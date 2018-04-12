親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

終於「派工作」了…當年蘇貞昌給小英釘子 現在蔡送蘇轎子

員工爆好市多8大秘密 賣場從中間逛起…這天去購物最好

員工爆好市多8大秘密 賣場從「中間」逛起

2018-04-12 12:39聯合新聞網 綜合報導

美式賣場好市多到了假日總是人潮不斷。 本報系資料照／記者林伯東攝影
美式賣場好市多到了假日總是人潮不斷。 本報系資料照／記者林伯東攝影
分享

美式賣場好市多（Costco）假日總是人潮眾多，希望能夠搶到不時推出的好康商品，可是有些優惠的秘密賣場不願廣為宣傳；根據《三立新聞網》報導，有好市多員工就在社群網站爆料，整理出8個比較少人知道的購物秘訣。

一、賣場從「中間」逛起

想要撿便宜，就要從賣場的「中間區域」開始逛，因為這裡是員工經常擺放特價商品的地方，在這裡通常可以找到比較多折扣。

二、別怕錯過促銷活動

錯過折扣沒關係，如果所購買的產品不到30天就降價，可以退差價。

三、標價星號、尾數7要搶購

如果在標價上看到「＊」代表是出清商品，不會再補貨。另外，價格的尾數如果是「7、8、9」，也有可能是特價商品。

四、購物最好挑周一和夏末去

網友解釋，週一和周末早晨人潮比較少，夏季季末則是搶購戶外家具的好時機。

五、消費不一定要用會員卡

如果沒辦會員卡，但只是想去美食廣場吃東西，或是買紅酒、驗光、去藥局買東西，那就不必花1350元的年費辦卡了。

六、不用要求員工查庫存

架上賣完就是沒了，不必再請員工檢查，因為Costco通常架上有的商品就是全部的貨，倉庫不會囤積太多。

七、商品變換位置有原因

想買的東西怎麼不見了？原來是賣場希望藉由調整商品位置，讓讓消費者在尋找的過程中，能購買更多商品。

八、員工的待遇比同業好

有員工表示，好市多店裡有很多年資15到25年的員工，因為薪水在同行來說很不錯，福利多、還有員工旅遊。

好市多

相關新聞

7-11三明治35元爆漲到49元 官方澄清：是新產品

2018-04-12 13:21

她在好市多買到發霉起司 網猜與顧客購物惡習有關

2018-04-12 11:14

IKEA聯名Tom Dixon家具 售價1.8萬起

2018-04-12 14:09

代替月亮懲罰你的錢包！ 必搶美少女戰士聯名商品

2018-04-12 13:17

六福皇宮不敵租金漲年底關門 館內這5家餐廳必嘗

2018-04-12 12:28

這是真的！G-Shock找麥當勞玩聯名

2018-04-12 12:28

佳麗寶ALLIE防曬升級 新品特惠組母親節才有

2018-04-12 12:17

林心如腳踩星空 和陳意涵尬甜美

2018-04-12 12:02

家樂福集點換鍋開跑 這次輕鬆換日本柳宗理鍋

2018-04-12 11:59

和足球男神C羅一樣肌膚緊緻！台隆獨家首賣這一支

2018-04-12 09:45

蘭蔻女神出列 秀智、戶田惠梨香比美也比粉絲力

2018-04-11 21:38

謝霆鋒插旗台灣麵食市場 低調來台為鋒味拌麵親自下廚

2018-04-11 20:26

friDay影音金馬奇幻影展 精選電影30天免費

2018-04-11 20:13

王品歡慶25周年 10大品牌同桌點套餐75折

2018-04-11 20:04

母親=女王！ 隱藏版抹茶冰「女王駕到」 限量五千杯

2018-04-11 19:38

三大百貨佈局電商 遠百Online線上回饋線下使用

2018-04-11 19:36

Daniel Wong招牌守護熊 躍上W飯店午茶

2018-04-11 18:52

自動化時代來臨 麥當勞將推出「自助點餐機」

2018-04-11 18:34

吳姍儒為老爸吳宗憲打理造型 竟變武大郎？

2018-04-11 18:12

全家商品預售限時63折起！咖啡、冰沙、霜淇淋享優惠

2018-04-11 18:11

代言專科素顏入鏡沒在怕！楊丞琳：我把自己顧得很好

2018-04-11 18:10

何潤東與爸爸靠手表聯絡感情 對大S懷老三無話可說

2018-04-11 17:40

超商茶飲拚創意！7-11推多多綠、全家有唐寧現調茶

2018-04-11 17:20

官網才有賣！Gucci藝術家T恤超限量上市

2018-04-11 15:25

全聯好狂！攜手日系辻利茶舖 11款抹茶甜點開賣

2018-04-11 15:14

LONGCHAMP小羊皮摺疊訂製包超可愛 竟是期間限定

2018-04-11 15:13

美味又療癒！春季嚐甜點 幸福滿分

2018-04-11 14:17

高檔食材輕鬆吃！漢堡與火鍋 通通有龍蝦

2018-04-11 14:13

夜訪女王 野柳地質公園首度開放夜間入園即將額滿

2018-04-11 13:25

桃園百貨母親節開打 大江消費免千元就送200元

2018-04-11 13:25

雄獅和乾杯攜手 推出日本深度品酒之旅

2018-04-11 12:13

準備排隊了！Off-White打造台北獨家限量系列

2018-04-11 11:45

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:25

陪孤老過母親節 華山席開百桌辦萬歲宴

2018-04-11 04:22

春天「飾」角 小蜜蜂飛進女人心

2018-04-11 00:18

丹麥話題雨鞋新開店 CK進駐高雄漢神

2018-04-10 22:08

母親節Lady M出招 典雅玫瑰結合香軟千層

2018-04-10 21:42

海瑞溫斯頓香港新店開幕，凱特哈德森「好孕」相挺

2018-04-10 19:02

拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43
看更多

熱門文章

全聯好狂！攜手日系辻利茶舖 11款抹茶甜點開賣

2018-04-11 15:14

他精算娶妻養家得先準備五千萬 網友嘆：生無可戀

2018-04-11 17:15

台產枇杷出國一趟？ 變「日本空運」要價1388元

2018-04-11 17:17

試用期非正式員工無勞保？ 勞保局：沒有所謂的試用期

2018-04-11 14:36

3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜

2018-04-12 09:31

赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲

2018-04-12 08:24

女學生電扶梯站左被罵 她貼公告反駁引熱議

2018-04-11 20:12

微波加熱食物有害嗎？常吃微波食品會影響健康嗎？營養師解答

2018-04-12 07:45

員工爆好市多8大秘密 賣場從「中間」逛起

2018-04-12 12:39

台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗

2018-04-12 09:39

醫師說偷吃愛愛密度高 恐會增加受孕機率

2018-04-11 15:49

周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大

2018-04-12 06:52

她在好市多買到發霉起司 網猜與顧客購物惡習有關

2018-04-12 11:14

專訪鄧惠文：請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想

2018-04-11 15:55

公婆留房間給出嫁小姑 她自責高中女兒得跟爸媽擠

2018-04-11 15:22

全台17縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-04-12 10:47

冬衣別收！ 今明飆33度 周日降8度

2018-04-12 04:58

退休台商腦中風傷及語言區 正港台灣人竟說一口廣東腔

2018-04-11 15:21

出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢

2018-04-12 08:28

43歲男罹血友病腳變形 全台1萬人就有1人患病

2018-04-11 15:49

雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響

2018-04-12 09:48

蘭蔻女神出列 秀智、戶田惠梨香比美也比粉絲力

2018-04-11 21:38

社福完善沒人生小孩？大學生：難道不生就能擺爛人生

2018-04-11 17:09

今日星座運勢／天蠍 凡事不宜躁進 低調謙虛運勢升

2018-04-12 00:00

墾丁「貴出名」重擊商家 屏縣府盯標價

2018-04-12 00:15

明年旅日加收出境稅 業者：300元影響不大

2018-04-11 22:37

工期延遲 賀陳旦：桃機第3航廈無法2020完工

2018-04-12 12:08

2018福隆沙雕季將登場 首創地下沙雕顛倒城市

2018-04-11 16:41

自動化時代來臨 麥當勞將推出「自助點餐機」

2018-04-11 18:34

每月4千 桃園加碼單身青年租屋補貼

2018-04-12 00:25

虎航麻疹群聚疫情 查出空服員發燒續執勤

2018-04-11 14:14

吳姍儒為老爸吳宗憲打理造型 竟變武大郎？

2018-04-11 18:12

失業了該怎麼辦？別慌 3資源幫你度過難關

2018-04-11 14:28

六福皇宮不敵租金漲年底關門 館內這5家餐廳必嘗

2018-04-12 12:28

王品歡慶25周年 10大品牌同桌點套餐75折

2018-04-11 20:04

7-11三明治35元爆漲到49元 官方澄清：是新產品

2018-04-12 13:21

親子手牽手／魩仔魚究竟是什麼魚

2018-04-12 06:00

影／不用飛日本奈良！馬祖大坵賞鹿趣

2018-04-11 15:43

男嬰接種6合1疫苗死亡？ 疾管署：非疫苗導致

2018-04-12 11:46

生活點滴／自製有機堆肥好處多多

2018-04-12 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top