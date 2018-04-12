家樂福集點換鍋開跑 這次輕鬆換日本柳宗理鍋

2018-04-12 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



量販集點活動換購活動再創記錄。家樂福自即日起至6月底首次推出日本製造，專櫃等級，當代最具代表性工藝大師柳宗理廚具換購活動，讓民眾可以輕鬆入手大師作品。

後食安時代，民眾不僅對於吃的安心講究，對於煮的、用的廚具食器也願意花更多時間研究，讓不使用塗層的鐵鍋、不鏽鋼鍋等優質廚具用品逐漸成為主流，家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，看好國人對於廚具的品質要求較以往更高，家樂福這幾年陸續推出歐洲知名品牌如ALESSI餐具、WOLL鍋具、Berndes鍋具做為集點換購主題，幾乎每一次換購都創新記錄，其中Berndes鍋具系列換購數量更高達35萬個。

回應顧客喜愛餐廚用品的心願，家樂福從去年開始籌備，這次終於將日本家喻戶曉的柳宗理廚具帶進家樂福，讓顧客可以在烹飪過程中享受更多美好體驗。

柳宗理是日本當代最具代表性的日本工藝大師，對當代日本設計思維有舉足輕重的影響力，其作品橫跨了公共建設、建築和居家領域。與其他設計師用圖稿創作方式不同，柳宗理的每一款廚具都是石膏先做出模型，每一款商品從構想到成型可能要花上一、二年時間，且從設計到成品製造過程中都充份發揮日本職人對品質的最高堅持。

他的廚具系列一直以來都兼具「機能」和「美感」，不僅有多項商品榮獲日本工業設計界Good Design設計大賞，作品甚至被紐約現代藝術博物館、巴黎羅浮宮永久收藏。

柳宗理的鍋具是許多日本家庭主婦的最愛，在台灣也有許多粉絲。和過去集點活動的特殊規格商品不同，這一次家樂福柳宗理集點換購商品款式全都是柳宗理長賣的經典款式，全系列11支商品都是日本原廠製造，品質和專櫃商品完全相同，包含：南部鐵器系列、不鏽鋼系列、岩紋鐵鍋系列，所有鍋具都不使用塗層，鐵器系列商品使用中過程中還可以釋出微量鐵質，不只好用美觀更有健康概念。

家樂福柳宗理集點換購活動點數發送日期自4月3日起至6月30日止，凡是家樂福會員只要購物滿500元就可以獲得一點集點貼紙，集滿6~30點就可以用4折起的加價購提早入手經典鍋具，例如：外型充滿質感，耐用又好清潔的「不鏽鋼有孔服務夾」原價1,080元，集滿6點就可以用46折價格499元加價購，集滿30點免費帶回家、經典商品「不鏽鋼水壺2.5L」原價4,980元，只要集滿20點，就可以用四折價格1,999元加價購，100點免費兌換、「南部鐵器雙耳深鍋22cm附鐵蓋、把手」原價7,580元，集滿30點就可以4折價格2,999元加價購，集滿150點免費換購。