friDay影音金馬奇幻影展 精選電影30天免費

2018-04-11 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



2018年金馬奇幻影展將於4月13日至4月22日於台北新光影城、in89豪華數位影城開跑，friDay影音支持在地影業，4度攜手金馬奇幻舉辦線上影展，即日起至4月30日提供精選奇幻電影30天免費看，還有周周更新的院線強檔及持續推出的獨家電影。

金馬奇幻影展為台灣首次以「奇幻」為名的主題影展，自2010年創辦至今，內容涵蓋科幻、恐怖、驚悚、歌舞、喜劇、動畫等類型影片。friDay影音即日起至4月30日舉辦限時「奇幻線上影展」，共分為異象奇幻、超鏘奇幻、愛戀奇幻、過激奇幻、療癒奇幻等5大系列，除了精選奇幻電影之外，還能重溫經典奇幻影片，包括贏得5座奇幻影大獎的《驗屍官》、2017奇幻開幕片《自畫像》、2017焦點影人宮藤官九郎執導的《地獄哪有那麼high》等，並加碼清新俏皮又奇幻美麗的破億票房經典電影《艾蜜莉的異想世界》，共有25部好片，4月30日前輸入限定序號「2018GHFF」，即可享金馬奇幻線上影展和影劇館萬部影劇30天無限暢看。

friDay影音也持續推出多部獨家電影，最新上架的有李秉憲和尹汝貞同台飆戲的《那才是我的世界》、青龍獎影帝金明民3度攜手吳達庶的古裝片《朝鮮名偵探3：吸血鬼的秘密》、郭富城和林志玲主演的億萬強片《西遊記：女兒國》、2017坎城影展主競賽片的《奇光下的秘密》、創下今年日本真人電影院線紀錄的《解憂雜貨店》、甄子丹與劉德華首度合作的《追龍》、榮登倫敦電影節開幕電影的《我要為你呼吸》等。