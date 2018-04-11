母親=女王！ 隱藏版抹茶冰「女王駕到」 限量五千杯

2018-04-11 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



迎接母親節，除了蛋糕之外，酷聖石COLD STONE也搶攻女性商機，打造隱藏版限量抹茶冰「女王駕到」，雙口味冰淇淋、多款配料及禮帽甜筒，用豐富層次款待媽媽；此外也祭出女性熱愛口味「濃抹茶」主題新品，突破過去常與紅豆、草莓搭配的組合方式，將宇治抹茶冰淇淋搭上檸檬牛奶冰淇淋，清爽度提升。同時再攜手三麗鷗Hello Kitty推出母親節冰淇淋蛋糕，4月13日起開放預購。

母親節即將來臨，冰淇淋也專為媽媽設計。COLD STONE呼應節慶來臨，將媽媽視為女王般款待，設計限量5,000杯的抹茶創意冰「女王駕到」，融合極濃宇治抹茶冰淇淋、草莓冰淇淋，搭上海綿蛋糕、焦糖海鹽碎片、覆盆莓等6款配料，最後擺上象徵大禮帽的甜筒，並賦予限量女王證書，用冰品打造奢華甜食感，4月13日開賣。歡慶COLD STONE 11周年，加入官方LINE並輸入「11周年生日快樂」，即贈限時買1送1電子優惠券。

若想送蛋糕，COLD STONE則攜手老少通吃的Hello Kitty，以母女如同閨蜜的想像打造出「Hello Kitty甜蜜知心」，香奶冰淇淋為基底融入OREO、手指餅乾及巧克力海綿蛋糕，搭上愛心造型冰淇淋，放上立體蝴蝶結緞帶，提盒則是浪漫粉紫色調，4月13日起全台門市開放預購，享88折優惠，會員享85折。

此外，COLD STONE抹茶季報到，打出雙倍、雙色主題，推出「清新GOOD抹檸」、並升級宇治莓好成「濃宇治莓好」。其中「清新GOOD抹檸」選用宇治抹茶雙倍打造抹茶冰淇淋，另選用法國新鮮黃檸檬製成檸檬牛奶冰淇淋，兩者拌勻，灑上法國依思妮焦糖海鹽碎片，綴以香吉士片，滋味鹹鹹甜甜，外觀及滋味皆清爽，售價140元起，4月13日至15日點此新品，享同size經典冰淇淋第2杯20元。