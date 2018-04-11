謝霆鋒插旗台灣麵食市場 低調來台為鋒味拌麵親自下廚

2018-04-11 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



由香港藝人謝霆鋒自創並親自監製的「鋒味拌麵」，四月起正式於指定通路全面開賣，因為選用台灣在地食材、在地口味、台灣製造，再度掀起明星製麵銷售熱潮！

鋒味拌麵為搶攻台灣市場，首波共推出三款於台灣首賣的口味，包含：櫻花蝦紅油、麻辣、三杯。除了醬料強調無防腐劑、焦糖色素、甜味劑、人工調味劑，並採用無添加全豆醬油。櫻花蝦紅油口味，選用台灣在地櫻花蝦，搭配新鮮青蔥、蒜頭、辣椒、薑熬煮而成；三杯口味則是因應台灣料理特色而首度研發。因為口味有別於市面上目前販售的其他商品，加上名人加持，相當吸引消費者嚐鮮。

日前謝霆鋒低調來台，同時在「謝霆鋒《鋒味》」粉絲團PO出帥氣煮麵英姿並搭配新歌「放肆」，除了加上鮑魚切片讓拌麵瞬間變身高級料理之外，更令人眼睛一亮的是，影片中也亮相了下一波新品「櫻花蝦XO醬」。據了解，特別強調台灣味的鋒味拌麵，認為櫻花蝦極具台灣代表性，首波推出櫻花蝦紅油口味大受消費者歡迎，預計推出的XO醬新品，在謝霆鋒的堅持下，也會加入櫻花蝦這個重點食材。