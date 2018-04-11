三大百貨佈局電商 遠百Online線上回饋線下使用

2018-04-11 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



隨著年輕消費者網路黏著度強，習慣在網路找資訊並購物，為了與年輕世代消費習慣銜接，在一年前，包括SOGO、新光三越就已佈局線上零售，而遠東百貨主導的線上購物「遠百Online」將於4月12日正式開站，三大連鎖百貨的戰場，已延伸至線上。

遠百Online的成立由遠東百貨總經理徐雪芳拍板定案，她認為線上線下整合已是不可逆的趨勢，而相較於遠百、SOGO在集團子公司friDay購物架設的百貨館，遠百Online由遠東百貨總公司主導，是遠百第一個獨立在官網運作的線上購物網站，主要強化線上線下的整合導流，故在線上消費贈送的抵用券，可於實體百貨使用，也可指定到店取貨。遠百把遠百Online線上購物網站，當作實體通路的延伸，盼藉此吸引更多元的客群，也希望可以培養自己的會員資料庫。

作為實體百貨的延伸，遠百Online商品種類精選百貨各業種商品，讓消費者24小時都可以隨時購物，未來也考慮推出App。遠百Online慶祝開站，4月12日至5月13日推出「女王購物祭魅力開站慶」，活動期間遠百Online全館單筆訂單滿2,000送200元實體百貨抵用券，線上回饋可於實體百貨使用，而且門檻還比實體百貨推出的化妝品單筆滿3,000送300還優惠。同時還可搭配HAPPY GO點數2倍狂飆，還有1%線上購物金回饋。

新光三越beautystage美麗台於去年6月開站，目前18～34歲會員占7成，25～34歲消費力最高占4成，商品以保養品為主力約占5成、髮類商品占2成，以O2O（線下線上模式）串連線上與實體服務為目標，不定期舉辦O2O會員回饋活動，線上會員可至實體專櫃參加品牌活動或是護膚服務體驗等。