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六福皇宮不敵租金漲年底關門 館內這5家餐廳必嘗

2018-04-12 12:28聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

絲路宴互動餐廳可吃到多種主餐或分享餐。圖／六福皇宮提供
絲路宴互動餐廳可吃到多種主餐或分享餐。圖／六福皇宮提供
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台北威斯汀六福皇宮近日對外宣布，因營收跟不上租金漲幅，只能在今年底結束營業，消息一出震撼外界，也讓不少客人感到惋惜。其實，飯店內除了住房外，還有5家餐廳，包含Buffet絲路宴、留園上海料理、頤園北京料理、祇園日本料理，以及丹耶澧義大利餐廳，不如趁關門前快去品嘗吧！

絲路宴互動式餐廳

絲路宴互動餐廳是台北市第一間主打互動式廚房的餐廳，以選擇特別多聞名，從位上主餐到餐檯都可以自由選擇，其中，位上主餐有高單價和牛或龍蝦，菲力、法式羊排等，應有盡有。此外，絲路宴以共享概念推出多人分享餐，份量十足且口味多變化，現點現做新鮮上桌。

頤園北京料理

頤園北京料理層獲得全台北最佳北京餐廳殊榮，餐廳菜單有號稱「純北京滋味」的北京烤鴨，還可以有3種不同吃法，像是鴨根條，將鴨子背部片下長寬10公分鴨皮，再取白棉糖一起享用，可說是最經典的北方吃法。帶皮帶肉則勢將皮連肉切成薄片，配上黃芥末，也是老北京最道地的吃法。

祇園日本料理

祇園日本料理以關東風為主，重視食材與醬料協調，同時為了符合現代對健康飲食的需求，以更清爽呈現四季概念而挑選的旬之味食材。近來推出九州春季美食「鹿兒島料理祭」，全套8道菜，即日起到6月底間販售，最低2,680元起。

餐廳內除了會宴套餐外，還有主廚推薦的單點佳肴，另有壽司吧、鐵板燒無菜單美食可選擇。另假日提供日式料理Buffet，用餐區還有獨立日式涮涮鍋可大快朵頤一番。

留園上海料理

留園上海料理以高檔海鮮設計菜單，從頂級官燕到烏參皆有，作法主打慢火細煨的招牌菜，包含上海醬鴨、無錫老子排、蒜子黃魚等大菜，還有各種小點心，桂花糖蓮藕、棗泥煎軟餅等。

丹耶澧義大利餐廳

丹耶澧義大利餐廳主打正統義式料理，近來將推出白蘆筍料理，採用法國空運來台白蘆筍，並推出白蘆筍干貝濃湯、白蘆筍蟹肉番茄細麵、低溫烹調白蘆筍與12盎司肋眼佐蛋黃醬、香煎白蘆筍虎蝦佐白蘭地蝦醬等4道菜。由於落地後只有3天賞味期限，建議在用餐前3日去電詢問。

頤園北京料理還在去年美食展邀請日本知名料理達人速水茂虎道來台。圖／六福皇宮提供
頤園北京料理還在去年美食展邀請日本知名料理達人速水茂虎道來台。圖／六福皇宮提供
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祇園日本料理推出鹿兒島料理祭。圖／六福皇宮提供
祇園日本料理推出鹿兒島料理祭。圖／六福皇宮提供
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六福皇宮絲路宴互動餐廳。圖／六福皇宮提供
六福皇宮絲路宴互動餐廳。圖／六福皇宮提供
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留園上海料理以上海料理烹調手法料理各種高檔海鮮，今年初更推出結合台灣在地經典美食...
留園上海料理以上海料理烹調手法料理各種高檔海鮮，今年初更推出結合台灣在地經典美食做成「冬鴨潤補絲綢湯」及「麻油雞上海湯包」。圖／六福皇宮提供
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丹耶澧義大利餐廳推出白蘆筍料理。圖／六福皇宮提供
丹耶澧義大利餐廳推出白蘆筍料理。圖／六福皇宮提供
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六福皇宮

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