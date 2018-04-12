7-11三明治35元爆漲到49元 官方澄清：是新產品

2018-04-12 13:21 聯合新聞網 綜合報導



7-11烤雞三明治漲到49元。取自PTT 分享 facebook 近年來物價飛漲，零售超商也是漲不停。7-11的一款烤雞三明治被網友爆從原本的35元在很短時間內漲到49元，漲幅高達4成，讓人直呼買不下去，而小7官方解釋是全新產品，與先前的品項完全不同。

網友在PTT抱怨，7-11的紐奧良烤雞三明治原本售價35元，大約一年前漲到42元，改叫做「雙腿排烤雞三明治」，沒想到昨天看已經漲到49元了，品名更為「紐奧良風味鮮蔬烤雞」，他嘲諷這到底多了多少蔬菜才漲成這樣，看起來根本只是換包裝而已，價錢直逼一個50元便當。

許多網友也附和：「以前這個搭35元的小熱拿才49，現在單買就…」、「根本盤子才買」、「多幾道工法當然要漲價阿」、「加1元都可以去早餐店買咔啦雞堡+飲料了」、「食安頻頻出包還好意思漲價」、「統一超3月營收突破200億，都靠這樣來的」，但也有人認為超商就是賣你方便，半夜想吃熱食只能靠它。