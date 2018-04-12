她在好市多買到發霉起司 網猜與顧客購物惡習有關

2018-04-12 11:14 聯合新聞網 綜合報導



網友買到未開封就發霉的起司。圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

有網友在臉書分享自己在好市多買的三條未開封起司竟然都發霉了，但因為長期購買該牌，認為品質應該是穩定的，所以上網討論「為何會發生發霉的情況」，有其他網友就說台灣不少客人習慣帶著冷藏食品逛賣場，「離開前再換一包，搞得東西很容易變質。」

台中一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文表示，自己在好市多買回的起司，在當天開封一條就發現已經發霉了，原先決定認賠，但之後檢查發現，連續3條起司竟都有發霉的情況，讓她決定退貨。

但女網友表示，已固定買該牌子的起司一年多，未曾發生過發霉的情形，之後還是會繼續回購；但她認為該牌的品管應該是穩定的，不懂為何這次會發霉，因此上網求助「希望大家能理性討論，為何會發生發霉的情況」。

下方有其他網友回覆，推測可能與民眾的購物習慣有關，「曾經就在現場看過，有人拿車上放很久的起司回去架上換」、「應該是有些客人習慣帶著冷藏食品一邊採購，離開前再去換一包，搞得東西很容易變質，所以買這類東西真的要再三檢查。」

也有網友說通常賣場的動線規劃，大都會將生鮮，冷藏，冷凍放在收銀台前，好市多卻規劃在最遠處，造成客人需提早選購，待逛完後怕退冰所以又跑去換，但因為每家量販業者都有自己的考量，只能說好市多的生鮮冷凍類狀況不佳很難避免。有網友也建議民眾都該「養成逛完賣場再拿冷凍冷藏品直接結帳的好習慣」，國民素質才能往上提升。