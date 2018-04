佳麗寶ALLIE防曬升級 新品特惠組母親節才有

ALLIE EX UV高效防曬水凝乳新品上市母親節限定組 ,特惠價1,800元。圖/佳麗寶提供 分享 facebook 隨著春夏溫度回升,防曬需求更被重視,防曬是天天需要使用的消耗品,消費者也偏好趁母親節優惠補貨。佳麗寶防曬ALLIE系列,搶先在母親節前夕推出全系列新品,讓女性自信無畏迎向陽光,隨心所欲享受夏日樂趣。

全新ALLIE防曬不僅包裝更加簡約時尚,功能也有躍進,延續經典的超強抗水、抗汗外,增加「抗摩擦」功能,延續防曬保護肌膚的時間,對防曬來說,可以說是變得更方便有效率了。

母親節推出新品組合ALLIE EX UV高效防曬水凝乳組,內含守護肌膚避免紫外線傷害的ALLIE EX UV高效防曬水凝乳90g X 2、海上活動也不怕,清爽不黏膩的ALLIE EX UV高效防曬水凝乳40g、ALLIE EX UV高效防曬亮顏飾底乳25g,防曬、潤色打底一應具全,特惠價1,800元。