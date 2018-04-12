這是真的！G-Shock找麥當勞玩聯名

2018-04-12 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



G-Shock最新的35週年紀念腕表，找來麥當勞合作，推出限量大麥克版系列。圖／摘自日本樂天 分享 facebook 伴隨不少人成長的卡西歐G-Shock系列腕表，誕生35周年，因此有著獨特的紀念新作，更與知名的設計師、潮牌合作。而最新的聯名對象則是麥當勞，以招牌的大麥克漢堡為概念，將速食的元素都運用於表款設計上，讓許多人看了都想收藏。

不只是G-Shock歡慶周年，今年也是麥當勞招牌的大麥克（BIG MAC）推出的第50個年頭，因此促成了兩個品牌的聯名。卡西歐以DW-6900FS系列表款為基礎，表面也印刷了漢堡的彩色平面設計圖，並加上麥當勞的M字標誌，時間處在背光亮起時還會有「BIG MAC」字樣。防撞的表殼上亦把G-Shock及功能鍵的指示，改以麥當勞的標準黃色呈現。另外，黑色的橡膠表帶上也印刷了大麥克漢堡配色的迷彩圖樣，與表盤相呼應。