六福皇宮不敵租金漲年底關門 館內這5家餐廳必嘗

2018-04-12 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



絲路宴互動餐廳可吃到多種主餐或分享餐。圖／六福皇宮提供 分享 facebook 台北威斯汀六福皇宮近日對外宣布，因營收跟不上租金漲幅，只能在今年底結束營業，消息一出震撼外界，也讓不少客人感到惋惜。其實，飯店內除了住房外，還有5家餐廳，包含Buffet絲路宴、留園上海料理、頤園北京料理、祇園日本料理，以及丹耶澧義大利餐廳，不如趁關門前快去品嘗吧！

絲路宴互動式餐廳

絲路宴互動餐廳是台北市第一間主打互動式廚房的餐廳，以選擇特別多聞名，從位上主餐到餐檯都可以自由選擇，其中，位上主餐有高單價和牛或龍蝦，菲力、法式羊排等，應有盡有。此外，絲路宴以共享概念推出多人分享餐，份量十足且口味多變化，現點現做新鮮上桌。

頤園北京料理

頤園北京料理層獲得全台北最佳北京餐廳殊榮，餐廳菜單有號稱「純北京滋味」的北京烤鴨，還可以有3種不同吃法，像是鴨根條，將鴨子背部片下長寬10公分鴨皮，再取白棉糖一起享用，可說是最經典的北方吃法。帶皮帶肉則勢將皮連肉切成薄片，配上黃芥末，也是老北京最道地的吃法。

祇園日本料理

祇園日本料理以關東風為主，重視食材與醬料協調，同時為了符合現代對健康飲食的需求，以更清爽呈現四季概念而挑選的旬之味食材。近來推出九州春季美食「鹿兒島料理祭」，全套8道菜，即日起到6月底間販售，最低2,680元起。

餐廳內除了會宴套餐外，還有主廚推薦的單點佳肴，另有壽司吧、鐵板燒無菜單美食可選擇。另假日提供日式料理Buffet，用餐區還有獨立日式涮涮鍋可大快朵頤一番。

留園上海料理

留園上海料理以高檔海鮮設計菜單，從頂級官燕到烏參皆有，作法主打慢火細煨的招牌菜，包含上海醬鴨、無錫老子排、蒜子黃魚等大菜，還有各種小點心，桂花糖蓮藕、棗泥煎軟餅等。

丹耶澧義大利餐廳