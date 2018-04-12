和足球男神C羅一樣肌膚緊緻！台隆獨家首賣這一支

2018-04-12 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



ReFa彈性手柄運動美容滾輪，售價11,500元。圖／台隆手創館提供 分享 facebook 運動健身風潮湧現，不少人追求完美的身形線條，而呵護臉部肌膚之際，深層的按摩也能保有凍齡美顏。連足球男神C羅都愛用的ReFa美容滾輪，標榜再現體育教練員的按摩手法，台隆手創館搶先獨家全台首賣。

由足球明星C羅代言的重量級新品ReFa彈性手柄運動美容滾輪，以鑽石切割工法440面體雙引流滾輪，實現揉捏手感。彈性手柄設計，能輕鬆調節力度，自由控制緩慢、穩定或快速的滾動按摩方式，能自由調節滾輪間距與壓力，廣角貼合（Wide Fit）身體每個部位的施壓滾動，擁有體育教練員的按摩手法感受，讓肌膚表面也能被深層的按摩。滾輪採用鈦塗層。可抵抗汗水腐蝕。符合JIS標準防水規格，在浴室也能使用，售價11,500元。

另一款ReFa指揉運動美容滾輪，輕巧好攜，完美貼合臉部曲線，可做到深層細緻的「表情肌揉捏」，特殊滾輪大小及結構精細設計，讓臉部每一處細微曲線，皆能以感受適當力度的真實按摩手感，售價6,200元。5月11日晚上7點30分至9點30分，台隆手創館微風店舉辦獨家體驗會，將有日本原廠專人教學。