代替月亮懲罰你的錢包！ 必搶美少女戰士聯名商品

2018-04-12 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



大阪環球影城推出全新期間限定《美少女戰士》4D劇場，周邊商品造型超可愛。圖／摘自官網 分享 facebook

日本知名動漫《美少女戰士》陪伴許多六七年級生長大，去年迎接作品問世25周年開始就有一連串的時尚、彩妝聯名商品輪番上市，引發眾多粉絲關注、搶購。延續這股風潮，今年依然有許多品牌看準《美少女戰士》的魅力與之攜手合作，要代替月亮來懲罰我們的錢包啦！

Anna Sui 典雅飾品

這個由日本伊勢丹百貨牽線下所促成的合作將Anna Sui經典的紫黑色元素搭配《美少女戰士》故事裡重要的幾個象徵物打造出聖杯首飾盒、宮殿首飾盒以及一系列以幻之銀水晶、小兔變身胸針等為靈感所推出的項鍊、戒指等飾品，另外還有皮夾等小皮件。

除了Anna Sui之外，伊勢丹百貨也集結眾多品牌推出超多《美少女戰士》包款、服飾等等，現在網路上都還買得到。

Grace gift

台灣網路知名品牌Grace gift今年攜手《美少女戰士》隆重推出聯名系列商品，從水手服演變的小白鞋、印有白貓阿提密斯臉孔的便鞋、黑貓麗娜造型包、以各戰士們主打色系打造的尖頭高跟鞋等等，超夢幻齊全的品項光是先釋出商品合作企劃就讓粉絲為之瘋狂，可以想像到開賣那天一定又是一陣廝殺。

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