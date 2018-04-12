員工爆好市多8大秘密 賣場從「中間」逛起

2018-04-12 12:39 聯合新聞網 綜合報導



美式賣場好市多到了假日總是人潮不斷。 本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

美式賣場好市多（Costco）假日總是人潮眾多，希望能夠搶到不時推出的好康商品，可是有些優惠的秘密賣場不願廣為宣傳；根據《三立新聞網》報導，有好市多員工就在社群網站爆料，整理出8個比較少人知道的購物秘訣。

一、賣場從「中間」逛起

想要撿便宜，就要從賣場的「中間區域」開始逛，因為這裡是員工經常擺放特價商品的地方，在這裡通常可以找到比較多折扣。

二、別怕錯過促銷活動

錯過折扣沒關係，如果所購買的產品不到30天就降價，可以退差價。

三、標價星號、尾數7要搶購

如果在標價上看到「＊」代表是出清商品，不會再補貨。另外，價格的尾數如果是「7、8、9」，也有可能是特價商品。

四、購物最好挑周一和夏末去

網友解釋，週一和周末早晨人潮比較少，夏季季末則是搶購戶外家具的好時機。

五、消費不一定要用會員卡

如果沒辦會員卡，但只是想去美食廣場吃東西，或是買紅酒、驗光、去藥局買東西，那就不必花1350元的年費辦卡了。

六、不用要求員工查庫存

架上賣完就是沒了，不必再請員工檢查，因為Costco通常架上有的商品就是全部的貨，倉庫不會囤積太多。

七、商品變換位置有原因

想買的東西怎麼不見了？原來是賣場希望藉由調整商品位置，讓讓消費者在尋找的過程中，能購買更多商品。

八、員工的待遇比同業好

有員工表示，好市多店裡有很多年資15到25年的員工，因為薪水在同行來說很不錯，福利多、還有員工旅遊。