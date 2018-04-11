蘭蔻女神出列 秀智、戶田惠梨香比美也比粉絲力

2018-04-11 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



戶田惠梨香成為蘭蔻最新繆思女神。圖／蘭蔻提供 分享 facebook 蘭蔻網羅韓、日兩大女神正式宣布最新繆思女神出列。南韓代表為「國民初戀」Suzy裴秀智、日本代表為電視劇天后戶田惠梨香，兩位不僅在演藝專業表現精彩，在社群媒體的人氣也是名列百萬追蹤的高人氣等級。

亞洲市場聲勢高漲，為了宣傳更接地氣，蘭蔻今年特別針對亞洲的南韓、日本、大陸，各自有一位繆思女神代表，而大陸代表女星則為周冬雨。演歌雙棲的南韓女星Suzy Bae裴秀智被媒體封為「自然美女」、「國民初戀」，可愛與性感兼具的她，總是帶起年輕人追隨風潮與網路討論聲量，她在社群媒體和Instagram累計超過800萬追蹤人次，粉絲力驚人。秀智新作「SObeR」的MV中，她搽的「絕對完美唇膏#373 (Suzy Coral)」，也造成這色號一度全數售罄。

日本女星戶田惠梨香在電視和電影中都有代表作，像是演出著名的電視劇系列「Code Blue」（空中急診英雄）而知名度大開，這部電視劇創下播映期間橫跨10年的紀錄，而電影版預計於2018年上映。她在社群媒體和Instagram追蹤人次高達260萬，是日本演員中追蹤人次排名第4的人氣紅星。今年蘭蔻在亞洲推出的「Love Your Age超進化肌因系列」的宣傳影片，也請到戶田惠梨香擔任影片主角。