廈無法2020完工2018-04-12 12:08
蘭蔻女神出列 秀智、戶田惠梨香比美也比粉絲力2018-04-11 21:38
社福完善沒人生小孩？大學生：難道不生就能擺爛人生2018-04-11 17:09
今日星座運勢／天蠍 凡事不宜躁進 低調謙虛運勢升2018-04-12 00:00
六福皇宮不敵租金漲年底關門 館內這5家餐廳必嘗2018-04-12 12:28
明年旅日加收出境稅 業者：300元影響不大2018-04-11 22:37
墾丁「貴出名」重擊商家 屏縣府盯標價2018-04-12 00:15
2018福隆沙雕季將登場 首創地下沙雕顛倒城市2018-04-11 16:41
每月4千 桃園加碼單身青年租屋補貼2018-04-12 00:25
吳姍儒為老爸吳宗憲打理造型 竟變武大郎？2018-04-11 18:12
自動化時代來臨 麥當勞將推出「自助點餐機」2018-04-11 18:34
王品歡慶25周年 10大品牌同桌點套餐75折2018-04-11 20:04
親子手牽手／魩仔魚究竟是什麼魚2018-04-12 06:00
生活點滴／自製有機堆肥好處多多2018-04-12 06:00
男嬰接種6合1疫苗死亡？ 疾管署：非疫苗導致2018-04-12 11:46
影／不用飛日本奈良！馬祖大坵賞鹿趣2018-04-11 15:43
對抗流感 今年4價疫苗仍要自費2018-04-11 23:35
身高體重數字竟都150 她失業靠吃紓壓險要命2018-04-12 09:43
墾丁是露營夢幻地卻僅1處合法 墾管處：設專法才有效2018-04-11 16:52
今年清明時節 為何不見雨紛紛？2018-04-11 18:04
機器人行李員來了！超科技新飯店 洛碁三貝茲今開幕2018-04-11 17:40
謝霆鋒插旗台灣麵食市場 低調來台為鋒味拌麵親自下廚2018-04-11 20:26
留言