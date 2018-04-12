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這是真的！G-Shock找麥當勞玩聯名

2018-04-12 12:28聯合報 記者曾智緯╱即時報導

G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／...
G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／摘自日本樂天
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伴隨不少人成長的卡西歐G-Shock系列腕表，誕生35周年，因此有著獨特的紀念新作，更與知名的設計師、潮牌合作。而最新的聯名對象則是麥當勞，以招牌的大麥克漢堡為概念，將速食的元素都運用於表款設計上，讓許多人看了都想收藏。

不只是G-Shock歡慶周年，今年也是麥當勞招牌的大麥克（BIG MAC）推出的第50個年頭，因此促成了兩個品牌的聯名。卡西歐以DW-6900FS系列表款為基礎，表面也印刷了漢堡的彩色平面設計圖，並加上麥當勞的M字標誌，時間處在背光亮起時還會有「BIG MAC」字樣。防撞的表殼上亦把G-Shock及功能鍵的指示，改以麥當勞的標準黃色呈現。另外，黑色的橡膠表帶上也印刷了大麥克漢堡配色的迷彩圖樣，與表盤相呼應。

這一只聯名腕表，充分的表現出速食文化的特色，運用顯眼的顏色來設計。除了上述的特點之外，不鏽鋼的底蓋上也鐫刻了BIG MAC 50周年的紀念 Logo。而附屬的特殊表盒，也同樣是漢堡為概念，直接將大麥克的設計圖印刷於鐵罐上。最後，畫龍點睛的則是與真實在麥當勞店面販售的大麥克漢堡包裝相仿的紙盒，若不知道內容物，還真的會讓人以為是速食。由於限量1,000只，加上定價14,900日元（約4,090元），僅限日本樂天購物網銷售，收藏價值高，未開賣就已在拍賣網站上詢問不斷。

G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／...
G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／摘自日本樂天
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G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／...
G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／摘自日本樂天
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G-Shock與麥當勞聯名的表款底蓋，鐫刻了BIG MAC 50周年的紀念 Lo...
G-Shock與麥當勞聯名的表款底蓋，鐫刻了BIG MAC 50周年的紀念 Logo。圖／摘自日本樂天
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黑色的橡膠表帶上也印刷了大麥克漢堡配色的迷彩圖樣，與表盤相呼應。圖／摘自日本樂天
黑色的橡膠表帶上也印刷了大麥克漢堡配色的迷彩圖樣，與表盤相呼應。圖／摘自日本樂天
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G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／...
G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／摘自日本樂天
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麥當勞

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